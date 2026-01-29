قطر والبحرين في صدام النهائي لحسم لقب آسيا لكرة اليد

يواجه منتخب قطر لكرة اليد نظيره البحريني، اليوم الخميس، في نهائي البطولة الآسيوية الثانية والعشرين للرجال، المقامة في الكويت. وتأهل منتخب قطر إلى المباراة النهائية بعد فوزه على نظيره الكويتي بنتيجة (27 - 26) في نصف النهائي، فيما جاء تأهل المنتخب البحريني بعد انتصاره على نظيره الياباني بنتيجة (35 - 25).

وكان منتخب قطر تأهل لنصف النهائي بعدما تصدر المجموعة الثانية في الدور الرئيسي، حيث استهل المنتخب القطري مشواره في البطولة الآسيوية بالفوز على نظيره العُماني بنتيجة (27-15) في أولى جولات المجموعة الأولى، ثم خسر في الجولة الثانية أمام كوريا الجنوبية بنتيجة (30-32)، لينهي دور المجموعات في وصافة المجموعة الأولى، ويتأهل للدور الرئيسي. ولعب "العنابي" في المجموعة الثانية بالدور الرئيسي، الذي افتتحه بالفوز على نظيره السعودي بنتيجة (32-25)، ثم خسر في الجولة الثانية أمام نظيره البحريني بنتيجة (28-31)، قبل أن يفوز على نظيره الإماراتي بنتيجة (25-20) في الجولة الثالثة والأخيرة من هذا الدور.

من جهته، بلغ منتخب البحرين الدور الرئيسي، بعد فوزه بالأدوار التمهيدية على الأردن (21-32) والصين (29-40) والعراق (18-34)، ليعود ويحقق الفوز بالأدوار الرئيسية على الإمارات (20-32)، وقطر (28-31)، قبل أن يتعرض للخسارة أمام المنتخب السعودي (21-23) لكنه تمكن من ضمان العبور للدور نصف النهائي. ويسعى المنتخب القطري للفوز في المباراة والاحتفاظ باللقب القاري الذي توج به في النسخ الست السابقة، وتحقيق إنجاز تاريخي غير مسبوق لكرة اليد القطرية. وكان منتخب قطر قد نجح في التأهل لبطولة العالم 2027 التي ستقام في ألمانيا، وذلك للمرة الحادية عشرة في تاريخه. وتسبق المباراة النهائية، إقامة مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين المنتخبين الكويتي والياباني لتحديد صاحب الميدالية البرونزية.