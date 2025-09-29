قمة الأهلي والزمالك آخر فرصة لـ 4 نجوم في قطبي الكرة المصرية

- مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري 2025-2026 تمثل فرصة لاستعادة البريق لأربعة نجوم تحت ضغوط جماهيرية كبيرة. - الأهلي يعوّل على المهاجم محمد شريف، هداف القمة، والجناح المغربي أشرف بن شرقي، الذي يواجه انتقادات بسبب تراجع مستواه. - الزمالك يسعى لاستعادة تألق ناصر ماهر، الذي يواجه توترًا مع الجماهير، وأحمد فتوح، الذي يطمح للعودة لتشكيلة منتخب مصر بعد انتقادات وغياب.

ستتحوّل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، المقررة اليوم الاثنين في الجولة التاسعة من عمر الدوري المصري لكرة القدم لموسم 2025-2026، إلى مباراة استعادة البريق المفقود لأربعة نجوم في القطبين، إذ يدخل الفريقان المواجهة في ظروف صعبة، بسبب الضغوط الجماهيرية الكبيرة، التي تُطالب كلاً منهما بحسم المواجهة بأي ثمن، من أجل الابتعاد عن دوامة نزيف النقاط. وتترقب جماهير الأهلي نجمين كبيرين، لمعرفة مدى قدرتهما على التأثير الإيجابي والتهديفي في القمة المصرية، وهما المهاجم محمد شريف (29 عاماً)، والجناح الأيسر المغربي أشرف بن شرقي (31 عاماً).

ويعتبر محمد شريف هدّاف الجيل الحالي في مباريات القمة، بين الأهلي والزمالك، إذ سجّل سبعة أهداف في لقاءات الفريقين بالدوري المصري، وعاد لتوّه من تجربة احتراف دامت لموسمين في الرياض السعودي، وتترقّب الجماهير مدى تقديمه المستوى المطلوب. وفي الوقت نفسه يخوض جناح الأهلي المغربي أشرف بن شرقي ثاني مواجهة له أمام فريقه السابق الزمالك، بعدما سجل في قمة الموسم الماضي، بعد انضمامه مباشرة إلى الفريق الأحمر، ولكنّه عانى تراجعاً كبيراً في مستواه، رفقة الفريق الأحمر هذا الموسم، وبدأت أصوات تطالب برحيله في "الميركاتو" الشتوي المقبل.

وفي المقابل تمثل مباراة القمة فرصةً أخيرةً لنجمين كبيرين في الزمالك، لاستعادة بريقهما، الأول هو صانع الألعاب ونجم الأهلي السابق ناصر ماهر (28 عاماً)، الذي توترت علاقته مع الجماهير البيضاء، بسبب تذبذب مستواه بشكل لافت، وعودة مطالبته بتعديل عقده مالياً، خاصة في ظل الأزمة المالية التي يمر بها النادي. وأما اللاعب الثاني فهو أحمد فتوح (27 عاماً)، الذي يرغب في استعادة مكانه ضمن تشكيلة منتخب مصر، بعد فترة انتقادات تعرض لها، وغياب في بدايات الموسم عن فريقه أيضاً، وعودة الجدل المثار حول إهماله لموهبته، وتفرغه لإثارة الأزمات خارج الملعب.