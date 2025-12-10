قطر وكأس القارات للأندية: تأكيد التميز التنظيمي تزامناً مع كأس العرب

- شهد استاد أحمد بن علي مباراة مثيرة بين فلامنغو البرازيلي وكروز أزول المكسيكي ضمن "ديربي الأميركتين"، حيث انتهت بفوز فلامنغو 2-1، مما يعكس الحماس الجماهيري الكبير للبطولة. - تستضيف قطر كأس القارات للأندية 2025، مما يؤكد قدراتها التنظيمية المميزة وثقة المجتمع الدولي في استضافتها لأكبر الأحداث الرياضية. - الفائز من المباراة سيواجه بيراميدز المصري في نصف النهائي، والفائز سيلاقي باريس سان جيرمان في النهائي، مما يضيف إثارة للبطولة التي شهدت تتويج ريال مدريد في نسختها الأولى.

واجه فريق فلامنغو البرازيلي، الأربعاء، كروز أزول المكسيكي في لقاء "ديربي الأميركتين"، ضمن بطولة كأس القارات للأندية لكرة القدم "قطر 2025"، على استاد أحمد بن علي، في مباراة شهدت حضوراً جماهيرياً مميزاً، وانتهت بفوز الأول بهدفين لواحد.

وجاءت استضافة قطر الحدث، في تأكيد جديد على القدرات التنظيمية المميزة للدولة الخليجية العربية، وعلى الثقة الدولية التي باتت تحظى بها في احتضان أكبر الأحداث الرياضية. وتشهد النسخة الحالية اهتماماً واسعاً من جماهير المنطقة والعالم، وهو ما يعكس الزخم المتصاعد الذي تحققه البطولة قبيل صفارة الانطلاق. ومثّل هذا اللقاء الانطلاقة الرسمية للمباريات الثلاث الختامية من كأس القارات للأندية 2025، التي تستضيفها قطر خلال أيام الراحة من بطولة كأس العرب "قطر 2025"، في تأكيد جديد على القدرات التنظيمية الاستثنائية لدولة قطر.

وسيلتقي الفائز من المواجهة مع فريق بيراميدز المصري بطل دوري أبطال أفريقيا 2025، في نصف النهائي، في الثالث عشر من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، على أن يواجه المتأهل إلى النهائي فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بطل دوري أبطال أوروبا في السابع عشر من الشهر ذاته. واستضافت دولة قطر النسخة الأولى من كأس القارات للأندية بشكلها الجديد العام الماضي، والتي شهدت تتويج ريال مدريد الإسباني باللقب، ويعد النادي الإسباني أكثر الفرق تتويجاً بالبطولة برصيد أربعة تتويجات من أصل ستة نهائيات خاضها في الفترة من 1960 إلى 2024، وتوجت أربعة أندية أخرى برصيد ثلاثة ألقاب لكل فريق، وهي كل من بوكا جونيورز الأرجنتيني وميلان الإيطالي، بالإضافة إلى الثنائي الأوروغوياني بينارول وناسيونال مونتيفيديو.