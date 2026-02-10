قطر تحتفي باليوم الرياضي للدولة بمئات الفعاليات المجتمعية

- يُقام اليوم الرياضي لدولة قطر سنوياً في الثلاثاء الثاني من فبراير لتعزيز الرياضة كأسلوب حياة صحي، حيث تُنظم مئات الفعاليات المجانية في الحدائق والملاعب والشواطئ، مما يعزز روح الفريق والوحدة بين أفراد المجتمع. - تحت شعار "اخترت الرياضة"، تُنظم أكثر من 800 فعالية رياضية وثقافية وترفيهية بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة، تشمل جميع فئات المجتمع، مما يعكس التزام قطر بتعزيز الوعي بأهمية الرياضة. - يُقدم الشقب فعاليات رياضية في أكاديمية ركوب الخيل للأطفال، مع أنشطة ترفيهية مثل الرسم على الوجوه، مما يضمن يوماً مليئاً بالمرح والتفاعل لجميع أفراد الأسرة.

تقام اليوم الثلاثاء، فعاليات اليوم الرياضي لدولة قطر في إطار المبادرة القطرية الرائدة المتمثلة في تخصيص يوم رياضي للدولة، تشارك فيه مختلف فئات المجتمع، بهدف ترسيخ الرياضة بوصفها أسلوب حياة صحياً مستداماً. ويأتي تنظيم هذه الفعاليات والأنشطة الرياضية تنفيذاً للقرار الأميري الصادر عام 2011، بتحديد يوم الثلاثاء الثاني من شهر فبراير/شباط في كل عام، يوماً رياضياً للدولة، بهدف التشجيع والترويج لأسلوب حياة صحيّ. ويعتبر هذا اليوم عطلة رسمية مدفوعة الأجر.

وتتحول، في هذا اليوم، الحدائق العامة والملاعب والشواطئ في دولة قطر إلى ملعب كبير، يشهد تنظيم مئات الفعاليات الرياضية المجانية تشمل أنشطة المشي، والجري، وألعاب الفرق، واللياقة البدنية، وغيرها؛ بهدف تعزيز نمط حياة صحي للجميع، كما تنظم الوزارات ومختلف الأجهزة الحكومية وشركات القطاع الخاص فعاليات رياضية لموظفيها وللجمهور العام. وتتراوح الفعاليات بين كرة القدم وكرة السلة والتنس والتايكوندو وركوب الدراجات الهوائية والسباحة، مع العديد من الأنشطة الرياضية المجانية والمسابقات الترفيهية المتاحة للجميع. ويعد اليوم الرياضي للدولة فرصة للتقريب بين فئات المجتمع من خلال الرياضة، اعتماداً على المبادئ الرياضية مثل بناء روح الفريق والوحدة والاندماج والمشاركة واللياقة البدنية والصحية. وتنظم بعض الجهات الحكومية والخاصة فعاليات لذوي الإعاقة، وكبار القدر.

وكانت لجنة اليوم الرياضي للدولة 2026، قد أعلنت عن تفاصيل النسخة الجديدة من الفعاليات التي ستنطلق تحت شعار "اخترت الرياضة"، بهدف ترسيخ الوعي بأهمية ممارسة الرياضة بوصفها أسلوبَ حياة وصحة مستدامة. ويتضمن برنامج الفعاليات هذا العام باقة متنوعة من الأنشطة الرياضية، والترفيهية، والثقافية، بمشاركة جهات حكومية وخاصة، في الحدائق العامة والمنشآت الرياضية، بشكل يضمن توزيع الفعاليات على مختلف مناطق الدولة، ويشجع على مشاركة جميع فئات المجتمع. وكشف الاتحاد القطري للرياضة للجميع عن روزنامة عام 2026، التي تتضمن أكثر من 800 فعالية رياضية مجتمعية. وخلال مؤتمر صحافي، استعرض المدير التنفيذي للاتحاد، عبدالله الدوسري، أبرز إنجازات عام 2025، مشيراً إلى أن الاتحاد نظم العديد من الفعاليات الرياضية المجتمعية التي شارك بها جميع أفراد المجتمع، من أطفال وشباب وسيدات وكبار القدر، وبلغ إجمالي المشاركين 215.506 أفراد، وقد تنوعت مواقع الأنشطة لتغطي جميع أنحاء الدولة، من الشمال والجنوب، ووسط الدوحة، وصولاً إلى الغرب في دخان، والجميلية، بالإضافة إلى الحدائق العامة، والمراكز الشبابية والأندية الرياضية.

كما كشف الدوسري عن أن برنامج "365 يوم نشاط" شهد مشاركة 35 ألف شخص شاركوا في 1460 حصة رياضية أشرف عليها 36 مدرباً مؤهلاً. وعلى صعيد ملاعب الفرجان لكرة القدم، بلغ عدد المسجلين 58751 في 16 ملعباً، كما وصل عدد المشاركين في المشي والجري بملاعب الفرجان إلى 13800، بينما سجلت الفعاليات المدرسية 22259 مشاركاً، وقد سجلت أعداد المشاركين في الفعاليات المجتمعية ارتفاعاً، لتصل من خلاله إلى 40593، ضمن أكثر من 52 موقعاً وبلغت أعداد المشاركين في البطولات الرياضية 6984، وشهدت سباقات الجري المجتمعية ارتفاعاً في عدد المشاركين ليصل إلى 38696، كما ارتفع عدد السيدات إلى 8000 مشاركة في 59 سباقاً على مدار العام، كما شهدت الفعاليات الرياضية المدرسية تنوعاً كبيراً، إذ بلغت 91 فعالية بمشاركة 22259، في 60 مدرسة كما أنّ البطولات الرياضية شهدت إقبالاً كبيراً من خلال 74 بطولة شارك فيها 6984.

وأعلن الشقب، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، عن تنظيم فعاليات رياضية استثنائية، اليوم الثلاثاء، في أكاديمية ركوب الخيل، تزامناً مع انطلاق فعاليات اليوم الرياضي للدولة، الذي يقام في مختلف أنحاء البلاد تحت شعار "اخترت الرياضة"، ويأتي تنظيم هذه الفعاليات في إطار جهود الشقب المتواصلة لترسيخ الوعي بأهمية ممارسة الرياضة بوصفها أسلوب حياة صحياً ومستداماً، وتأكيداً لدور الشقب الريادي في تعزيز نمط الحياة النشط والصحي، من خلال توفير بيئة آمنة وجاذبة تناسب جميع أفراد الأسرة وتمنح المشاركين تجربة رياضية متكاملة.

ويتيح الشقب (مركز فروسية قطري متطوّر تابع لمؤسّسة قطر)، من خلال فعاليات اليوم الرياضي، فرصة مميزة للأطفال للتعرف إلى رياضة الفروسية بأسلوب تفاعلي، يُسهم في غرس حب الرياضة في نفوسهم منذ الصغر، إلى جانب تعزيز قيم المشاركة والتواصل المجتمعي عبر أنشطة رياضية مشتركة. ولا تقتصر فعاليات اليوم الرياضي على الأنشطة البدنية فحسب، بل تمتد لتشمل باقة من الفعاليات الترفيهية المصمّمة لأفراد العائلة كافة، بينها أركان تلوين للأطفال والرسم على الوجوه وأنشطة ترفيهية تضفي أجواء احتفالية نابضة بالحيوية وتضمن يوماً مليئاً بالمرح والتفاعل.

ودعا الشقب جميع أفراد المجتمع إلى المشاركة في فعاليات اليوم الرياضي والاستمتاع ببرنامج متنوع يجمع بين الرياضة والترفيه، في تجربة تعكس روح اليوم الرياضي للدولة وترسخ مفهوم الرياضة جزءاً أساسياً من نمط الحياة اليومية. وتشارك جميع مؤسسات الدولة في فعاليات اليوم الرياضي، إذ يمارس عشرات الآلاف من المواطنين والمقيمين من مختلف شرائح المجتمع أنواعاً متعددة من الرياضات المختلفة، في مشهد يعكس الوعي المتنامي بأهمية النشاط البدني، إذ تعد دولة قطر رائدة إقليمياً وعالمياً في تنظيم اليوم الرياضي، وأصبحت تجربتها نموذجاً يحتذى به، ما دفع عدداً من الدول إلى تبنّي تنظيم يوم رياضي، لما له من أثر إيجابي على الفرد والمجتمع.