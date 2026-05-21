قطر تتابع تصدر جدول الميداليات في دورة الألعاب الخليجية

- عززت قطر صدارتها في دورة الألعاب الخليجية الرابعة "الدوحة 2026" برصيد 119 ميدالية، منها 43 ذهبية، مع تألق لافت في الرماية والبادل. - واصلت قطر تفوقها في الرماية بإحراز ذهبية التراب للفرق المختلطة وفضية المسدس الهوائي، مما رفع رصيدها في الرماية إلى 20 ميدالية متنوعة. - في البادل، حصلت قطر على الفضية بعد خسارة مثيرة أمام الإمارات، حيث توقفت المباراة الحاسمة بسبب إصابة اللاعب القطري راشد نواف.

عززت قطر صدارتها لجدول ميداليات دورة الألعاب الخليجية الرابعة "الدوحة 2026" مع ختام منافسات اليوم الثامن، بعدما رفعت رصيدها إلى 119 ميدالية متنوعة، في وقت شهدت فيه المنافسات استمرار التألق القطري في الرماية، إضافة إلى إحراز فضية البادل.

ووصلت حصيلة قطر إلى 43 ميدالية ذهبية و44 فضية و32 برونزية، بعدما أضافت خلال منافسات اليوم الأربعاء، تسع ميداليات جديدة بواقع ثلاث ذهبيات وست فضيات في الرماية والسنوكر والكرة الطائرة، في حين حلّت السعودية في المركز الثاني برصيد 65 ميدالية متنوعة، منها 26 ذهبية و20 فضية و19 برونزية، فيما جاءت البحرين ثالثة بـ61 ميدالية، بينها 24 ذهبية و22 فضية و15 برونزية.

وتقدمت الكويت إلى المركز الرابع بعدما رفعت رصيدها إلى 51 ميدالية متنوعة بواقع 11 ذهبية و16 فضية و24 برونزية، بينما تراجعت سلطنة عمان إلى المركز الخامس بـ29 ميدالية، منها 10 ذهبيات وأربع فضيات و15 برونزية، فيما جاءت الإمارات سادسة برصيد 46 ميدالية متنوعة.

وواصل المنتخب القطري للرماية حضوره القوي في الدورة، بعدما أحرز ذهبية مسابقة التراب للفرق المختلطة عبر الثنائي سعيد أبوشارب وميثة البنعلي، عقب تصدرهما النهائي برصيد 31 طبقاً، متقدمين على الإمارات التي نالت الفضية، فيما ذهبت البرونزية إلى البحرين، كما أضافت قطر فضية مسابقة المسدس الهوائي 10 أمتار للفرق المختلطة بواسطة الثنائي خالد الشيبة ودعاء حبيب، بعدما جمعا 459.7 نقطة، خلف المنتخب الإماراتي المتوج بالذهبية، فيما نالت عمان البرونزية.

ورفع منتخب قطر للرماية رصيده الإجمالي في الدورة إلى 20 ميدالية ملونة بواقع 9 ذهبيات و6 فضيات و5 برونزيات، ليؤكد تفوقه على مستوى منافسات الرماية الخليجية.

وفي البادل، اكتفى المنتخب القطري بالميدالية الفضية بعد خسارته أمام الإمارات في النهائي بنتيجة 2-1، في مواجهة مثيرة امتدت إلى المباراة الثالثة الحاسمة. وشهد النهائي تنافساً قوياً بين المنتخبين، بعدما تعادل الطرفان 1-1 في أول مباراتين، قبل أن تتوقف المواجهة الفاصلة إثر إصابة اللاعب القطري راشد نواف وعدم قدرته على إكمال اللقاء، لتذهب الذهبية إلى المنتخب الإماراتي، فيما نالت الكويت الميدالية البرونزية.