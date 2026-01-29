قطر والبحرين في صدام النهائي لحسم لقب آسيا لكرة اليد

رياضات أخرى
الدوحة

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
مباشر
29 يناير 2026
تأهل منتخب قطر لنصف النهائي على حساب الكويت، 27 يناير 2026 (الاتحاد القطري لليد)
تأهل منتخب قطر للنهائي على حساب الكويت، 27 يناير 2026 (الاتحاد القطري لليد)
+ الخط -

يواجه منتخب قطر لكرة اليد نظيره البحريني، اليوم الخميس، في نهائي البطولة الآسيوية الثانية والعشرين للرجال، المقامة في الكويت. وتأهل منتخب قطر إلى المباراة النهائية بعد فوزه على نظيره الكويتي بنتيجة (27 - 26) في نصف النهائي، فيما جاء تأهل المنتخب البحريني بعد انتصاره على نظيره الياباني بنتيجة (35 - 25).

وكان منتخب قطر تأهل لنصف النهائي بعدما تصدر المجموعة الثانية في الدور الرئيسي، حيث استهل المنتخب القطري مشواره في البطولة الآسيوية بالفوز على نظيره العُماني بنتيجة (27-15) في أولى جولات المجموعة الأولى، ثم خسر في الجولة الثانية أمام كوريا الجنوبية بنتيجة (30-32)، لينهي دور المجموعات في وصافة المجموعة الأولى، ويتأهل للدور الرئيسي. ولعب "العنابي" في المجموعة الثانية بالدور الرئيسي، الذي افتتحه بالفوز على نظيره السعودي بنتيجة (32-25)، ثم خسر في الجولة الثانية أمام نظيره البحريني بنتيجة (28-31)، قبل أن يفوز على نظيره الإماراتي بنتيجة (25-20) في الجولة الثالثة والأخيرة من هذا الدور.

منتخب قطر خلال مواجهة الإمارات، 25 يناير 2026 (الاتحاد القطري/ إكس)
رياضات أخرى
التحديثات الحية

منتخبات قطر والكويت والبحرين تتأهل لمونديال كرة اليد

من جهته، بلغ منتخب البحرين الدور الرئيسي، بعد فوزه بالأدوار التمهيدية على الأردن (21-32) والصين (29-40) والعراق (18-34)، ليعود ويحقق الفوز بالأدوار الرئيسية على الإمارات (20-32)، وقطر (28-31)، قبل أن يتعرض للخسارة أمام المنتخب السعودي (21-23) لكنه تمكن من ضمان العبور للدور نصف النهائي. ويسعى المنتخب القطري للفوز في المباراة والاحتفاظ باللقب القاري الذي توج به في النسخ الست السابقة، وتحقيق إنجاز تاريخي غير مسبوق لكرة اليد القطرية. وكان منتخب قطر قد نجح في التأهل لبطولة العالم 2027 التي ستقام في ألمانيا، وذلك للمرة الحادية عشرة في تاريخه. وتسبق المباراة النهائية، إقامة مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين المنتخبين الكويتي والياباني لتحديد صاحب الميدالية البرونزية.

دلالات
المساهمون
المزيد في رياضة
تحدث الشريف عن الحالة التحكيمية بين ريال مدريد وبنفيكا (العربي الجديد/Getty)
التحديثات الحية
كرة عالمية
مباشر

ريال مدريد تعرّض لظلم تحكيمي أمام بنفيكا؟ جمال الشريف يشرح

نيكو باز مع نادي كومو في ملعب أرتيمو فرانكي، 27 يناير 2026 (Getty)
التحديثات الحية
ميركاتو
مباشر

نيكو باز قنبلة الميركاتو القوية... معركة الأندية الكبيرة في الصيف

لقاء فنربخشة وأستون فيلا في أولكر سوكر، 22 يناير 2026 (بي إس آر/Getty)
التحديثات الحية
كرة عالمية
مباشر

الدوري الأوروبي في الجولة الأخيرة... سباق مرتقب على 5 مقاعد