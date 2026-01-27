قطر تضرب موعداً مع البحرين في نهائي آسيا لكرة اليد

- تأهل منتخب قطر لكرة اليد إلى نهائي كأس آسيا بعد فوزه المثير على الكويت (27-26) في الأشواط الإضافية، ليواجه البحرين في النهائي. - ضمن المنتخب القطري مشاركته في بطولة العالم 2027 بعد تصدره المجموعة الثانية في الدور الرئيسي، حيث حقق انتصارات مهمة على عمان والسعودية والإمارات. - تألق منتخب البحرين بفوزه على اليابان (35-25) في نصف النهائي، حيث سيطر على المباراة بفضل أداء لاعبيه المميز، ليحجز مكانه في النهائي الآسيوي.

خطف منتخب قطر لكرة اليد بطاقة نهائي مسابقة كأس آسيا الثانية والعشرين للرجال، المقامة حالياً في الكويت، والمؤهلة لكأس العالم 2027 في ألمانيا، بعد فوزه على نظيره الكويتي، اليوم الثلاثاء (27-26)، بعد اللجوء للأشواط الإضافية، ضمن منافسات الدور نصف النهائي، ليضرب موعداً مع البحرين في النهائي، المقرر يوم الخميس القادم.

وكان منتخب قطر قد تأهل لنصف النهائي بعدما تصدر المجموعة الثانية في الدور الرئيسي، ليضمن بذلك المشاركة في بطولة العالم 2027. واستهل المنتخب القطري مشواره في البطولة الآسيوية بالفوز على نظيره العُماني بنتيجة (27-15) في أولى جولات المجموعة الأولى، ثم خسر في الجولة الثانية أمام كوريا الجنوبية بنتيجة (30-32)، لينهي دور المجموعات في وصافة المجموعة الأولى، ويتأهل للدور الرئيسي. ولعب "العنابي" في المجموعة الثانية بالدور الرئيسي، الذي افتتحه بالفوز على نظيره السعودي بنتيجة (32-25)، ثم خسر في الجولة الثانية أمام نظيره البحريني بنتيجة (28-31)، قبل أن يفوز على نظيره الإماراتي بنتيجة (25-20) في الجولة الثالثة والأخيرة من هذا الدور.

وكان منتخب البحرين قد بلغ نهائي مسابقة كأس آسيا بعد فوزه على نظيره الياباني بنتيجة 35 - 25، في المباراة الأولى من الدور نصف النهائي للبطولة اليوم الثلاثاء. وجاء الشوط الأول من المباراة تنافسياً وقوياً من كلا الطرفين، لينجح الأحمر البحريني في السيطرة على مجرياته ويخرج متقدماً بنتيجة (17-14). وفي الشوط الثاني فرض منتخب البحرين نفسه بكل قوة وسيطر على المباراة بشكل كامل وسط تألق لاعبيه، ليحقق الفوز ويحجز أول بطاقة عبور للنهائي الآسيوي.