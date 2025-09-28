قطر تستضيف المرحلة النهائية في كأس القارات للأندية 2025

- تستضيف قطر المباريات النهائية لكأس القارات 2025 في ديسمبر، بما في ذلك ديربي الأميركيتين بين كروس أزول والفائز بكأس ليبرتادوريس، والمباراة النهائية ضد باريس سان جيرمان لتحديد بطل كأس القارات للأندية. - تقام المباريات في استاد أحمد بن علي، مع تحديد موقع المباراة النهائية لاحقًا، وتأتي بالتزامن مع استضافة قطر لكأس العرب 2025 وكأس العالم تحت 17 سنة. - تُختتم بطولة كأس القارات في 17 ديسمبر، قبل يوم من نهائي كأس العرب، مما يعزز مكانة قطر كمركز رياضي عالمي.

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، استضافةَ قطر للمباريات الثلاث الأخيرة والحاسمة في بطولة كأس القارات 2025، في شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل، إذ ستُلعب على الملاعب القطرية التي من المُنتظر أن تستضيف أيضاً بطولتَي كأس العالم تحت 17 سنة وبطولة كأس العرب هذا العام أيضاً.

ووفقاً للبيان الرسمي الخاص بفيفا، الأحد، فإنّ المرحلة النهائية من بطولة كأس القارات ستُقام في قطر خلال شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل، إذ ستُجرى المباراة رقم 3 المُلقّبة بديربي الأميركيتَين يوم الأربعاء 10 ديسمبر/كانون الأول، وستجمع فريق كروس أزول المكسيكي، بطل كأس اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم 2025، بالفائز المُنتظَر لكأس ليبرتادوريس 2025، الذي ستُحدَّد هويّته يوم 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، علماً أنّ الفائز بالديربي سيواجه الفريق المصري بيراميدز في المباراة رقم 4 للفوز بكأس التحدي الخاصة بفيفا يوم السبت 13 ديسمبر/كانون الأول 2025.

ويُسدل الستار على البطولة بعد المباراة رقم 5، وهي نهائي كأس القارات للأندية، يوم الأربعاء 17 ديسمبر/كانون الأول 2025، التي تجمع بين الفائز بكأس التحدي وباريس سان جيرمان بطل دوري أبطال أوروبا لموسم 2024-2025، في معركة لتحديد المُتوج رسمياً بلقب كأس القارات للأندية، على أن تُقام المباراتان رقم 3 و4 في استاد أحمد بن علي، بينما سيُعلن عن الاستاد الذي سيستضيف المباراة النهائية في وقت لاحق.

وتأتي استضافة قطر لمباريات المرحلة النهائية لبطولة كأس القارات في توقيت استضافتها لبطولة كأس العرب 2025، التي ستُلعب بين فترة 1 ديسمبر/كانون الأول وتستمر حتى 18 من الشهر نفسه، وبالتالي سيُلعب نهائي كأس القارات قبل يوم واحد من نهائي بطولة كأس العرب، في وقت ستحتضن قطر قبل هاتين البطولتَين، بطولة كأس العالم تحت 17 سنة من فترة 3 نوفمبر/تشرين الثاني وحتى 27 من الشهر نفسه.