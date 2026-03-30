قلق في إيطاليا قبل الملحق أمام كوسوفو بسبب ملعب المواجهة

تتجه الأنظار إلى المواجهة المرتقبة بين منتخب إيطاليا ونظيره البوسنة والهرسك، المقررة الثلاثاء ضمن الملحق الأوروبي المؤهل إلى كأس العالم 2026، وسط مخاوف متزايدة داخل الأوساط الإعلامية الإيطالية من الظروف المحيطة بالمباراة، والتي ستُقام على ملعب بيلينو بوليه في مدينة زينيتسا.

وأشارت تقارير صحافية إيطالية، الاثنين، إلى أن المنتخب سيخوض اللقاء في بيئة معقدة، بداية من أرضية الملعب التي تأثرت بتساقط الثلوج خلال الأيام الماضية، وصولاً إلى وضع المنشأة التي تعود إلى عام 1972 وتُوصف بأنها بعيدة عن المعايير الحديثة، ما دفع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلى الطلب من بعثة إيطاليا تأجيل الوصول والتدرّب في مركز كوفيرتشيانو، تفادياً لإلحاق ضرر إضافي بأرضية الميدان، على أن يحطّ الفريق بقيادة جينارو غاتوزو رحاله في زينيتسا بوقت متأخر من مساء اليوم.

وتطرقت وسائل الإعلام التي وصلت إلى هناك، وعلى رأسها صحيفة لا غازيتا ديلو سبورت، إلى طبيعة الأجواء المحيطة، ووصفت زينيتسا بأنّها من بين أكثر المدن تلوثاً في أوروبا، في ظل انتشار المصانع الثقيلة، وهو ما أثار مخاوف إضافية تتجاوز الجانب الرياضي، فيما ركزت تقارير أخرى مثل صحيفة كورييري ديلو سبورت على حالة الملعب، مشيرة إلى مشكلة أرضيته غير المستقرة والعشب الطويل، إضافة إلى مدرجاته القريبة من أرضية الميدان، ما يزيد من حدة الضغط الجماهيري على اللاعبين.

كما لفتت التقارير إلى الطابع الخاص للمدينة، التي تُعرف أيضاً بوجود أحد أشهر السجون في يوغوسلافيا السابقة فيها، وهو ما انعكس حتى على هوية جماهير نادي تشيليك زينيتسا، الملقبة بـ"روبياسي" (السجناء)، في مشهد يعكس أجواء مشحونة قد تُصعّب مهمة المنتخب الإيطالي داخل الملعب.

ورغم أن سعة الملعب تبلغ نحو 14 ألف متفرج، فإن الاتحاد الأوروبي قرر تقليص الحضور بنسبة 20% عقوبة على سلوك جماهير البوسنة خلال مواجهة سابقة أمام رومانيا، ما يعني حضور قرابة 9000 مشجع فقط، بعدما وُجهت اتهامات تتعلق بالتمييز والعنصرية وتعطيل النشيد الوطني وسوء الانضباط داخل وخارج الملعب، وهو ما قد يُخفف نسبياً من حدة الضغط الجماهيري دون أن يلغيه بالكامل.

ورغم السمعة التاريخية للملعب بوصفه حصناً صعباً، فإن نتائجه الأخيرة لا تعكس التفوق ذاته، إذ تعرّض منتخب البوسنة لعدة هزائم على أرضه، من بينها خسارته أمام النمسا، إلى جانب سلسلة نتائج سلبية في دوري الأمم الأوروبية 2024، كما سبق لمنتخبات كبرى تحقيق نتائج إيجابية هناك، مثل فوز منتخب فرنسا عام 2021، وكذلك منتخب إيطاليا الذي انتصر في 2020، في مباراة أقيمت خلف أبواب مغلقة.