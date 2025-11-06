قطر وتنظيم باهر كالعادة.. إشادات جماهيرية في مونديال الناشئين

- حظيت بطولة كأس العالم للناشئين في قطر بإشادة واسعة من الجماهير، التي أُعجبت بالتنظيم المتميز والأجواء العائلية في المدرجات، مما أعاد ذكريات مونديال 2022 وكأس العرب 2021. - الفعاليات المرافقة للبطولة جذبت العائلات والأطفال، حيث وجدوا فرصة للتفاعل مع ثقافات متعددة في أجواء آمنة وممتعة، مما يعزز مكانة قطر كعاصمة رياضية عالمية. - نجاح البطولة يعكس الخبرات المكتسبة من تنظيم كأس العالم 2022، مع التزام قطر بتطوير الرياضة وبناء مستقبل مشرق، حيث تُقام المباريات في ملاعب "أسباير زون" واستاد خليفة الدولي.

حظيت بطولة كأس العالم للناشئين لكرة القدم، المقامة حالياً في قطر، بإشادة واسعة من الجماهير الحاضرة، التي عبّرت عن انبهارها بالتنظيم القطري، في سبيل إنجاح الحدث العالمي.

ووجدت الجماهير الحاضرة في قطر تجربة فريدة من نوعها، ذكّرت العديد منهم بما عاشوه في مونديال 2022، وبطولة كأس العرب 2021. وأمام كاميرا "العربي الجديد"، أبدى الكثيرون إعجابهم بالتنظيم الباهر، إضافة إلى الأجواء العائلية، التي تميّزت بها المدرجات. كما حظيت الفعاليات المرافقة للبطولة بإقبال لافت، خصوصاً من العائلات والأطفال، الذين وجدوا في مونديال الناشئين فرصة للتفاعل مع ثقافات متعددة، في أجواء آمنة وممتعة. وأثنى عدد كبير من الجماهير على البطولة، مؤكدين أن قطر تواصل تأكيد مكانتها عاصمة رياضية عالمية، وقِبلة لاستضافة كبرى البطولات بكفاءة عالية.

ويبدو أن نجاح مونديال الناشئين الحالي ليس سوى امتداد للخبرات، التي اكتسبتها قطر، من تنظيم كأس العالم في عام 2022، مع التزام واضح بتطوير الرياضة، وبناء مستقبل مشرق للأجيال القادمة. ومنذ انطلاق البطولة، برزت الدقة في جميع التفاصيل التنظيمية، بدءاً من الملاعب الباهرة، التي احتضنت مباريات المونديال، ووصولاً إلى الأجواء الجماهيرية، التي أضفت طابعاً خاصاً على المنافسة. وتستضيف دولة قطر مونديال الناشئين اعتباراً من 3 إلى 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري. وتقام المباريات على ملاعب "أسباير زون" الثمانية، فيما سيكون استاد خليفة الدولي مسرحاً للمباراة النهائية، الذي يقع هناك أيضاً.