قطر تجذب أنظار العالم: نهائيان لفيفا في يومين متتاليين

تستعد دولة قطر لدخول التاريخ بوصفها أول دولة في العالم تستضيف نهائيين كبيرين من تنظيم الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، خلال يومين متتاليين، إذ ستُقام المباراة النهائية لبطولة كأس القارات 2025، على استاد أحمد بن علي، وثم المباراة النهائية لبطولة كأس العرب 2025، في تجسيد واضح لقدرة الدولة على استضافة عدة بطولات رياضية كبرى في آنٍ واحد.

ويجمع نهائي كأس القارات في قطر 2025، بين بطل أوروبا نادي باريس سان جيرمان الفرنسي وبطل كوبا ليبرتادوريس نادي فلامنغو البرازيلي يوم غدٍ 17 سبتمبر/أيلول، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القدس المحتلة على استاد أحمد بن علي، إذ سيُحسم لقب أفضل نادٍ في العالم لعام 2025. ويُشارك نادي باريس سان جيرمان للمرة الأولى في البطولة، بعد موسم أوروبي استثنائي تُوّج خلاله بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، عقب فوزه التاريخي بخماسية نظيفة على نادي إنتر ميلان الإيطالي في المباراة النهائية، ويُشكّل هذا الإنجاز تتويجاً لموسم تاريخي قدّم خلاله النادي الباريسي أداءً لافتاً وأسلوب لعب مميزاً.

ووصل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي إلى قطر، بتشكيلة تضم نخبة من أبرز نجومه، يتقدمهم الفائز بالكرة الذهبية النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي والنجم المغربي أشرف حكيمي، ومن المتوقع أن يستقطب الفريق الفرنسي آلاف المشجعين من داخل قطر وخارجها، في فرصة مثالية لدعم النادي في سعيه للتتويج بلقب أفضل نادٍ في العالم لعام 2025. في وقت كان فيه نادي فلامنغو البرازيلي قد تُوج الأسبوع الماضي بلقبي ديربي الأميركيتين قطر 2025 وكأس التحدي 2025، بعد فوزه على نادي كروز أزول المكسيكي ونادي بيراميدز المصري على التوالي.

في المقابل سيُلعب نهائي بطولة كأس العرب 2025، يوم الخميس المقبل على ملعب لوسيل المونديالي الذي يتسع لحوالي 88 ألف متفرج، والذي سيجمع بين منتخبي الأردن والمغرب في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القدس المحتلة، وهو أول نهائي سيجمع بين المنتخبين في البطولة العربية، وستكون المباراة النهائية مفتوحة على كافة الاحتمالات، خصوصاً أن المنتخبان قدما أقوى مستوى مقارنةً بجميع المنتخبات التي شاركت في البطولة العربية.