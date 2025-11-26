قمم دوري أبطال أوروبا: صراع النقاط يشتعل بين الكبار

تتجه أنظار الجماهير الرياضية، اليوم الأربعاء، إلى عدد من المواجهة القوية للغاية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، إذ يستعد نادي أتلتيكو مدريد لخوض مباراة القمة ضد غريمه إنتر ميلان الإيطالي، فيما سيلعب أرسنال الإنكليزي أمام بايرن ميونخ الألماني، فيما يلاقي باريس سان جيرمان الفرنسي غريمه توتنهام.

وتبدأ قمم مواجهات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القدس المحتلة، عندما يحلّ بايرن ميونخ الألماني ضيفاً ثقيلاً على غريمه أرسنال الإنكليزي في ملعب الإمارات، وسط ترقب بين الجماهير الرياضية، لمعرفة نتيجة اللقاء، نظراً لأن الفريقَين يتنافسان على صدارة جدول الترتيب.

وفي التوقيت نفسه، يحل نادي إنتر ميلان ضيفاً ثقيلاً في ملعب ميتروبوليتانو، على غريمه أتلتيكو مدريد الإسباني، الذي يعاني كثيراً هذا الموسم في بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما جمع ستّ نقاط فقط، عقب فوزه في مواجهتَين، وتجرعت كتيبة المدرب الأرجنتيني، دييغو سيميوني، مرارة الهزيمة في مناسبتَين، فيما استطاع "النيراتزوري" تحقيق العلامة الكاملة (12 نقطة)، عقب انتصاره في 4 مرات متتالية، لكنه يدخل اللقاء على أمل التعويض عما حدث في "ديربي الغضب" الأخير، الذي خسره أمام منافسه التاريخي ميلان، بهدف نظيف.

وأما القمة الثالثة في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، فستكون بين باريس سان جيرمان الفرنسي، بقيادة مدربه الإسباني، لويس إنريكي، في ملعب "حديقة الأمراء"، ضد توتنهام الإنكليزي، الذي جمع حتى الآن ثماني نقاط، عقب فوزه في مواجهتَين، وتعادل في مناسبتَين، من دون أن يتجرع مرارة الهزيمة حتى الآن في المسابقة القارية. وبدوره، استطاع "الباريسي" جمع تسع نقاط حتى الآن في المسابقة القارية، بعد فوزه في ثلاث مباريات، لكنه تجرع مرارة الهزيمة في لقاء، إلّا أن كتيبة المدرب الإسباني، لويس إنريكي، مُصممة على حسم القمة ضد توتنهام، من أجل مواصلة رحلة جمع النقاط، وضمان التأهل المباشر إلى دور الـ16، لأن رفاق النجم المغربي، أشرف حكيمي، يعملون على الدفاع عن اللقب، الذي حققوه في الموسم الماضي.

من جهته، يعلم نادي ريال مدريد الإسباني، بقيادة مدربه تشابي ألونسو، أن المهمة ضد فريق أولمبياكوس اليوناني لن تكون سهلة نهائياً، وبخاصة أن الفريق الملكي تلقى ضربة موجعة في الجولة الماضية، عقب خسارته أمام ليفربول الإنكليزي، بهدف نظيف، وتجمد رصيده عند تسع نقاط فقط، بالإضافة إلى أن رفاق النجم الفرنسي كيليان مبابي، يمرون بفترة عصيبة محلياً، عقب فشلهم في تحقيق الانتصار خلال مباراتَين، آخرها أمام إلتشي، الذي فرض التعادل بهدفين لمثلهما.

ويظهر في الواجهة هذه المرة، ليفربول الإنكليزي، الذي جمع تسع نقاط في أبطال أوروبا هذا الموسم، بعدما انتصر في ثلاث مواجهات وخسر مرة وحيدة، لكنه الآن أمام امتحان صعب بمواجهة أيندهوفن الهولندي، الذي يسعى إلى تعميق جراح "الريدز"، عقب المعاناة كثيراً في "البريمييرليغ"، نتيجة لسلسة الهزائم التي مُني بها، آخرها علي يد نوتنغهام فورست، بثلاثة أهداف نظيفة، ما أثار غضب الجماهير على المدرب، أرني سلوت، الذي يتعرض لانتقادات حادة، وأصبح مستقبله على المحك.