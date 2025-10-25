- شهد نادي الصحافيين بمحافظة الجيزة المصرية مؤتمراً صحافياً لاستعراض استعدادات قطر لاستضافة كأس العرب 2025، بحضور وزير الشباب والرياضة المصري ووفد قطري، مؤكداً على العلاقات الرياضية المتينة بين البلدين ونجاح قطر في تنظيم كأس العالم 2022. - أوضح جاسم الجاسم أن مشاركة منتخب مصر تضفي زخماً جماهيرياً، مع استخدام ستة من ملاعب كأس العالم 2022، ودراسة تقديم ملف استضافة أولمبياد 2036. - أكدت فاطمة النعيمي على أهمية تجربة المشجعين وتقديم تسهيلات جديدة، مع توقعات بمنافسة قوية بين المنتخبات العربية، مشددة على أن البطولة تمثل مساحة لتلاقي العرب.

شهد نادي الصحافيين بمحافظة الجيزة المصرية، مساء أمس الجمعة، مؤتمراً صحافياً موسّعاً، لاستعراض استعدادات دولة قطر لاستضافة النسخة المقبلة من بطولة كأس العرب 2025، المقررة إقامتها تحت مظلّة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في الدوحة بين 1 و18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وحضر المؤتمر وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي، ووفد من اللجنة المنظمة القطرية، بقيادة الرئيس التنفيذي للبطولة جاسم الجاسم، وعضوية المدير التنفيذي لإدارة الاتصال والإعلام فاطمة النعيمي، ومدير الإعلام بالبطولة محمد الخنجي، وأداره عضو مجلس الشيوخ رئيس نادي الصحافيين المصريين محمد شبانة. واستهلّ شبانة اللقاء بكلمة ترحيبية، أكد فيها أن العلاقات المصرية القطرية في المجال الرياضي والإعلامي "تجاوزت مرحلة التعاون العابر إلى بناء جسور ثقافية عربية دائمة"، مشدداً على أن الرياضة باتت أداة لتقريب الشعوب أكثر مما هي منافسة داخل المستطيل الأخضر.

ومن جانبه، عبّر الوزير أشرف صبحي عن تقديره الكبير للجهود القطرية في استضافة البطولات الكبرى، مؤكداً أن ما حققته الدوحة من نجاح تنظيمي في كأس العالم 2022 "شكّل نموذجاً يُحتذى في المنطقة". وأضاف أن "مصر تدعم بكل قوة أي مبادرة تعزز التعاون العربي في المجال الرياضي، ونتطلع لأن تكون بطولة كأس العرب المقبلة منصة لتلاقي الشعوب، لا مجرد تنافس رياضي".

وبدوره، قال الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة جاسم الجاسم إن مشاركة منتخب مصر في كأس العرب تضفي على البطولة طابعاً خاصاً "لأنها تضمن زخماً جماهيرياً غير مسبوق في المنطقة"، مشيراً إلى أن قطر تستعدّ للبطولة ضمن خطة متكاملة، تشمل أيضاً استضافة بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً، ونهائيات كأس القارات للأندية "إنتركونتيننتال". وأوضح الجاسم أن اللجنة تستهدف حضوراً جماهيرياً يتجاوز 1.6 مليون مشجع على مدار أيام البطولة، مؤكداً أن "الدفعة الأولى من تذاكر المباريات طُرحت بالفعل عبر منصة (هيا)، بينما ستُطرح الدفعة الثانية في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل".

وأضاف أن ستة من ملاعب كأس العالم 2022 ستُستخدم لاستضافة المباريات، "ليظل إرث المونديال حيّاً في كل بطولة تُقام على أرض قطر". وسيُقام حفل الافتتاح على استاد البيت، فيما تُختتم البطولة على استاد لوسيل، الذي احتضن نهائي مونديال قطر 2022، في مشهد رمزي يربط بين الماضي القريب والمستقبل. وأشار الجاسم إلى أن قطر "منذ نجاحها في تنظيم المونديال لم تتوقف عن تطوير قدراتها الرياضية"، مؤكداً أن بلاده تدرس بجدية تقديم ملف استضافة أولمبياد 2036، مضيفاً: "نحن نؤمن بأن الرياضة وسيلة للتقارب الثقافي، وما نسعى إليه هو أن تكون قطر بيت الرياضة العربية والعالمية في آنٍ واحد".

وفي مداخلتها، أكدت المدير التنفيذي لإدارة الاتصال والإعلام فاطمة النعيمي أن اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب تولي اهتماماً كبيراً بتجربة المشجعين. وقالت إن تذاكر البطولة، التي تبدأ أسعارها من 25 ريالاً قطرياً، تشمل خيارات جديدة، مثل شجع فريقك، الذي يتيح للمشجع حضور جميع مباريات منتخب معين في مرحلة المجموعات، وهي فكرة "تسعى لزيادة الترابط بين الجماهير والمنتخبات". وأضافت النعيمي أن البطولة "ستمثّل استمراراً لتجربة مونديال 2022، من حيث النقل العام المجاني للمشجعين، وسهولة الوصول إلى الملاعب عبر المترو والحافلات الكهربائية"، مؤكدة أن "الهدف هو تقديم نموذج عربي في التنظيم الرياضي يمكن مقارنته بأكبر الفعاليات العالمية".

يؤكد مراقبون أن تنظيم قطر لبطولة كأس العرب 2025 يأتي ضمن رؤية أشمل لترسيخ حضورها على خريطة الرياضة العالمية، مستفيدةً من البنية التحتية العملاقة التي أنشئت لمونديال 2022، والتي تُعد من بين الأحدث في العالم. ويرى الجاسم أن البطولة "لن تكون مجرد حدث كروي عربي، بل رسالة تؤكد أن العرب قادرون على صناعة تجربة تنظيمية متكاملة تحظى باعتراف عالمي". وفي السياق ذاته، رحّب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بالتحضيرات القطرية، مؤكداً عبر بيان صدر أخيراً أن البطولة "تجسّد روح التضامن العربي وتواصل نجاحات الشراكة بين فيفا وقطر".

ورغم التفاؤل الكبير، فإن التحديات التنظيمية تظل حاضرة، وعلى رأسها إدارة تدفق الجماهير من مختلف الدول العربية، وضمان انسيابية حركة المشجعين. ولكن اللجنة المنظمة تؤكد جاهزيتها، مشيرة إلى أن نظام التذاكر الإلكتروني المتكامل ومنصة "هيا" سيسمحان بمرونة عالية في دخول الجماهير وتنظيم النقل. أما على المستوى الرياضي، فالمنافسة المنتظرة بين منتخبات، مثل مصر والمغرب والجزائر وقطر والسعودية، تعد بأن تكون البطولة واحدة من أقوى نسخ كأس العرب في تاريخها.

وفي ختام المؤتمر، وجّه الجاسم الشكر لمصر على "حفاوة الاستقبال والدعم الإعلامي"، مشدداً على أن "البطولة ليست مجرد حدث رياضي، بل مساحة لتلاقي العرب في ملعب واحد". ومن جانبه أكد وزير الرياضة المصري أشرف صبحي أن التعاون بين البلدين في تنظيم الفعاليات الرياضية "سيظل نموذجاً لما يمكن أن تصنعه الرياضة من تواصل حقيقي بين الشعوب".

ومع اقتراب العد التنازلي للبطولة، يبدو أن قطر تمضي بخطى واثقة نحو نسخة عربية بطموحات عالمية، تتجاوز حدود المستطيل الأخضر إلى بناء صورة جديدة للرياضة العربية في العالم. فمن استاد البيت إلى استاد لوسيل، ومن مقاعد الجماهير إلى شاشات الملايين، تتأهّب الدوحة لحدث جديد يعيد للعرب لحظة وحدة نادرة تحت راية كرة القدم.