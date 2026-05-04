قطر جاهزة لاستضافة دورة الألعاب الخليجية.. وهذه تميمة النسخة الرابعة

• تستعد الدوحة لاستضافة دورة الألعاب الخليجية الرابعة في مايو 2026، مما يعكس تطور البنية التنظيمية والرياضية في قطر ويعزز التعاون الخليجي المشترك. • تم تطوير هوية متكاملة للدورة مستلهمة من ثقافة المنطقة، مع إطلاق تعويذة "وشيق" المستوحاة من الوشق الصحراوي، لتعزيز التفاعل الجماهيري وجذب الشباب. • ستشهد الدورة مشاركة واسعة في 19 رياضة متنوعة، تُقام في 11 منشأة رياضية حديثة، مما يبرز جاهزية البنية التحتية القطرية لاستضافة حدث إقليمي بهذا الحجم.

كشفت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الخليجية الرابعة - الدوحة 2026 جاهزيتها الكاملة لاستضافة الحدث الخليجي المرتقب المقررة إقامته بين 11 و22 مايو/أيار الجاري، في نسخة يُنتظر أن تعكس تطور البنية التنظيمية والرياضية في دولة قطر، وتعزّز مسار العمل الخليجي المشترك.

وأكد رئيس لجنة التسويق والاتصال الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، خلال مؤتمر صحافي أمس الأحد في الدوحة، أن استضافة الدورة تمثل امتداداً لمسيرة التعاون بين دول مجلس التعاون، مشيراً إلى أن الحدث يشكّل منصة لتعزيز التقارب بين شباب الخليج وترسيخ القيم الرياضية، بما يعزز حضور الرياضة جسراً للتواصل بين الشعوب.

وعملت اللجنة على تطوير هوية متكاملة للدورة مستلهمة من ثقافة المنطقة وخصوصيتها، إلى جانب إطلاق تعويذة رسمية تحمل اسم "وشيق"، مستوحاة من حيوان الوشق الصحراوي، لتعكس روح التحدي والمرونة والارتباط بالبيئة الخليجية، مع التركيز على جذب فئة الشباب وتعزيز التفاعل الجماهيري.

ووفقاً للجنة المنظمة، فإن التعويذة تمثل عنصراً محورياً في الهوية البصرية للبطولة، وتعكس قيم التنافس والانضباط، إلى جانب ترسيخ شعار الدورة "خليج واحد، قلب واحد"، مؤكدة دورها في خلق رابط وجداني مع الجماهير، حيث تشهد الدورة مشاركة واسعة عبر 19 رياضة متنوعة، تقام منافساتها في 11 منشأة رياضية حديثة، من بينها قبة أسباير ومجمع خليفة الدولي للتنس والاسكواش، ما يعكس جاهزية البنية التحتية لاستضافة حدث إقليمي بهذا الحجم. ومن المقرر أن يُقام حفل الافتتاح في الشقب، في انطلاقة ينتظر أن تعكس مستوى التحضيرات وتؤكد مكانة قطر وجهةً رياضيةً رائدةً في المنطقة.

وكانت العاصمة البحرينية المنامة شهدت تنظيم النسخة الأولى من دورة الألعاب الخليجية خلال الفترة من 11 إلى 22 أكتوبر/تشرين الأول 2011، بمشاركة 6 دول خليجية وما يقارب 1500 لاعب تنافسوا في 11 لعبة رياضية، ونجحت دولة قطر في إحراز المركز الثالث بعدما حصدت 20 ميدالية ملونة بواقع 7 ذهبيات و11 فضية وميداليتين برونزيتين.

واستضافت مدينة الدمام السعودية النسخة الثانية من دورة الألعاب الخليجية خلال الفترة من 12 إلى 26 أكتوبر 2015، بمشاركة 5 دول خليجية عقب انسحاب الكويت، وبمشاركة قرابة 1500 لاعب تنافسوا في نحو 15 لعبة رياضية، ونجحت دولة قطر في إحراز المركز الثالث بعدما حصدت 59 ميدالية ملونة، منها 21 ذهبية و22 فضية و16 برونزية.

وأقيمت النسخة الثالثة من دورة الألعاب الخليجية عام 2022 في دولة الكويت خلال الفترة من 16 إلى 31 مايو 2022، بمشاركة 6 دول خليجية وأكثر من 1500 لاعب تنافسوا في 16 لعبة رياضية، وحققت دولة قطر المركز الخامس في جدول الميداليات برصيد إجمالي 52 ميدالية ملونة، بواقع 16 ذهبية و21 فضية و15 برونزية.