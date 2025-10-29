قطر تعد الجماهير بتجربة استثنائية في مونديال الناشئين

- تستعد قطر لاستضافة مونديال الناشئين في نوفمبر، مع توفير بنية تحتية متطورة تشمل مواقف خاصة للجماهير في أكاديمية أسباير، واستخدام المترو كوسيلة نقل رئيسية، مما يعكس الخبرة المكتسبة من تنظيم مونديال 2022 وكأس آسيا 2023. - ستشهد البطولة مشاركة 48 منتخباً، مع إقامة ثماني مباريات يومياً على ملاعب حديثة بمعايير فيفا، وتطبيق أعلى معايير الاستدامة، بينما سيقام النهائي في استاد خليفة الدولي. - تتوفر التذاكر بأسعار تبدأ من 20 ريالاً قطرياً، مع تسهيلات لذوي الإعاقة، وتطبيق خاص للبطولة، بالإضافة إلى منطقة مشجعين مليئة بالفعاليات الترفيهية.

قدمت اللجنة المنظمة لبطولة مونديال الناشئين في قطر العديد من الوعود قبل انطلاق المنافسات في الثالث من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، بعدما ركزت على الجماهير الرياضية التي تستعد لمعايشة تجربة استثنائية خلال أيام المسابقة العالمية.

وقال مدير إدارة المواصلات والنقل في اللجنة المحلية المنظمة، المهندس عبد العزيز فخرو، في مؤتمر صحافي، اليوم الأربعاء: "تم تخصيص مواقف خاصة للجماهير في أكاديمية أسباير حتى تتمكن من حضور المواجهات في مونديال الناشئين، وبالنسبة لوسيلة المواصلات الأهم، فستكون عبر المترو، عن طريق الخط الذهبي، محطة العزيزية، وفريقنا جاهز في مطار حمد الدولي لاستقبال الجميع".

وتابع: "لقد استفدنا من تنظيم مونديال قطر 2022، وأيضاً كأس آسيا 2023، ونعود اليوم إلى استضافة مونديال الناشئين، وأصبحت لدينا الخبرة في إدارة كل الأمور، من خلال جاهزية كل شيء، بفضل البنية التحتية في الدولة من مطارات وطرق ومواصلات عامة، والحمد لله نحن جاهزون لاستضافة أي حدث رياضي بطريقة مبتكرة ومميزة، وفي وقت قصير للغاية".

من جهته، أكد مدير أول إدارة المنشآت في اللجنة المحلية المنظمة، المهندس جاسم العبيدلي، أن قطر ستنظم النسخة الكبرى في تاريخ مونديال الناشئين بمشاركة 48 منتخباً، وستقام على ملاعب أكاديمية أسباير، التي تضم منشآت رياضية حديثة، وفق معايير الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والمسابقة الدولية سيكون جدولها مزدحماً، إذ ستُقام ثماني مباريات يومية، والنهائي سيقام في استاد خليفة الدولي، "ونحن في هذه البطولة سنقوم بتطبيق أعلى معايير الاستدامة".

بدوره، قال مدير أول عمليات التسويق في اللجنة المحلية المنظمة أحمد المغيصيب: "يمكن للجماهير شراء التذاكر على الموقع الإلكتروني، وتبدأ أسعارها من 20 ريالاً قطرياً، وهناك تذاكر مخصصة للمشجعين من ذوي الإعاقة، لأننا نؤمن بأن كرة القدم للجميع، والوصول سيكون سهلاً لكل متفرج، وعليهم تحميل التطبيق الخاص ببطولة مونديال الناشئين، والمواجهة النهائية ستكون في استاد خليفة الدولي، وأسعارها ستبدأ من 15 ريالاً قطرياً، وسنقوم بعمل منطقة مشجعين فريدة من نوعها، لأنها ستكون مليئة بالفعاليات التي تهم الجميع، وأبرزهم الأطفال".