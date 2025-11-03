قطر تقصّ شريط افتتاح مونديال الناشئين وحضور عربي في اليوم الأول

- تنطلق بطولة كأس العالم تحت 17 عاماً في الدوحة اليوم، بمشاركة 48 منتخباً لأول مرة، وتستمر حتى 27 نوفمبر، حيث تُقام المباريات على ملاعب أكاديمية "أسباير" المميزة، مع استضافة قطر لخمس نسخ حتى 2029. - يفتتح منتخب قطر البطولة بمواجهة إيطاليا ضمن المجموعة الأولى، التي تضم جنوب أفريقيا وبوليفيا، في ثالث مشاركة لقطر بعد 1985 و2005، حيث كان أفضل إنجاز لها المركز الرابع في 1991. - يشهد اليوم الأول مباريات مثيرة، منها مواجهة المغرب واليابان، وتونس ضد جزر فيجي، بالإضافة إلى لقاءات أخرى تجمع منتخبات عالمية مثل الأرجنتين وبلجيكا.

تتجه الأنظار إلى بطولة كأس العالم لكرة القدم تحت 17 عاماً (قطر 2025)، التي تنطلق اليوم الاثنين في العاصمة الدوحة، وتستمر حتى 27 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، بمشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى في تاريخ البطولة، وهي الأولى من نوعها ضمن خمس نسخ منح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حق استضافتها لدولة قطر حتى عام 2029، على ملاعب مميزة داخل أكاديمية التفوق الرياضي "أسباير"، على مدى 25 يوماً بمجموع 104 مباريات، وبواقع ثماني مواجهات يومياً، على أن يُلعب النهائي على استاد خليفة الدولي.

ويستهل منتخب قطر البطولة حين يقصّ شريط الافتتاح بمواجهة نظيره الإيطالي في تمام الساعة 18:45 بتوقيت الدوحة على ملعب رقم 7 في أسباير ضمن المجموعة الأولى، التي تضمّ أيضاً منتخبي جنوب أفريقيا وبوليفيا، وذلك في ثالث حضور للعنابي بهذه البطولة، بعدما كانت المرة الأولى في 1985 والأخيرة في 2005، مع العلم أن أفضل إنجاز لـ"الأدعم" كان احتلال المركز الرابع في نسخة 1991.

ويشهد اليوم الأول إقامة مباراة تجمع بين منتخب بوليفيا، في ظهوره الثالث، ومنتخب جنوب أفريقيا، التي تحضر للمرة الثانية، في تمام الساعة الثالثة والنصف، وهي مواجهة ستكون قبل الافتتاح الرسمي، الذي يجمع كما سبق وذكرنا قطر و"الأزوري" الإيطالي. وفي مباراة أخرى، يلعب منتخب كوستاريكا في حضوره رقم 11 مع نظيره الإماراتي، في مشاركته الرابعة عند الساعة الثالثة والنصف على ملعب أسباير 8 ضمن المجموعة الثالثة، التي تشهد مواجهة منتخب السنغال أمام كرواتيا، عند الساعة الرابعة على ملعب أسباير 1.

وننتقل بعدها إلى منتخب المغرب، الذي يخوض مشاركته الثالثة في الحدث الكبير، وذلك حين يلتقي في أولى مبارياته نظيره الياباني، الذي يُشارك للمرة الحادية عشرة، وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف على ملعب أسباير 5، ضمن منافسات المجموعة الثانية، فيما يلعب منتخب البرتغال بطل أوروبا مع نظيره كلدونيا، في تمام الساعة السادسة والربع على ملعب أسباير 4.

ويلتقي منتخب تونس، صاحب المشاركات الثلاث سابقاً، نظيره جزر فيجي في أول مشاركة له بهذه الدورة، وذلك عند الساعة السادسة و45 دقيقة على ملعب أسباير 8، ضمن المجموعة الرابعة، التي تشهد أيضاً مواجهة الأرجنتين مع بلجيكا عند الساعة الخامسة و45 دقيقة على ملعب أسباير 2.