قطر جاهزة لبطولة كأس العرب 2025.. بيع 700 ألف تذكرة

أعلنت اللجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس العرب 2025، في مؤتمر صحافي عُقد اليوم الجمعة، عن اكتمال جميع الاستعدادات لاستضافة النسخة الثانية من البطولة الإقليمية التي تقام في الفترة من 1 وحتى 18 ديسمبر/كانون الأول، بمشاركة أفضل 16 منتخباً في العالم العربي للتنافس على الكأس المرموقة.

وتحدث في المؤتمر الصحافي كل من الرئيس التنفيذي للجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس العرب 2025 جاسم عبد العزيز الجاسم وممثل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" روبيرتو غراسي ومدير منصة هيّا في قطر للسياحة سعيد علي الكواري والمتحدث الرسمي لوزارة الداخلية جبر حمود جبر النعيمي والمديرة التنفيذية لإدارة الاتصال والإعلام في اللجنة المحلية المنظمة للبطولة فاطمة علي النعيمي.

وقال المتحدثون في المؤتمر الصحافي إن بطولة كأس العرب في قطر 2025 تحظى باهتمام كبير من المشجعين، حيث تم بيع 700 ألف و699 تذكرة، وبلغ عدد التذاكر التي تم بيعها للمشجعين من خارج دولة قطر 210 آلاف و209 تذاكر، ما يؤكد أهمية البطولة والإقبال الكبير عليها إقليمياً. فيما تصدر المشجعون من قطر والأردن والسعودية مبيعات تذاكر المباريات في دور المجموعات.

كما حظيت البطولة باهتمام إعلامي واسع من وسائل الإعلام في المنطقة، وتم تسجيل 3861 طلباً للحصول على التصاريح الإعلامية لتغطية منافسات البطولة، منها 2085 طلباً من خارج قطر. وستستخدم 15 قناة تلفزيونية إقليمية وعالمية الاستوديوهات التي توفرها اللجنة المحلية المنظمة في الدوحة، فيما حصل العديد من القنوات على حقوق بث المباريات. ويحتضن استاد البيت المونديالي مباراة الافتتاح في 1 ديسمبر، مع مواجهة تجمع المنتخب القطري، ممثل البلد المضيف، بنظيره الفلسطيني. وستفتح بوابات الاستاد الساعة 2:30 ظهراً، فيما تنطلق افتتاحية البطولة في الساعة 5:30 مساءً.

وأعلن منظمو البطولة أن استخدام مترو الدوحة سيكون مجانياً لجميع حاملي التذاكر في أيام المباريات، لتعزيز تجربة المشجعين مع تقارب المسافات الذي تتميز به دولة قطر. كما يمكن الوصول إلى جميع الاستادات الستة التي تستضيف مباريات البطولة بكل سهولة من خلال شبكة حديثة من وسائل النقل العام، بما فيها مترو الدوحة وخدمة الترام والحافلات.

ويشهد استاد لوسيل الأيقوني المباراة النهائية في 18 ديسمبر. وتشمل باقي الاستادات التي تستضيف المباريات كلاً من استاد أحمد بن علي واستاد المدينة التعليمية واستاد خليفة الدولي واستاد 974. وسيستمتع المشجعون طوال فترة البطولة بمجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والترفيهية التي ستنطلق في مناطق المشجعين المنتشرة في جميع الاستادات.

ويوفر مونديال العرب قطر 2025 منصة للاحتفال بالتنوع الغني لثقافة المنطقة ووحدتها وشغفها المشترك بكرة القدم. وكشفت اللجنة المحلية المنظمة مؤخراً عن التعويذة الرسمية للبطولة جحا، التي تجسد شخصية جحا الشهيرة في التراث العربي، وهو يعتبر من الرموز الأدبية والفلكلورية في المنطقة.