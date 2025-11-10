قطاعات الناشئين ذخيرة الأندية الكبرى

- تشهد الأندية الأوروبية الكبرى تصعيد المواهب الناشئة للمشاركة في البطولات الكبرى، مثل بايرن ميونخ الذي صعّد لينارت كارل وأرسنال الذي أشرك ماكس داومان في دوري الأبطال. - تلعب الأكاديميات الأوروبية دوراً محورياً في صناعة النجوم، مثل أكاديمية لاماسيا في برشلونة وأكاديميات أياكس وكليرفونتين وسبورتينغ لشبونة، مما يعكس أهمية الأكاديميات في تطوير كرة القدم. - في العالم العربي، يعتمد المغرب على تطوير المواهب الشابة، محققاً نجاحاً بفوزه بكأس العالم للشباب 2025، مما يبرز أهمية الاستثمار في المواهب لتحقيق إنجازات مستقبلية.

تشهد الأندية الأوروبية الكبرى ظاهرة لافتة مؤخراً، تتمثل في تصعيد المواهب الناشئة بين 15 و17 عاماً، ومنحهم فرصة المشاركة في أقوى البطولات، بما في ذلك دوري الأبطال. في ألمانيا، خطف نادي بايرن ميونخ الأنظار بقرار مدربه البلجيكي، فينسنت كومباني، إشراك الموهبة الصاعدة لينارت كارل، البالغ من العمر 17 عاماً و242 يوماً، في مواجهة كلوب بروج البلجيكي، إذ سجّل هدفاً رائعاً في اللقاء الذي انتهى بفوز البافاري 4-0 ضمن الجولة الثالثة من البطولة، كما أحرز هدفاً آخر في "البوندسليغا" أمام بوروسيا مونشنغلادباخ (3-0)، وسبق له الظهور في كأس العالم للأندية في الصيف الماضي أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي، في مباراة انتهت بنتيجة تاريخية 10-0. ويواصل العملاق البافاري بذلك تقليده العريق في صناعة النجوم، من مدرسة أنجبت أسماء أسطورية مثل القيصر فرانز بيكنباور، جيرد مولر، سيب ماير، فيليب لام، توماس مولر، توني كروس وجمال موسيالا.

وفي إنكلترا، فجّر أرسنال مفاجأة كبيرة حين دفع مدربه الإسباني، ميكيل أرتيتا، بالموهوب الإنكليزي، ماكس داومان، البالغ من العمر 15 عاماً و308 أيام، في مباراة دوري الأبطال أمام سلافيا براغ التشيكي (3-0)، ليصبح أصغر لاعب يشارك في تاريخ البطولة، محطّماً رقم الألماني يوسوفا موكوكو (16 عاماً و18 يوماً) المسجَّل عام 2020 مع بوروسيا دورتموند. وكان داومان قد خاض أولى مبارياته في "البريمييرليغ" أمام ليدز يونايتد بعمر 15 عاماً و235 يوماً في أغسطس/ آب الماضي، وساهم في فوز فريقه 5-0. وقد انضم إلى الفريق الأول بعمر 14 عاماً خلال معسكر دبي في يناير/ كانون الثاني 2024، وتأتي هذه الخطوات امتداداً لنهج أرتيتا في الاعتماد على خريجي أكاديمية النادي الشهيرة "هال إند"، التي أنجبت أسماء بارزة مثل بوكايو ساكا، وإيثان نوانيري، وميلز لويس- سكلي.

وتلعب الأكاديميات الأوروبية الشهيرة دوراً مهماً في صناعة أجيال جديدة من النجوم، من خلال تغذية الأندية الكبرى بالمواهب الصاعدة ومنحها فرصة المشاركة وهي لا تزال في سن المراهقة، ومن أبرزهم نجم برشلونة لامين يامال، الذي شارك لأول مرة في الدوري الإسباني بعمر 15 عاماً وتسعة أشهر أمام ريال بيتيس في إبريل/ نيسان 2023، قبل أن يسطر اسمه في تاريخ البطولة الأوروبية كثالث أصغر لاعب يشارك في دوري الأبطال بعمر 16 عاماً و68 يوماً في سبتمبر/ أيلول من العام نفسه أمام رويال أنتويرب البلجيكي.

وتعتمد الأندية الأوروبية الكبرى على استراتيجية مزدوجة تجمع بين التعاقد مع النجوم الجاهزين وتصعيد مواهب الأكاديميات الشابة، ما يضمن تجديد الصفوف باستمرار وبناء فريق مستدام على المدى الطويل. وتعتبر أكاديمية لاماسيا في برشلونة مثالاً نموذجياً على هذا النهج، إذ تُطبق فلسفة الكرة الشاملة الهولندية المعدلة وفق النسخة الإسبانية، المعروفة بـ "تيكي تاكا"، التي تتميز بالتمريرات السريعة، واللمسة الواحدة، والسيطرة على الكرة، والاستحواذ بنسب عالية، مع دمج الإبداع الفردي. وقد أنتجت هذه الفلسفة جيلاً من النجوم العالميين من مختلف الجنسيات، بينهم لاعبون إسبان، مثل بويول، بيكي، فابريغاس، تشافي، إنييستا، بيدرو وجافي، والأرجنتيني ليونيل ميسي، بالإضافة إلى لاعبين من البرازيل والكاميرون ونيجيريا، ما جعل "لاماسيا" مصنعاً مستمراً للنجوم العالميين منذ تأسيسها عام 1979.

ويكفي برشلونة 2010 مثالاً على قوة أكاديميات الأندية، إذ تصدّر ميسي واحتل إنييستا وتشافي المراتب الثلاثة الأولى للكرة الذهبية، ما يعكس تأثير الأكاديمية في تتويجات الأندية والمنتخبات. وهناك أكاديميات أخرى فقد أنتجت نجوماً عالميين كباراً: أياكس (يوهان كرويف، رود كرول، دينس بيركامب، كلارنس سيدورف)، أكاديمية كليرفونتين بفرنسا (تيري هنري، وكيليان مبابي)، ليون فرنسا (كريم بنزيمه، إلكسندر لاكازيت)، سبورتينغ لشبونة (لويس فيغو، كريستيانو رونالدو)، مانشستر يونايتد (ديفيد بيكهام، ريان غيغز وماركوس راشفورد)، سانتوس البرازيلي (الأسطورة بيليه ونيمار جونيور)، ريفر بليت الأرجنتيني (خافيير ماسكيرانو وجوليان الفريز). وهناك علاقة وثيقة بين عقلية اللاعب وموهبته الطبيعية وقدراته الذهنية والبدنية، وبين رؤية المدرب وخبرته في اختيار الوقت المناسب لدفع اللاعب للفريق الأول، أو قرار إعارته لأندية أخرى لاكتساب الخبرة والاحتكاك، مع متابعة مستمرة لتطوره، كما يُعد صبر الجماهير وتقليل الضغط على اللاعبين الصغار عاملاً أساسياً لضمان نموهم بثقة واستقرار.

وفي العالم العربي، ما زالت التجارب النادرة تُظهر اعتماد الأندية الكبرى على شراء النجوم الجاهزين وإهمال المواهب الشابة، ما يؤدي إلى نضوبها لاحقاً. لكن يبرز المغرب كاستثناء مميز، بعد تحقيقه لقب كأس العالم للشباب في تشيلي 2025، عبر توليفة استثنائية جمعت لاعبين من أندية أوروبية مع عناصر محلية، تحت قيادة المدرب القدير، محمد وهبي.