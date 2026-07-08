قمم ربع نهائي كأس العالم 2026.. هذا موعدها وتوقيتها

- تتجه الأنظار إلى ربع نهائي كأس العالم 2026، حيث يلتقي المغرب وفرنسا في بوسطن، بينما تواجه إسبانيا بلجيكا في كاليفورنيا، في سعي كل منهما للتقدم نحو اللقب. - إنجلترا تواجه النرويج في ميامي بعد فوز مثير على المكسيك، بينما تسعى النرويج بقيادة هالاند لمواصلة الإطاحة بالعمالقة بعد إقصاء البرازيل. - سويسرا تلتقي الأرجنتين في كانساس، حيث يسعى ميسي ورفاقه للحفاظ على التاج العالمي، في مواجهة صعبة لتحديد المتأهل لملاقاة الفائز من فرنسا والنرويج.

تتجه الأنظار خلال الأيام المقبلة إلى ربع نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، وذلك حين تلعب المنتخبات الثمانية المتبقية في قممٍ منتظرة لحجز التذكرة إلى المربع الذهبي، فمتى وأين ستقام هذه المواجهات؟

بينما لن تقام اليوم الأربعاء أي مباراة في استراحة خلال البطولة، ستكون انطلاقة الدور ربع النهائي مع مباراة منتخبي المغرب وفرنسا في تكرارٍ لسيناريو النسخة الماضية في كأس العالم 2022 في قطر، يوم التقى الطرفان في نصف النهائي، لكن هذه المرة سيواجه زملاء أشرف حكيمي فريق المدرب الفرنسي ديديه ديشان تحت قيادة النجم كيليان مبابي في دور ربع النهائي على ملعب بوسطن بولاية ماساتشوستس الأميركية، غداً الخميس، في تمام الساعة الحادية عشرة ليلاً بتوقيت القدس المحتلة.

وتقام بعدها المواجهة الثانية في هذا الدور بين إسبانيا التي أطاحت بالبرتغال، ومنتخب بلجيكا الذي كان قد هزم الولايات المتحدة، صاحبة الضيافة، بنتيجة 4-1. ويلعب المنتخبان الأوروبيان القمة يوم الجمعة في تمام الساعة العاشرة ليلاً بتوقيت القدس المحتلة على ملعب "سوفاي" في إنغليووود بولاية كاليفورنيا الأميركية. وخلال هذه القمة يتطلع "لاروخا" لمتابعة الرحلة نحو اللقب الثاني في تاريخه، بينما يسعى زملاء الحارس البلجيكي تيبو كورتوا إلى إنجازٍ أخير مع اقتراب اعتزال لاعبين مثل كيفن دي بروين وروميلو لوكاكو.

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وفي مباراة ثالثة تواجه إنكلترا التي عبرت إلى ربع النهائي بعد فوزٍ مثير على المكسيك، في مباراة وصفت بأنّها الأجمل في كأس العالم 2026 من الناحية الفنية حتى اللحظة، منتخباً أوروبياً آخر هو النرويج بقيادة إرلينغ هالاند الذي كان قد أطاح بالبرازيل في ثمن النهائي. وتقام المواجهة بين "الأسود الثلاثة" و"الفايكينغ" على ملعب هارد روك في ميامي بولاية فلوريدا الأميركية، ليلة السبت ـ الأحد، بتمام الساعة 00:00 بتوقيت القدس المحتلة.

أما المباراة الأخيرة في هذا الدور فستجمع منتخب سويسرا ونظيره منتخب الأرجنتين، لتحديد هوية المنتخب الذي سيلاقي الفائز من قمة فرنسا والنرويج، مع الإشارة إلى أنّ "التانغو" مع نجمه ليونيل ميسي يسعى لمتابعة الرحلة للحفاظ على التاج العالمي، رغم أنّ المهمة لن تكون سهلة على ملعب "أرو هيد ستاديوم" في كانساس بولاية ميزوري الأميركية، عند الرابعة فجراً بتوقيت القدس المحتلة يوم الأحد.