قمم عربية في تصفيات كأس العالم لكرة السلة

تقام اليوم الجمعة النافذة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم لكرة السلة 2027 في قطر، مع بروز مواجهاتٍ مهمة، حيث تدخل المنتخبات مرحلةً دقيقة في سباق التأهل وسط صراعٍ محتدم على الصدارة، ولعلّ المواجهة الأبرز ستكون بين منتخبي السعودية ولبنان، وكذلك الأردن وإيران، إلى جانب رغبة المنتخب القطري في تحقيق فوزه الثاني وتأكيد قوته التي أظهرها مؤخراً.

في المجموعة الثالثة، يلتقي منتخب الأردن لكرة السلة مع نظيره الإيراني في قمة كبيرة بين الطرفين اللذين حققا انتصارين في الجولتين الماضيتين، ما يعني أن المنتصر سيعتلي الصدارة وحده، في الوقت الذي سيُواجه فيه منتخب العراق نظيره السوري في لقاءٍ يحمل عنوان "الفوز ولا شيء غيره"، خصوصاً أن أي تعثرٍ قد يضعف الحظوظ في حسابات التأهل، ما يمنح المواجهة طابعاً مهماً، بعدما تعرّض الفريقان لهزيمتين متتاليتين في النافذة الأولى، مع الإشارة إلى أن جميع هذه المواجهات تقام في لبنان في صالة نهاد نوفل.

أما في المجموعة الرابعة، فيستضيف منتخب قطر لكرة السلة في صالة لوسيل نظيره الهندي، ويراهن العنابي على عاملي الأرض والجمهور والمستوى الاستثنائي الذي أظهره في النافذة الأولى من خلال الأداء المميز لجميع لاعبيه جماعياً وفردياً، وهو مرشحٌ من دون شك لتحقيق الفوز، بعدما كان قد خسر مباراة أمام لبنان ليعود ويردّ بقوة أمام الخصم نفسه بحسم النتيجة لمصلحته في اللقاء الثاني.

ويحتلّ منتخب قطر الوصافة برصيد ثلاث نقاط، وهو يترقب بشدّة ما ستؤول إليه الأمور في القمة التي تجمع منتخبي لبنان والسعودية، لا سيما أن الأخيرة حققت فوزين متتاليين على الهند، لكن الأخضر في الوقت عينه سيحاول الخروج بأفضل نتيجة ممكنة حين يلاقي منتخب الأرز الذي يمتلك لاعبين مميزين في تشكيلته على غرار لاعب نادي العلا السعودي وائل عرقجي.

وتشهد التصفيات الآسيوية والأوقيانية مشاركة 16 منتخباً، جرى توزيعها على أربع مجموعات، حيث تضمّ المجموعة الأولى منتخبات أستراليا ونيوزيلندا والفيليبين، وغوام، والثانية منتخبات اليابان والصين وكوريا الجنوبية وتايوان، والمجموعة الثالثة منتخبات إيران والأردن وسورية والعراق، والرابعة قطر إلى جانب لبنان والسعودية والهند.

وتتأهل أول ثلاثة منتخبات من كلّ مجموعة للدور الثاني، على أن توزع المنتخبات المتأهلة على مجموعتين جديدتين، وتتأهل من كلّ مجموعة ثلاثة منتخبات لنهائيات كأس العالم، إضافة إلى أفضل منتخب يحتل المركز الرابع من المجموعتين.