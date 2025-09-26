قطر تحصد شرف تنظيم بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال 2029

- فازت قطر باستضافة بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال 2029، لتكون أول مرة تُقام فيها البطولة في الشرق الأوسط، بفضل بنيتها التحتية المتطورة وخبراتها في تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى. - تُعد بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال من أعرق البطولات، حيث يشارك فيها 32 فريقاً من مختلف دول العالم، وتتميز بمنافسة قوية ومشاركة أبرز نجوم اللعبة. - تمتلك قطر تاريخاً مميزاً في استضافة الأحداث الرياضية، حيث نظمت 18 بطولة عالمية خلال العقدين الماضيين، منها كأس العالم فيفا 2022.

أعلن الاتحاد الدولي للكرة الطائرة، اليوم الجمعة، فوز دولة قطر باستضافة بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال 2029، وذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد، والذي عُقد في العاصمة الفيليبينية مانيلا. وتقدّمت قطر رسمياً بملفها لاستضافة بطولة العالم للرجال لعام 2029، وقد حظي هذا الملف بإشادة واسعة، بعد دراسته وتقييمه من قبل الاتحاد الدولي للكرة الطائرة.

وأعلن الاتحاد الدولي عن قراره باختيار قطر لاستضافة البطولة، ليصبح هذا الحدث الأكبر في تاريخ الشرق الأوسط، عبر تاريخ البطولة الممتد سبعين عاماً، حيث تقام للمرة الأولى في المنطقة، وذلك نظراً لما تمتلكه دولة قطر، من بنية تحتية حديثة، ومرافق ومنشآت رياضية، وشبكة مواصلات متطورة، وحرصها الكبير على تطوير الرياضة بشكل عام، والكرة الطائرة بشكل خاص، بالإضافة إلى الخبرات البشرية والإرث المعرفي والثقافي والخبرات التراكمية، في تنظيم البطولات الرياضية الدولية والعالمية الكبرى في مختلف الألعاب.

وتعتبر بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال إحدى أعرق وأقوى البطولات على رزنامة الاتحاد الدولي للعبة، وتشهد بمشاركة 32 فريقاً من مختلف دول العالم. وتحظى البطولة بمكانة مرموقة على الساحة الرياضية العالمية، نظراً لمستوى المنافسة التي تشهدها، والمشاركة الواسعة لأبرز نجوم الكرة الطائرة.

وتتمتع دولة قطر بسجلّ حافل في استضافة البطولات والأحداث الرياضية، إذ استضافت 18 بطولة عالم خلال العشرين عاماً الماضية، من أبرزها بطولة كأس العالم فيفا "قطر 2022"، والتي نظمتها قطر بنجاح كبير كأول دولة في الشرق الأوسط تستضيف الحدث في نسخة وصفت بأنها الأفضل في تاريخ البطولة.