قطر تكشف عن شعار اليوم الرياضي للدولة 2026.. "اخترت الرياضة"

- كشف الاتحاد القطري للرياضة للجميع عن شعار اليوم الرياضي لدولة قطر لعام 2026 بعنوان "اخترت الرياضة..I Choose Sports"، والذي يُقام في 10 فبراير، لتعزيز أهمية الرياضة كنمط حياة صحي. - تستعد اللجنة الأولمبية القطرية لتنظيم النسخة الثانية من سباق نصف الماراثون في درب لوسيل، مع فعاليات رياضية وترفيهية في قرية الأدعم بميدان السعد، بالتعاون مع الاتحادات الرياضية القطرية. - يتيح سباق الماراثون مشاركة فئات عمرية ومستويات لياقة متنوعة، مع تخصيص مسافات مختلفة للأطفال والناشئين والبالغين، مما يعزز المشاركة المجتمعية في الأنشطة الرياضية.

كشف الاتحاد القطري للرياضة للجميع، الأربعاء، عن شعار اليوم الرياضي للدولة لعام 2026، وذلك قبل حوالي شهر من إقامة هذا اليوم في دولة قطر، والذي يُعد من الأيام المهمة التي تُعبر عن اهتمام الدولة بالرياضة عنصراً أساسياً لتنمية المجتمع وتطويره.

وأسدل الستار اليوم عن شعار الرياضي للدولة لعام 2026 بعنوان "اخترت الرياضة..I Choose Sports"، والذي يُعبّر عن اليوم الرياضي الذي سيُقام يوم 10 فبراير/شباط 2026، حيثُ يُشجع هذا اليوم سكان دولة قطر على التركيز على الأنشطة الرياضية والبدنية والتوعوية، من أجل ترسيخ أهمية ممارسة الرياضة سلوكاً صحياً يومياً، ودورها في حياة الأفراد والمجتمعات.

ونشرت قناة الكأس تفاصيل خاصة حول التحضيرات لليوم الرياضي للدولة لعام 2026، إذ تواصل اللجنة الأولمبية القطرية استعداداتها الإدارية والفنية واللوجستية لتنظيم النسخة الثانية من سباقها السنوي لنصف الماراثون 2026، المقررة إقامته يوم الثلاثاء 10 فبراير/شباط 2026، في درب لوسيل، وبالإضافة إلى سباق الماراثون، سيكون هناك مجموعة من الفعاليات الرياضية والترفيهية التي ستُقام في قرية الأدعم في ميدان السعد، بتعاون مع الاتحادات الرياضية القطرية.

وأما في ما يخص سباق الماراثون فهو يسمح بمشاركة عدة فئات عمرية ومستويات لياقة بدنية متنوعة، إذ خُصصت فئة للأطفال من عمر ستة إلى 14 سنة لمسافة كيلومتر واحد، وفئة الناشئين من 15 إلى 17 سنة لمسافة خمسة كيلومترات، وفئة الرجال والسيدات من عمر 40 سنة وما فوق للمسافة نفسها، كما يتضمن السباق فئة خاصة من 19 إلى 39 سنة لثلاث مسافات (خمسة وعشرة كيلومترات و21 كيلومتراً).