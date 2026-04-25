قلق في مدريد وباريس... إصابة مبابي تُعيد الأسئلة المزعجة

- تعرض كيليان مبابي لإصابة جديدة في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر خلال مباراة ريال مدريد ضد ريال بيتيس، مما يضيف إلى سلسلة إصاباته في موسم 2025-2026، ويثير قلق مدرب فرنسا ديديه ديشان قبل كأس العالم 2026. - رغم أن الإصابة لا تبدو خطيرة وفق صحيفة ماركا، إلا أن الفحوصات الإضافية ستحدد الحالة الطبية لمبابي، بينما يرفض مدرب ريال مدريد ألفارو أربيلوا تحديد فترة غيابه المتوقعة. - القلق يتزايد حول إمكانية تجدد إصابات مبابي قبل نهاية الموسم، خاصة مع تبقي خمس مباريات في الدوري الإسباني ومشاركة فرنسا في مونديال 2026.

تعرض مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني، الفرنسي كيليان مبابي (27 سنة)، لإصابة جديدة في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر، وذلك في المواجهة التي لعبها النادي الملكي أمام نادي ريال بيتيس في افتتاح الجولة الـ33 من منافسات بطولة الدوري الإسباني، أمس الجمعة.

وطلب كيليان مبابي الاستبدال في الدقائق العشر الأخيرة من المباراة بين ريال مدريد وريال بيتيس، ما ترك فريقه متخلفاً بفارق ثماني نقاط عن المتصدر برشلونة الذي يحل ضيفاً السبت على خيتافي، من أجل محاولة توسيع الفارق مع النادي الملكي إلى 11 نقطة، وهي إصابة جديدة تُضاف إلى سلسلة إصابات تعرض لها المهاجم الفرنسي خلال موسم 2025-2026.

وأشارت صحيفة ماركا الإسبانية، السبت، إلى أن مشكلة مبابي لا تبدو أنها خطيرة بانتظار إجراء فحوصات إضافية للتأكد من الحالة الطبية للمهاجم الفرنسي، الأمر الذي يُخفف أي مخاوف محتملة قبل كأس العالم هذا الصيف، رغم أن تكرر الإصابات يُثير قلق مدرب منتخب فرنسا، ديديه ديشان، قبل حوالى شهر وأسبوع من انطلاق بطولة كأس العالم 2026.

ورد مدرب نادي ريال مدريد، ألفارو أربيلوا، عندما سُئل من الصحافيين عن حالة هدافه بعد نهاية مواجهة ريال بيتيس بالتعادل (1-1): "لا أعرف شيئاً عن حالة كيليان مبابي، شعر ببعض الانزعاج وسنرى كيف ستتطور الأمور في الأيام المقبلة"، ليرفض أربيلوا الكشف عن فترة الغياب المتوقعة عن الملاعب للمهاجم الفرنسي، مع تبقي خمس مباريات من منافسات الليغا.

وهناك قلق كبير من إمكانية تجدد إصابات مبابي في الأسابيع المقبلة قبل نهاية الموسم الحالي 2025-2026، خصوصاً في حال شارك في المباريات المتبقية للنادي الملكي في بطولة الدوري، وهو الذي يُعد من أهم ركائز منتخب فرنسا الذي سيُشارك في مونديال 2026، حيثُ سيبدأ مشوار منتخب "الديوك" في مواجهة السنغال يوم 16 يونيو/حزيران المقبل.