قطر تنقل خبراتها إلى مونديال 2026 عبر شراكة مع فيفا

شاركت اللجنة العليا للمشاريع والإرث ممثلةً بالعضو المنتدب حسن الذوادي في حفل استقبال رفيع المستوى أُقيم في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بمناسبة اليوم العالمي لكرة القدم، وسلّط الحدث الضوء على الأثر المستدام لبطولة مونديال 2022، في الوقت الذي تتجه فيه أنظار العالم إلى النسخة المقبلة من البطولة العالمية.

واستضاف الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة هذا الحدث تحت شعار "من كأس العالم 2022 إلى كأس العالم 2026: إرث متواصل"، مع التركيز على المكانة المحورية لقطر 2022 والإرث الذي تتركه لبطولة كأس العالم 2026، التي ستُقام هذا الصيف على أراضي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وفي كلمته خلال الحفل، قال حسن الذوادي: "كانت بطولة قطر 2022 لحظةَ فخر للعالم العربي والشرق الأوسط، تجاوزت في معناها حدود دولة واحدة. فقد أثبتت أن منطقتنا قادرة على استضافة العالم وفق هويتها الخاصة، بحفاوة وتميز، وبرواية تستحق أن تُروى. لم تكن البطولة بالنسبة لنا مجرد حدث عابر. فمنذ اليوم الذي فزنا فيه بحق الاستضافة، كان طموحنا أن نبني إرثاً يمتد إلى ما بعد صافرة النهاية، سواء في البنية التحتية، أو الخبرات، أو الروابط الإنسانية التي نشأت بين الشعوب. ونرى اليوم هذا الطموح يتجسد واقعاً، إذ تواصل الدروس المستخلصة من الدوحة بإلهام وتشكيل مستقبل تنظيم أكبر الفعاليات الرياضية العالمية".

وكانت اللجنة العليا للمشاريع والإرث والاتحاد الدولي لكرة القدم قد أعلنتا مؤخراً عن توقيع مذكرة تفاهم لنقل المعرفة والخبرات، بهدف دعم تنظيم بطولة كأس العالم 2026، وبموجب هذا الاتفاق، أُرسل فريق متخصص من خبراء اللجنة العليا من قطر إلى عدد من المدن المستضيفة في الولايات المتحدة الأميركية وكندا فقط، للمساهمة بخبراتهم في مجموعة واسعة من المجالات التشغيلية، كما يُشارك فريق آخر من موظفي اللجنة والشركاء المعنيين في برنامج للرصد والمراقبة، يهدف إلى تعميق الفهم في إدارة الفعاليات الكبرى العابرة للحدود وتنظيمها.

وباعتبارها أول نسخة من كأس العالم تُقام في الشرق الأوسط والعالم العربي، أرست قطر 2022 معايير جديدة في مجالات الابتكار والكفاءة التشغيلية وتجربة المشجعين، من خلال نموذج استضافة متقارب ومستدام أصبح مصدر إلهام لتنظيم العديد من الفعاليات الكبرى حول العالم. ومنذ ذلك الحين، استضافت قطر عدداً من أبرز الأحداث الرياضية، من بينها كأس آسيا 2023، وفي عام 2025، سطرت الدولة تاريخاً جديداً باستضافة نهائيات ثلاث بطولات تابعة لفيفا خلال ثلاثة أسابيع فقط، شملت النسخة الأولى الموسعة بمشاركة 48 منتخباً من كأس العالم تحت 17 عاماً، وكأس القارات للأندية 2025، وكأس العرب 2025.