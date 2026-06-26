قمة اليابان والبرازيل الإقصائية تُحقق نبوءة "كابتن ماجد" الشهيرة

- تحققت نبوءة مسلسل "كابتن ماجد" بمواجهة اليابان والبرازيل في دور الـ32 من كأس العالم 2026، بعد تأهلهما من مجموعتيهما، مما أثار اهتمام وسائل التواصل الاجتماعي. - المواجهة المرتقبة تعيد للأذهان حلقة شهيرة من الكرتون حيث فازت اليابان على البرازيل (3-2) في بطولة العالم للشباب، مما يثير الحماس والتوقعات بإعادة السيناريو. - اللقاء يعيد ذكريات الطفولة للملايين، مع توقعات بإثارة مشابهة للمسلسل، وربما تكرار النتيجة نفسها، مما يجعلها مواجهة لا تُنسى في تاريخ البطولة.

تحققت نبوءة المسلسل الكرتوني الياباني الشهير "كابتن ماجد" بحدوث قمة اليابان والبرازيل في دور إقصائي في بطولة عالمية، وذلك بعد أن تأهل المنتخبان من مجموعتيهما الثالثة والسادسة وفُرضت مواجهة كبيرة في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026.

وخطفت قمة اليابان والبرازيل المرتقبة في دور الـ32 من مونديال 2026 الأضواء باكراً، قبل حوالي ثلاثة أيام من المواجهة المُنتظرة، وذلك بسبب ارتباطها مباشرةً بسلسلة الكرتون الياباني الشهير "كابتن ماجد" باللغة العربية، المعروف باسم "كابتن تسوباسا" باللغة اليابانية، إذ باتت المواجهة حديث وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

وكانت إحدى حلقات كرتون "كابتن ماجد" تشهد قمة نهائية حاسمة بين اليابان والبرازيل في بطولة العالم للشباب، والتي يُشارك فيها كابتن ماجد وأصدقاؤه وتنتهي بفوز اليابان (3-2) بعد خوض الأشواط الإضافية، في وقت كانت اليابان وصلت إلى النهائي بعد أن تفوقت على السويد في الدور ربع النهائي ثم هولندا في قمة الدور نصف النهائي.

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ورغم أن المنتخبين الياباني والبرازيلي التقيا سابقاً في بطولة كأس العالم 2006، عندما تواجها في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة السادسة وانتهت بفوز البرازيل (4-1)، ا ستتحقق نبوءة سلسلة كرتون "كابتن ماجد" والتي وضعت اليابان في مواجهة البرازيل في قمة نهائية من دور إقصائي، لأول مرة في كأس العالم، عندما تلتقي اليابان مع البرازيل في مواجهة إقصائية حقيقية في الدور الـ32.

وتُعد حلقة المواجهة بين اليابانيين والبرازيليين من أشهر حلقات سلسلة كرتون "كابتن ماجد" الشهيرة التي ميزت مرحلة طفولة الملايين من الأطفال العرب في تلك الفترة، لتعود إلى الواجهة مجدداً بقمة كبيرة في كأس العالم 2026، والتي ستُعيد بث الصور الكرتونية الشهيرة نفسها مثل وجوه اللاعبين، وقميصي البرازيل واليابان، والجمهور الياباني الكبير في المدرجات، وطبعاً الإثارة والحماس منذ الدقيقة الأولى وحتى نهاية المواجهة، ومن يعرف ربما تذهب المواجهة إلى أشواط إضافية أيضاً وتنتهي بفوز أحدهما (3-2)، تماماً مثلما حصل في القمة التي بُثت في الكرتون الشهير.

🚨 𝐂𝐑𝐀𝐙𝐘 𝐅𝐀𝐂𝐓: In Captain Tsubasa manga, Japan beat Sweden and the Netherlands, then defeated Brazil 3-2 after extra time in the World Youth Tournament final.



At this World Cup, Japan drew both, and now meet Brazil in the Round of 32.pic.twitter.com/2IHcuGp6ng — Limitless Football (@lmts_football) June 26, 2026