- أظهرت قطر قدرات تنظيمية متميزة في استضافة البطولات العالمية، حيث نجحت في تنظيم كأس العالم 2022 وكأس العالم للناشئين 2025، مع زيادة عدد المنتخبات والمباريات وتوفير أجواء خيالية وملاعب متقاربة. - شهدت بطولة كأس العالم للناشئين مشاركة ستة منتخبات عربية، حيث تأهلت مصر وتونس والمغرب إلى دور الـ32، وحققت المغرب أداءً مميزاً بوصولها إلى ربع النهائي، مما جذب متابعة جماهيرية كبيرة. - تستعد قطر لاستضافة بطولة كأس العرب 2023 بمشاركة 16 منتخباً، لتعزيز الوحدة العربية تحت شعار "أمة عربية واحدة، تاريخ واحد، وحضارة واحدة"، مما يعزز روح الانتماء ويبني جسور الصداقة بين الدول.

تفوقت قطر على الجميع في تنظيم البطولات الكبرى والعالمية في مختلف الرياضات، وتجلت أعلى درجات التنظيم في بطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم، بتنظيم استثنائي ومنشآت رياضية وملاعب وخدمات لوجستية وبنية تحتية مميزة.

وواصلت قطر التألق بتنظيم كأس العالم للناشئين نسخة 2025، ولأول مرة يضاعف عدد المنتخبات من 24 في نسخة إندونيسيا عام 2023 إلى 48 منتخباً، مما أدى إلى مضاعفة عدد المباريات إلى 104 مباريات. وانطلقت هذه النسخة الجديدة من بطولة العالم للناشئين يوم 3 نوفمبر/تشرين الثاني وتستمر حتى 27 من الشهر نفسه، بملاعب أكاديمية أسباير للتفوق الرياضي، بينما سيُقام النهائي في استاد خليفة الدولي. وأبدعت قطر مرة أخرى في صنع أجواء خيالية عبر ملاعب متقاربة ومتجاورة وجودة تنظيمية تبهرك، واستطاعت توحيد العالم والجماهير، كما حدث في بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022. وحصلت قطر على حق تنظيم البطولة لخمس نسخ من 2025 إلى 2029، لتُقام سنوياً بمشاركة 48 منتخباً بدلاً من 24 كل عامين في السابق.

وشارك في البطولة التي تُختتم بعد يومين ستة منتخبات عربية، خرجت من الدور الأول كل من قطر والإمارات العربية المتحدة والسعودية، في حين تأهلت ثلاثة منتخبات إلى دور الـ32، وهي مصر التي خرجت أمام سويسرا (3-1)، وتونس التي خسرت أمام النمسا بهدفين نظيفين، والمغرب الأفضل الذي وصل إلى الدور ربع النهائي وخسر أمام البرازيل (2-1).

وحظيت المباريات بمتابعة جماهيرية كبيرة، في بطولة كانت نقطة بداية وانطلاق لعدد من النجوم العالميين، منهم على سبيل المثال في بطولة 2009: من البرازيل الحارس أليسون بيكر، ونيمار جونيور، وكاسيميرو، ومن ألمانيا ماريو غوتزه والحارس تير شتيغن، ومن كوريا الجنوبية سون هيونغ مين. وفي نسخة 2011 البرازيلي ماركينيوس، و2015 النيجيري فيكتور أوسيمين، و2017 الإنكليزي فيل فودين والفرنسي تشاوميني، و2019 الإسباني بيدري، و2023 الأرجنتيني كلوديو إيتشيفيريا.

وسيُلعب نهائي كأس العالم للناشئين يوم الخميس الموافق 27 نوفمبر/تشرين الثاني في ملعب خليفة الدولي، أحد ملاعب كأس العالم فيفا قطر 2022، وسيجمع بين النمسا والبرتغال، بعدما تفوقت النمسا في نصف النهائي على إيطاليا بهدفين نظيفين، بينما تغلبت البرتغال على البرازيل بركلات الترجيح (6-5) بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي.

وبعد مونديال الناشئين، ستكون قطر على موعد مع بطولة جديدة هي بطولة كأس العرب التي ستُقام في الفترة من 1 حتى 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل، بعد استضافة نسختي 1998 و2021، وسيشارك في البطولة 16 منتخباً، تأهلت منها تسعة منتخبات أصحاب التصنيف الأعلى، وسينضم إليها سبعة من الملحق الذي يُلعب يومي 25 و26 نوفمبر الحالي.

وتضم المجموعة الأولى: قطر، تونس، الفائز من مواجهة موريتانيا/الكويت والفائز من مواجهة سورية/جنوب السودان، والمجموعة الثانية: المغرب، السعودية، الفائز من مباراة جزر القمر/اليمن والفائز من مواجهة عمان/الصومال، والمجموعة الثالثة: مصر، الأردن، الإمارات والفائز من مباراة موريتانيا/الكويت، والمجموعة الرابعة: الجزائر، العراق، الفائز من مواجهة البحرين/جيبوتي والفائز من مواجهة السودان/لبنان.

وستُقام بطولة كأس العرب تحت مظلة فيفا والتي بدأت منذ النسخة الماضية عام 2021، وستستضيف البطولة ملاعب مونديال 2022 (لوسيل، البيت، المدينة التعليمية، أحمد بن علي، استاد 974، استاد خليفة). وسبق لبطولة كأس العرب أن حققت نجاحاً كبيراً بحضور جماهيري مُميز، مما يُعزز روح الانتماء ويبني جسور الصداقة والمحبة بشعار أمة عربية واحدة، وتاريخ واحد وحضارة واحدة.