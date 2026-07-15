- بدأت المواجهات بين إنكلترا والأرجنتين في عام 1951 بفوز إنكلترا 2-1، وتوالت المباريات بينهما مع نتائج متباينة، منها فوز الأرجنتين في 1964 بهدف دون مقابل. - شهد مونديال 1966 تصاعد التوتر بفوز إنكلترا 1-0 في ربع النهائي، وطرد قائد الأرجنتين، مما أثار جدلاً واسعاً وزاد من حدة التنافس. - في مونديال 1986، سجل مارادونا هدف "يد الله"، مما ساهم في فوز الأرجنتين 2-1، واستمرت التوترات في البطولات اللاحقة، مثل طرد بيكهام في 1998 وفوز إنكلترا في 2002.

يحبس العالم أنفاسه يوم الأربعاء ليلاً، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القدس المحتلة لمشاهدة واحدة من أكثر المباريات إثارة في تاريخ لعبة كرة القدم، حين يلتقي منتخبا إنكلترا والأرجنتين في نصف مونديال 2026 بأتلانتا، لتعود معها الكثير من اللحظات والذكريات التي انطبعت في ذاكرة الجماهير. وتمتاز مباراة إنكلترا والأرجنتين بأنّها مواجهة عابرة للقارات، رغم أن المنافسة الكلاسيكية تكون عادة بين دول متقاربة جغرافياً، مثل فرنسا وإيطاليا أو الأرجنتين والبرازيل، لكن الأمر هنا يتخطى المستطيل الأخضر.

ضربة بداية مواجهات إنكلترا والأرجنتين

التقى المنتخبان لأول مرة على ملعب ويمبلي عام 1951، حينها انتهت المباراة الدولية الودية الرسمية الأولى بين الطرفين بفوز إنكلترا بنتيجة 2-1، ثم خاضا مباراتين عام 1953 في بوينس آيرس، ففاز التانغو 3-1، واعتبرها الطرف الأوروبي مباراة غير رسمية بعدما أشرك فريقاً احتياطياً عُرف باسم "فريق الاتحاد الإنكليزي"، بالرغ من أنّها لا تُحتسب في السجلات الرسمية، وغير معترف بها من قبل فيفا، ومع ذلك يعتبرها الأرجنتينيون أول فوز لهم على الفريق الأوروبي العريق.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أبرز اللحظات التاريخية التي شكلت التنافس الشرس بين منتخبي إنكلترا والأرجنتين؟ كيف أثرت حرب الفوكلاند على المباراة التي جمعت بين المنتخبين في مونديال 1986؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

على كلّ حال، جرت المباراة الدولية الثانية عام 1953، وانتهت بالتعادل السلبي بين الطرفين، رغم أنّها توقفت بعد 36 دقيقة تقريباً بسبب الأمطار الغزيرة بحضور جماهيري غفير في ملعب "إل مونومنتال" بلغ حوالى 91 ألف متفرج.

جاءت بعدها بطولة كأس العالم 1962 في تشيلي، وانتصرت إنكلترا في دور المجموعات بنتيجة 3-1 ما أدّى إلى خروج الأرجنتين من البطولة لاحقاً بفارق الأهداف، فيما عاد الفريق اللاتيني ليرد الدين ويفوز لأول مرة خلال مواجهة ودية في شهر يونيو 1964 بهدفٍ من دون مقابل.

أولى شرارات التنافس

وعلى الرغم من كلّ ذلك، لم تكتسب المنافسة بين الفريقين تلك الحدة الشرسة حتى مونديال 1966، يوم التقى الفريقان في ربع نهائي البطولة، في مباراة عُرفت في الأرجنتين باسم "سرقة القرن"، حينها فازت إنكلترا 1-0 بفضل هدف المهاجم جيف هورست، وقابله اعتراضٌ كبير من قبل لاعبي الخصم بداعي التسلل.

وحازت المواجهة تلك أهمية أكبر بعدما تلقى قائد الأرجنتين أنطونيو راتين بطاقة حمراء، عقب حصوله على إنذارٍ ثانٍ في اللقاء اعتبره عشاق الألبيسيلستي ظالماً وغير عادل، وحينها رفض اللاعب مغادرة أرضية الميدان، فتدخلت الشرطة حتى ترك الملعب.

وانتشرت أخبار في الأرجنتين يومها أن الحكم الألماني الغربي، رودولف كريتلين، طرد راتين لأنه لم يُعجب بأسلوبه في النظر إليه، بينما نقلت الصحف البريطانية عن الحكم قوله إن السبب هو "الشتائم"، على الرغم من أن قاضي اللقاء عملياً لا يتحدث الإسبانية، ووفقاً للمصادر بدا أن نية راتين التحدث مع الحكم الألماني، إذ كان، بحسب الأرجنتينيين، يُصدر قراراتٍ تصبّ في مصلحة الفريق الإنكليزي، وطلب راتين استدعاء مترجم.

كانت فرق أميركا اللاتينية تشك بالفعل في أن الإنكليز والألمان يتعاونون لإقصائها من البطولة، وبعد طرده، عبث راتين بعلم الزاوية (الذي يحمل علم المملكة المتحدة) بيده قبل أن يجلس أخيراً على الأرض، وبعد المباراة، رفض مدرب إنكلترا، ألف رامزي، السماح للاعبيه بتبادل القمصان مع الأرجنتينيين كما جرت العادة، ووصف لاحقاً لاعبي أميركا الجنوبية بـ"الحيوانات" في الصحافة، وأثار هذا الأمر غضباً كبيراً على الطرف الآخر، حتى إنّ إحدى الصحف الأرجنتينية نشرت صورة للتميمة الرسمية لكأس العالم "ويلي"، وهو يرتدي زي القراصنة.

اعتراض لاعبي الأرجنتين على طرد راتين في مونديال 1966 (Getty)

يد مارادونا وديفيد بيكهام

استمر التنافس بين الفريقين في مباريات ودية أعوام 1974 و1977 التي شهدت حادثة لكمة من دانيال بيرتوني لتريفور تشيري، ما أدّى إلى طردهما معاً، ثم لقاء آخر في 1980، كان أقل إثارة للجدل، وشهد الظهور الأول لدييغو أرماندو مارادونا ضد الإنكليز.

في المكسيك خلال مونديال 1986، ازدادت المباراة توتراً بسبب حرب الفوكلاند عام 1982 التي دارت رحاها بين البلدين، ورأى كثيرون في الأرجنتين في هذه المباراة فرصة للثأر من إنكلترا لدورها في النزاع، وبالفعل تقدّمت الأرجنتين بهدف مثير للجدل سجله مارادونا، الذي سدد الكرة بيده في الشباك، واحتسبه الحكم التونسي علي بن ناصر، ما أثار غضب المنتخب الإنكليزي وجماهيره، ليعود نجم الأرجنتين الفذ ليُحرز هدفاً ثانياً تجاوز خلاله العديد من اللاعبين قبل أن يصل إلى شباك بيتر شيلتون، بينما جاء هدف الإنكليز الوحيد من طريق غاري لينيكر.

لحظة تسجيل مارادونا هدفه الشهير بيده في نسخة 1986 (Getty)

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وعلى الرغم من روعة هدفه الثاني، كتب مارادونا في سيرته الذاتية: "أحياناً أعتقد أنني كنت أفضل الهدف الذي سجلته بيدي، كان الأمر أشبه بسرقة محفظة الإنكليز. كأننا هزمنا دولة، وليس مجرد فريق كرة قدم، مع أننا قلنا قبل المباراة إن كرة القدم لا علاقة لها بحرب جزر فوكلاند، كنا نعلم أنهم قتلوا الكثير من الشباب الأرجنتينيين هناك، قتلوهم كالعصافير الصغيرة. وكان هذا انتقاماً". في نهاية المباراة، تبادل ستيف هودج، لاعب إنكلترا، القميص مع مارادونا، وباع القميص لاحقاً في مزاد علني مقابل 7.1 ملايين جنيه إسترليني، وأشاد دييغو بخصومه لأنّهم لم يستخدموا أساليب عنيفة مثل الفرق الأخرى.

لعب بعدها المنتخبان مباراة ودية في عام 1991 ومرّت بطريقة طبيعية خاصة مع تغيّر الكثير من الأسماء عن قمة 1986، فيما كان اللقاء التالي في المونديال في نسخة 1998 بفرنسا، طُرد يومها ديفيد بيكهام من أرضية الميدان بسبب ركله دييغو سيميوني، ثم ظهر مايكل أوين ليخطف الأضواء بتسجيله واحداً من أجمل أهداف تلك البطولة.

صمدت إنكلترا ببسالة، بل واعتقدت أنها حسمت المباراة عندما سجل سول كامبل هدفاً برأسية في الدقيقة الـ81، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي الدفع من قبل ألان شيرر على الحارس، ليتعادل الطرفان بنتيجة 2-2 ويخرج الإنكليز من البطولة.

تعرّض بيكهام للانتقاد في بلاده، ووصف باللاعب "الطائش والساذج"، لتضعهما القرعة مجدداً وجهاً لوجه في مونديال 2002، يومها استطاع نجم مانشستر يونايتد تعويض ذنبه بتسجيله هدف اللقاء الوحيد، ونتيجة لذلك غادرت الأرجنتين البطولة من الدور الأول. يُذكر أن الفريقين التقيا أيضاً في مواجهتين وديتين عامي 2000 (صفر-صفر)، و2005 انتهت بفوز إنكلترا 3-2.