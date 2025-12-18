قطر تستضيف مواجهة الأرجنتين وإسبانيا في الفيناليسيما رسمياً

- تستضيف قطر نهائي بطولة الفيناليسيما 2025 على استاد لوسيل، حيث يلتقي منتخب إسبانيا بطل أوروبا مع الأرجنتين بطل أميركا الجنوبية، مما يعكس الثقة العالمية في قدرات قطر التنظيمية. - شهدت قطر نجاحات رياضية بارزة في 2025، منها استضافة مونديال الناشئين لأول مرة، وبطولات كأس الخليج، مما يعزز مكانتها كوجهة رياضية عالمية. - أكد المسؤولون من "يويفا" و"كونميبول" على أهمية المباراة في توحيد القارات الكروية، مشيرين إلى أنها فرصة للاحتفال بالتعاون والاحترام بين الاتحادات القارية.

أعلنت اللجنة المنظمة المحلية في بيان رسمي، اليوم الخميس، أن قطر ستستضيف نهائي بطولة الفيناليسيما 2025 على استاد لوسيل، بين منتخب إسبانيا بطل أوروبا والأرجنتين بطل أميركا الجنوبية في السابع والعشرين من شهر مارس/آذار 2026.

وقالت اللجنة في بيانها، إن منتخب الأرجنتين حامل اللعب يعود مرة أخرى إلى استاد لوسيل، الذي شهد فوزه التاريخي على منتخب فرنسا بركلات الترجيح، خلال نهائي بطولة كأس العالم 2022، عندما شاهد العالم قيام القائد ليونيل ميسي، بإنها انتظار دام 36 عاماً، حتى يتمكنوا من حصد لقب المونديال مرة أخرى.

من جهته، قال وزير الرياضة والشباب ورئيس اللجنة المنظمة، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني: "تفخر قطر باستضافة هذه المباراة في بطولة الفيناليسيما المرموقة بين بطلين، ولدينا سجل حافل بتنظيم فعاليات رياضية عالمية المستوى، وتوفير تجربة استثنائية للجماهير والمشجعين ووسائل الإعلام، وإقامة الفيناليسيما دليل إضافة على الثقة التي يوليها شركاؤنا لقطر".

ويأتي استضافة قطر لنهائي بطولة الفيناليسيما 2026، عقب موسم كروي استثنائي حطّم الأرقام القياسية، بسبب ما فعلته اللجنة المنظمة في نهاية عام 2025، بعدما قامت بإبراز القدرات التنظيمية للدولة العربية والخليجية، نتيجة ثقة المجتمع الكروي الدولي في قدرتها على تنظيم فعاليات كروية على مستوى عالمي وبشكل احترافي.

وخلال الأشهر الأخيرة من عام 2025، استطاعت قطر استضافة مونديال الناشئين لأول مرة في تاريخه، بعدما شارك 48 منتخباً، وعاشت الجماهير لحظات لا تنسى خلال 104 مباراة في أكاديمية أسباير، بالإضافة إلى بطولة كأس الخليج تحت 17 عاماً، وأيضاً كأس الخليج تحت 23 عاماً، بالتزامن مع ثلاث مواجهات من بطولة كأس القارات، خلال أيام الراحة من بطولة كأس العرب، مع إقامة حفل جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

بدوره، قال رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، ألكسندر تشيفرين: "تُجسد هذه المباراة توحيد قارتين كرويتين، وتُبرز الانتشار العالمي لرياضتنا في مثل هذه المواجهة المرموقة. نتطلع إلى أمسية لا تُنسى من كرة القدم الاحترافية والاحتفالات الدولية"، فيما أضاف رئيس اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم، أليخاندرو دومينغيز: "هذه المباراة الاستعراضية أكثر من مجرد منافسة، إنها رمز للتعاون والاحترام بين الاتحادات القارية، وفرصة للجماهير للاستمتاع بحدث تاريخي بكل معنى الكلمة".