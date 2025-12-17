قطر ونجاح تنظيم الأحداث الرياضية.. من جوائز الأفضل إلى كأس العرب

- استضافت الدوحة جوائز "فيفا" للعام الثاني، مؤكدة قدرتها على تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى، حيث توج عثمان ديمبيلي كأفضل لاعب لعام 2025، وتزامن الحفل مع نهائي كأس الخليج تحت 23 عاماً الذي فازت به السعودية. - تستعد قطر لاستضافة نهائي كأس العرب 2025 بين الأردن والمغرب، وسط توقعات بتحطيم الرقم القياسي للحضور الجماهيري، مع استمرار نجاحها في تنظيم بطولات متعددة بكفاءة عالية. - رغم ازدحام الفعاليات، استمرت البطولات المحلية مثل كأس القارات وكأس نجوم قطر، إلى جانب فعاليات رياضية وثقافية متنوعة في الدوحة.

استضافت العاصمة القطرية الدوحة، الثلاثاء، للعام الثاني على التوالي جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في حفلٍ مميز وسط زحمة الأحداث الرياضية الاستثنائية التي تعيشها البلاد في الوقت الراهن، في مشهدٍ يُظهر قدرتها على تنظيم أهم البطولات والمنافسات مهما كانت الظروف، وذلك بعد سلسلة من النجاحات في السنوات الماضية، كان أبرزها كأس العالم 2022 الذي حقق لقبه منتخب الأرجنتين.

وكانت قطر قد استضافت في العام الماضي جوائز الأفضل الخاصة بفيفا، التي حمل أبرزها البرازيلي فينيسيوس جونيور، لتعود هذا العام وتؤكد أنّها الرائدة في تنظيم أكبر الفعاليات الرياضية، بعدما توجت نجم باريس سان جيرمان، عثمان ديمبيلي بجائزة أحسن لاعب في العالم عن عام 2025، ليتزامن هذا الحفل مع إقامة نهائي كأس الخليج تحت 23 عاماً الذي حصدت لقبه السعودية، في حين أن نهائي كأس القارات سيخطف الأضواء يوم غدٍ الأربعاء على استاد أحمد بن علي، حين يلتقي نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ونظيره فلامنغو البرازيلي، بحضور نجوم الفريقين، وتحت قيادة المدربين، الإسباني لويس إنريكي، والبرازيلي فيليبي لويس.

في الوقت عينه، يُقام يوم الخميس نهائي كأس العرب 2025 بين منتخبي الأردن ونظيره المغربي على استاد لوسيل الأيقوني، هناك حيث سطّر ليونيل ميسي قصة نجاح أسطورة في عام 2022، والذي سيسير على خطاه نجوم النشامى أو أسود الأطلس، على غرار علي علوان ويزيد أبو ليلى أو كريم البركاوي وعبد الرزاق حمد الله، مع الإشارة إلى أنّ تلك الأمسية قد تشهد تحطيم الرقم القياسي في عدد المتفرجين بالمدرجات على صعيد البطولة العربية.

وأثبتت قطر نجاحها في جمع مختلف البطولات على أراضيها حتى لو تزامنت الأحداث في وقتٍ واحد، حيث أظهر الكادر والعاملون على الأرض براعتهم في إدارة الفعاليات المتعددة بكفاءة عالية، من دون حدوث أي مشاكل وأعمال شغب نهائياً. فخلال الفترة الماضية، كانت ملاعب أكاديمية أسباير مسرحاً لتألق المواهب الصاعدة في كأس العالم للناشئين، ومع إغلاق الستارة، افتتحت مباشرة نهاية شهر نوفمبر/ كانون الأول ليالي الفورمولا 1 الاستثنائية التي شهدت فوز الهولندي ماكس فيرستابن على حلبة لوسيل العالمية.

ولم تتوقف العديد من البطولات المحلية في قطر رغم إقامة كأس العرب وضغط الفعاليات. فعلى سبيل المثال، شهدت الأيام الماضية إقامة نصف نهائي كأس القارات بين بيراميدز المصري وفلامنغو الذي بلغ النهائي، إضافة إلى مسابقة كأس نجوم قطر التي تشهد إعطاء فرص للاعبين الشباب لإبراز نفسهم وخوض عدد دقائق أكبر لاكتساب الخبرة. كذلك كانت الدوحة على موعدٍ مع مباراة مثيرة في كرة السلة، جمعت منتخب قطر بنظيره اللبناني بتاريخ 27 نوفمبر، وغصّت الصالة بأجواء حماسية، إلى جانب الفعاليات في مشيرب قلب الدوحة، وسوق واقف، وكتارا، والميناء القديم.