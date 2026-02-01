- استعادة اللاعبين المعارين: لجأت أندية مثل مانشستر سيتي وليفربول وتشلسي إلى قطع إعارات لاعبيها بسبب الإصابات التي طالت لاعبيها الأساسيين، مما دفعها لتفعيل خيار استعادة اللاعبين المعارين لتعويض النقص. - استراتيجية ليفربول: يعتزم ليفربول استعادة كوستاس تسيميكاس من روما لتعويض بيع أندرو روبرتسون إلى توتنهام، كما يفكر في استعادة هيرفاي إليوت من أستون فيلا بسبب إصابة ألكسندر إيزاك. - قرار روما بشأن ليون بايلي: قرر نادي روما قطع إعارة ليون بايلي بسبب الإصابات المتكررة وعدم تقديمه الإضافة المطلوبة، مفضلاً التخلص من نفقاته وإعادته إلى أستون فيلا.

لجأت أندية عديدة، إلى قطع إعارات لاعبيها بعد انتقالهم في الميركاتو الصيفي إلى أندية أخرى، حيث تسعى إلى تفادي بعض الأزمات التي واجهتها، أمام عدم رغبتها في عقد صفقات إضافية خلال الميركاتو الشتوي الحالي، خاصة مع الإصابات التي طاولت الكثير من الأسماء، وجعلت الفرق تلجأ إلى تفعيل خيار قطع الإعارة وفق الاتفاق السابق بين هذه الأندية.

وقد بادر فريق مانشستر سيتي، إلى استعادة مدافعه الشاب ماكس ألين، المعار إلى فريق واتفورد، بعد إصابة مدافعه الكرواتي يوشكو غفارديول، الذي سيغيب عن الميادين فترة طويلة، وكان ماكس ألين قد غادر "السيتي" في الصيف الماضي بحثاً عن فرص أكبر للعب والمشاركة قبل أن يُقرر بيب غوارديولا استعادة المدافع للاعتماد عليه.

ويعتزم نادي ليفربول بدوره استعادة لاعبه اليوناني كوستاس تسيميكاس الذي انتقل إلى نادي روما الإيطالي في الميركاتو الصيفي سريعاً، ذلك أن ليفربول ينوي بيع لاعبه أندرو روبرتسون إلى توتنهام في الميركاتو الحالي، ومن ثم لم يكن لديه خيار بديل غير قطع إعارة لاعبه حتى يكون البديل، وقد وافقت إدارة النادي الإيطالي على مقترح إدارة نادي ليفربول. كما فكرت إدارة "الريدز" في استعادة مهاجمها المعار إلى أستون فيلا، هيرفاي إليوت، وذلك إثر إصابة المهاجم السويدي، ألكسندر إيزاك، الذي سيغيب عن الملاعب فترة طويلة، كما أن إليوت يواجه التهميش في تجربته الجديدة.

وأمام كثرة الإصابات التي تعرّض لها المدافعون في الفريق، قرّرت إدارة نادي تشلسي الإنكليزي، كسر إعارة المدافع الأرجنتيني، آرون أنسيلمينو، بعد أشهر قليلة من انضمامه إلى بوروسيا دورتموند الألماني، بما أن الفريق يفتقد الحلول الدفاعية في المدة الأخيرة، وبدل عقد صفقات مثلما تعودت إدارة النادي القيام به في المواسم الماضية، قررت التفكير في حلّ داخلي، خاصة أن النادي يملك الكثير من اللاعبين المعارين.

في الأثناء، قرر نادي روما الإيطالي، تفعيل خيار قطع إعارة اللاعب الجمايكي، ليون بايلي، بعد أشهر قليلة من وصوله إلى العاصمة الإيطالية قادماً من أستون فيلا الإنكليزي، فقد تعرض المهاجم للكثير من الإصابات، وغابت إضافته ولهذا قرّرت إدارة النادي عدم تفعيل خيار شراء العقد، مُفضلة قطع إعارته بهدف التخلص من نفقاته ليعود إلى أستون فيلا بعد أشهر قليلة من رحيله عن النادي.