قمصان ممزقة تُفسد المشهد في كأس العالم 2026

- شهدت كأس العالم 2026 تكرار حالات تمزق قمصان اللاعبين، مما أثار انتقادات للشركات المصنعة، خاصة شركة بوما، التي استخدمت مادة "ألتراويف" الخفيفة الوزن في تصميم القمصان. - تعرض لاعبو منتخبات المغرب، تونس، التشيك، باراغواي، ومصر لمواقف محرجة بسبب تمزق القمصان، مما دفعهم لاستبدالها خلال المباريات، مما يشير إلى مشكلة متكررة وليست حالات فردية. - رغم الانتقادات، يفضل اللاعبون القمصان الأخف وزناً لأداء أفضل، حيث توفر تهوية وراحة، لكن تواجه انتقادات بسبب قلة المتانة.

تكررت الحالات التي تُظهر تمزّق قمصان بعض اللاعبين خلال كأس العالم 2026، في مشهد يسيء إلى الحدث العالمي الكبير، وكذلك الاتحادات والشركة التي تصنع قمصان المنتخبات. فقد اضطرّ لاعب منتخب المغرب نايل العيناوي إلى استبدال قميصه بعدما تمزق بشكل لافتٍ نتيجة قيام لاعب أسكتلندي بمسكه، وقد ظهر القميص ممزقاً بشكل كاملٍ تقريباً. وفي مباراة تونس وهولندا، اضطرّ قائد "نسور قرطاج" إلياس السخيري إلى تغير قميصه بعدما سقط الرقم الخاص به، وبالتالي طلب منه الحكم استبدال القميص.

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نيل العيناوي أمام أسكتلندا.



ـــــ القتال من أجب القميص؛ قميص المغرب قد يتلطخ بالدم؛ بالطين؛ لكنه لن يتلطخ بالعار أبدًا. 🇲🇦🔥 pic.twitter.com/pFqCrR0Htl — Naifsta (@Naifesta) June 20, 2026

وتكرر المشهد مع التشيكي بافيل سولك الذي تمزق قميصه في مباراة كوريا الجنوبية، وكذلك مدافع باراغواي غوستافو غوميز في مواجهة الولايات المتحدة، والمصري مصطفى زيكو، في مواجهة نيوزيلندا في لقطات تكررت باستمرار في هذه النسخة من كأس العالم. وهو ما يعني آليا أنه لم يعد بالإمكان الحديث عن حالة معزولة، بل تكررت بشكل متواصل خلال هذه النسخة، وقد اضطرّ لاعب منتخب مصر، ياسر إبراهيم إلى استبدال قميصه في مباراة إيران الذي تمزق بشكل واضح خلال عمليات تدافع في ركلة ركنية.

وكانت معظم القمصان التي تمزقت من شركة بوما، ونقل موقع هيئة الإذاعة البريطانية الأسباب: "صُنعت قمصان بوما التي ارتداها اللاعبون في البطولة من مادة تُطلق عليها الشركة الألمانية اسم "ألتراويف". وصُمم هذا النسيج ليكون خفيف الوزن للغاية ويقلل من الشعور بالاحتكاك أثناء اللعب، وتصفه الشركة بأنه "أسرع قميص كرة قدم في اللعبة". كما تقول بوما إن وزن قميص "ألتراويف" النموذجي يبلغ 72 غراماً فقط، وهو مصنوع بشكل أساسي من البوليستر المُعاد تدويره، وتدّعي أن تطوير هذا النسيج المرن ميكانيكياً في أربعة اتجاهات قد خضع لاختبارات تحمل قاسية استمرت عامًا كاملًا".

وتابع التقرير، أنّه وبحسب بوما، ونظرًا لأن كرة القدم رياضة تتطلب احتكاكاً بدنياً كبيراً، فقد تتأثر الملابس عندما تتعرض القمصان لقوة شديدة أو إجهاد بدني مفرط. ومن المهم الإشارة إلى أن هذه الحالات لا تؤثر على أداء اللاعبين. وقد أظهرت آراء اللاعبين أنهم يفضلون المواد الأخف وزناً في قمصانهم لتحقيق أداء أفضل على أعلى مستوى، وتابعت بوما: "لهذا السبب، حرصنا خلال تطوير قمصان كرة القدم على إعطاء الأولوية للخفة مع مراعاة حرية الحركة والتهوية والراحة. وتُصنع النسخة الأصلية من قمصان بوما من نفس الخامة، بينما تختلف النسخ المقلدة. في المراجعات الإلكترونية، تحظى المنتجات المصنوعة من هذه الخامة بإشادة واسعة لخصائصها من حيث التهوية والراحة، ولكنها تُنتقد لقلة متانتها".