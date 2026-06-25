قطر تودّع مونديال 2026 عقب الخسارة أمام البوسنة 3-1

- ودّع منتخب قطر بطولة كأس العالم 2026 بعد خسارته أمام البوسنة والهرسك 3-1، حيث ركز الفريق القطري على الدفاع والهجمات المرتدة، لكن البوسنة استغلت التسديدات من خارج المنطقة والأخطاء الدفاعية القطرية لتسجيل أهدافها. - رغم محاولات قطر للعودة في المباراة، إلا أن إصابة القائد حسن الهيدوس أثرت على الأداء، ولم تنجح محاولاتهم في تعديل النتيجة، بينما عززت البوسنة تقدمها بهدف ثالث. - تأهلت سويسرا وكندا لدور الـ32، فيما ينتظر منتخب البوسنة فرصة التأهل كأفضل ثالث، بينما خرجت قطر من البطولة.

ودّع منتخب قطر بطولة كأس العالم 2026، بعدما خسر أمام البوسنة والهرسك في المباراة التي جمعت بينهما، بثلاثة أهداف مقابل هدف، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثانية، في المسابقة الدولية المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

وظهر تركيز كتيبة مدرب منتخب قطر، الإسباني جولين لوبيتيغي، على تنظيم المنطقة الدفاعية بشكل جيد، مع الهجمات المرتدة السريعة، التي كادت أن تبتسم للنجم أكرم عفيف في الدقيقة 13، لكنه لم يستطع الانفراد بحارس المرمى، بعدما نجح إيفان شونيتش في استخلاص الكرة، وإبعاد خطورتها، إلا أن منتخب البوسنة اعتمد طريقة جديدة، وهي التسديد من خارج منطقة الجزاء، التي نجحت مع كريم ألايبيغوفيتش، الذي أحرز الهدف الأول في الدقيقة 29.

كما استغل منتخب البوسنة والهرسك، الأخطاء الدفاعية، التي وقع فيها لاعبو منتخب قطر، بسبب سوء تمركزهم أمام حارس المرمى، محمود أبو ندى، الذي تلقت شباكه هدفاً ثانياً في الدقيقة 34، بعدما ارتطمت الكرة بسلطان البريك، ودخلت عن طريق الخطأ، لكن رفاق المهاجم أكرم عفيف رفضوا الاستسلام، بعدما انتفضوا ونجح حسن الهيدوس في إحراز هدفٍ بالدقيقة 43، قبل أن يضيع بيدرو ميغيل هدف التعادل، عقب ارتطام القذيفة التي أطلقها بالقائم الأيمن لحامي العرين، نيكولا فاسيلي.

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ومع بداية الشوط الثاني، قام الجهاز الفني لمنتخب البوسنة والهرسك، بإجراء تغييرات على تشكيلته الأساسية، من أجل إعطاء دفعة لخط الهجوم، فيما استطاع منتخب قطر فرض نفسه بعد سيطرته على منطقة العمليات، لكن "العنابي" تعرض لضربة موجعة، عقب إصابة القائد حسن الهيدوس، الذي لم يستطع إكمال المباراة وطالب بإخراجه من اللعب، ليستجيب المدرب الإسباني جولين لوبيتيغي على الفور، ويدفع بالنجم أحمد الجناحي في الدقيقة 55.

ولم تفلح جميع محاولات نجوم منتخب قطر، بعدما استطاع لاعبو منتخب البوسنة والهرسك إحكام قبضتهم في الدفاع، مع الاعتماد على الكرات الثابتة، واستغلال الأخطاء الدفاعية، التي جعلت إرمين ماهميتش يتمكن من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 81، ليُهدي ثلاث نقاط ثمينة لبلاده، عقب الفوز على "العنابي"، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وبهذه النتيجة، استطاع منتخب البوسنة والهرسك الحلول في المركز الثالث (أربع نقاط) بترتيب المجموعة الثانية، التي تصدرها منتخب سويسرا (سبع نقاط)، بعد الفوز الصعب على كندا، بهدفين مقابل هدف، الأمر الذي يجعل سويسرا وكندا تتأهلان إلى دور الـ32، فيما سينتظر منتخب البوسنة والهرسك، حتى يخطف بطاقة كأحد أفضل ثالث في المجموعات، في حين ودّع "العنابي" منافسات بطولة كأس العالم 2026.