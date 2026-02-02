- انتهت مباراة الهلال والأهلي بالتعادل السلبي في الجولة 20 من دوري المحترفين السعودي، حيث لم يتمكن أي من الفريقين من تسجيل الأهداف طوال 90 دقيقة. - شهدت المباراة حالة تحكيمية مثيرة للجدل عندما ألغى الحكم هدفاً للهلال سجله سالم الدوسري في الدقيقة 84 بسبب تسلل زميله مالكوم. - أكد الخبير التحكيمي جمال الشريف صحة قرار الحكم المساعد بإلغاء الهدف، حيث كان مالكوم في موقف تسلل عند استلام الكرة.

انتهت قمة الهلال وضيفه الأهلي على وقع التعادل السلبي، يوم الاثنين، في منافسات الجولة 20، من دوري المحترفين السعودي لكرة القدم. ولم تنجح محاولات الفريقين في هز الشباك طوال 90 دقيقة من المباراة، ليطلق الحكم صافرة نهايتها بالتعادل السلبي، واقتسام الفريقين للنقاط، في لقاء صاحبته حالة تحكيمية مثيرة للجدل.

وسجل نجم الهلال سالم الدوسري هدفاً لفريقه عند الدقيقة 84، قبل أن يُلغى بداعي التسلل على زميله البرازيلي مالكو. وحول هذه الحالة قال الخبير التحكيمي الخاص بـ"العربي الجديد"، جمال الشريف: "في الدقيقة الرابعة والثمانين، كانت الكرة بحوزة نادي الهلال، لترفع بعد ذلك باتجاه حدود منطقة الجزاء، حيث كان في استقبالها لاعب الهلال، مالكوم. في تلك اللحظة، كان اللاعب البرازيلي في موقف تسلل، بعدما تقدم برأسه وكتفه الأيسر عن قلب دفاع الأهلي، ريان حامد".

وتابع الحكم المونديالي السابق: "استمرت الكرة المرفوعة وسقطت داخل منطقة الجزاء، فتحرك مالكوم نحوها ووصل إليها داخل منطقة المرمى، قبل أن يحولها بسرعة باتجاه سالم الدوسري، الذي أحرز هدفاً لصالح الهلال. إلا أن الحكم المساعد أشار برايته لوجود حالة تسلل على مالكوم لاعب الهلال. وبناءً على ذلك، جاء قرار الحكم المساعد صحيحاً، ليتم إلغاء الهدف لعدم شرعيته، بسبب وجود حالة تسلل".