- تاريخ المواجهات بين فرنسا وإسبانيا: التقى المنتخبان في 38 مباراة، حيث فازت إسبانيا في 18 مباراة وفرنسا في 13، مع 7 تعادلات. في المواجهات الأخيرة، تتفوق إسبانيا بثلاثة انتصارات مقابل اثنين لفرنسا، بما في ذلك فوز إسبانيا في نصف نهائي يورو 2024. - مشوار فرنسا في كأس العالم 2026: قدمت فرنسا أداءً مميزًا، حيث فازت في جميع مبارياتها باستثناء واحدة، وسجلت 16 هدفًا واستقبلت هدفين فقط. تألق كيليان مبابي بتسجيله 8 أهداف، وتصدرت فرنسا مجموعتها بعد الفوز على السنغال والعراق والنرويج. - مشوار إسبانيا في كأس العالم 2026: تسعى إسبانيا لتحقيق لقبها الثاني، وقدمت أداءً قويًا بقيادة لامين يامال، حيث لم تستقبل أي هدف حتى ربع النهائي. تصدرت مجموعتها بعد الفوز على السعودية وأوروغواي، وتغلبت على النمسا والبرتغال للوصول إلى نصف النهائي.

حجز منتخبا فرنسا وإسبانيا مكانهما في مباراة نصف نهائي كأس العالم 2026، التي ستقام يوم الثلاثاء المقبل (الساعة 10 مساءً بتوقيت القدس المحتلة) على ملعب دالاس، حيث سيتأهل الفائز إلى النهائي، الذي سيُقام على ملعب نيويورك نيوجيرسي، يوم الأحد 19 يوليو/ تموز. وتجمع المواجهة بين اثنين من عمالقة كرة القدم العالمية، رغم أن المنتخبين التقيا مرة واحدة فقط في تاريخ كأس العالم، وكان الانتصار من نصيب فرنسا بنتيجة 3-1 على إسبانيا، في الأدوار الإقصائية من مونديال 2006، لكنّ المنتخبين التقيا حديثاً في قارة أوروبا وهذه لغة الأرقام التي تجيب عن المرشح للفوز في القمة المنتظرة.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أبرز نقاط القوة الهجومية والدفاعية لكل منتخب بناءً على مشواره في البطولة؟ كيف يمكن لتاريخ المواجهات المباشرة بين فرنسا وإسبانيا أن يؤثر على نفسية اللاعبين في هذه المباراة الحاسمة؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

تاريخ المواجهات.. الأفضل بالأرقام؟

بحسب موقع " 11V11" المتخصص في إحصائيات كرة القدم وتاريخها، تقابل المنتخبان في 38 مناسبة سابقة، انتصر الإسبان في 18 منها، مقابل 13 للفرنسيين، مع 7 تعادلات. وعلى مستوى آخر خمس مواجهات تتفوق إسبانيا أيضاً بثلاثة إنتصارات مقابل انتصارين للفرنسيين. فقد شهد عام 2014 تفوقاً فرنسياً بهدف نظيف (1-0) في لقاء ودي جمع الطرفين في سبتمبر/ أيلول، ليعود المنتخب الإسباني ويردّ الدَّين في مارس/ آذار 2017 بفوز ثمين على الأراضي الفرنسية بهدفين دون.

والتقى الفريقان في نهائي نسخة عام 2021 من بطولة دوري الأمم الأوروبية في أكتوبر/ تشرين الأول، وحسم "الديوك" اللقاء لمصلحتهم بنتيجة (2-1). وفي البطولة الأغلى قاريّاً، التقى المنتخبان في نصف نهائي بطولة أمم أوروبا (يورو 2024) في يوليو/ تموز، ونجح المنتخب الإسباني في تخطي عقبة فرنسا بنتيجة (2-1) في طريقه نحو منصة التتويج. لكن الإثارة بلغت ذروتها في المواجهة الأحدث بينهما في يونيو/ حزيران 2025، حيث ردّ الماتادور الإسباني اعتباره في مباراة دراماتيكية، وانتصر (5-4) في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.

مشوار فرنسا إلى دالاس

دخل المنتخب الفرنسي منافسات كأس العالم 2026 بهدف تعويض خسارته أمام الأرجنتين في نهائي مونديال قطر 2022، وحتى الآن تسير الأمور بشكل مثالي بالنسبة إلى "الديوك". وحقق المنتخب الفرنسي الفوز بفارق أكثر من هدف في جميع مبارياته باستثناء مباراة واحدة، واستقبل هدفين فقط خلال ست مباريات في كأس العالم، مقابل تسجيله 16 هدفاً، بحسب إحصائيات قناة فوكس نيوز الأميركية.

ويعيش النجم كيليان مبابي بطولة استثنائية حتى الآن، إذ يتصدر ترتيب هدافي كأس العالم برصيد 8 أهداف بالتساوي مع الأرجنتيني ليونيل ميسي. ولا يقل زملاء مبابي تألقاً، إذ سجل عثمان ديمبيلي أربعة أهداف حتى الآن، من بينها ثلاثية في الشوط الأول أمام النرويج خلال دور المجموعات، كذلك قدّم مايكل أوليسيه خمس تمريرات حاسمة. وحقق المنتخب الفرنسي العلامة الكاملة في دور المجموعات أمام السنغال والعراق والنرويج، ليتصدر المجموعة التاسعة. ثم تغلب على السويد في دور الـ32، وباراغواي في دور الـ16، والمغرب في ربع النهائي، ليصل إلى هذه المرحلة. وهذه أول مباراة لفرنسا في شمال تكساس خلال كأس العالم الحالية، وستُقام المواجهة بالتزامن مع عيد الباستيل، العيد الوطني الفرنسي الذي يخلّد ذكرى اقتحام سجن الباستيل عام 1789 خلال الثورة الفرنسية.

مشوار إسبانيا إلى قبل النهائي

تبحث إسبانيا عن لقبها الثاني في كأس العالم بعد تتويجها عام 2010، وقد واصلت "لاروخا" بقيادة نجمها الشاب لامين يامال مسيرتها بهدوء وقوة نحو نصف النهائي. ولم تستقبل إسبانيا أي هدف حتى مواجهة ربع النهائي أمام بلجيكا، وحافظ الحارس أوناي سيمون على نظافة شباكه أمام أول خمسة منافسين لإسبانيا، وحطم رقماً قياسياً في كأس العالم، بعدما وصل إلى 649 دقيقة متتالية دون استقبال أهداف منذ مونديال 2022.

كرة عالمية إسبانيا تهزم بلجيكا وتضرب موعداً مع فرنسا في نصف نهائي كأس العالم

وسجل يامال أول أهدافه في كأس العالم خلال الفوز على السعودية بنتيجة 4-0، فيما يتصدر ميكيل أويارزابال قائمة هدافي إسبانيا في البطولة برصيد أربعة أهداف. وتعادلت إسبانيا مع الرأس الأخضر، قبل أن تفوز على السعودية وأوروغواي وتتوج بصدارة المجموعة الثامنة. ثم تغلبت على النمسا في دور الـ32، وأنهت مشوار كريستيانو رونالدو والبرتغال في دور الـ16، قبل أن تتجاوز بلجيكا في ربع النهائي وتصل إلى نصف النهائي. وهذه زيارة إسبانيا الثانية لشمال تكساس خلال كأس العالم الحالية، بعدما حققت الفوز على البرتغال في دور الـ16 على ملعب دالاس.