- لم يتمكن إرلينغ هالاند من قيادة النرويج إلى نصف نهائي كأس العالم 2026 بعد خسارتهم أمام إنكلترا 2-1، حيث نجح مدرب إنكلترا توماس توخيل في تحجيم خطورة هالاند بمساعدة زملائه في مانشستر سيتي. - حاول هالاند التغلب على الدفاع الإنكليزي المحكم، لكن تم عزله عن الخط الهجومي، مما دفع المدرب لاستبداله في الدقيقة 106 من الأشواط الإضافية. - توقفت رحلة النرويج في ربع النهائي، بينما تأهلت إنكلترا إلى نصف النهائي بفضل استراتيجيتها الدفاعية الفعالة ضد هالاند.

لم يستطع المهاجم الهدّاف إرلينغ هالاند (25 عاماً)، قيادة منتخب النرويج صوب نصف نهائي بطولة كأس العالم 2026، بعدما اصطدم بنجوم منتخب إنكلترا، الذين خطفوا انتصاراً صعباً بهدفين مقابل هدف، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين، فجر اليوم الأحد، ضمن ربع نهائي المسابقة الدولية.

وأدرك مدرب منتخب إنكلترا، الألماني توماس توخيل، خطورة النجم إرلينغ هالاند، الذي استطاع تسجيل سبعة أهداف في شباك منافسيه خلال رحلة منتخب النرويج في بطولة كأس العالم 2026، الأمر الذي دفع المدير الفني إلى الاستعانة بخدمات نجوم "البريمييرليغ"، الذين يعرفون تحركات المهاجم الهدّاف، خاصة زميليه في مانشستر سيتي جون ستونز ومارك غيهي، اللذين لعبا دوراً أساسياً في تحجيم خطورة صاحب الـ25 عاماً.

وحاول هالاند الهروب من الرقابة الدفاعية المفروضة عليه في الشوط الأول، لكنه استطاع معرفة معنى الوقوع ضمن مثلث دفاعي محكم، منع عنه الكرات الهوائية، التي يتغذى عليها، بالإضافة إلى اضطرار رفاقه في منتخب النرويج إلى لعب الكرة صوبه خلف مدافعي منتخب إنكلترا، الذين استطاعوا إخراج المهاجم الهدّاف من الثلث الأخير في الملعب.

لكن مع بداية الشوط الثاني، ظهر تغيير منتخب النرويج لطريقة لعبه، بعدما اعتمد على الكرات العرضية والثابتة، التي نجح فيها توربيورن ليساكر في تسجيل الهدف الثاني بالدقيقة 55، لكن الخطأ الكبير الذي وقع فيه إرلينغ هالاند، حرم بلاده من تحقيق هدفها، لأنه قام بدفع منافسه إليوت أندرسون، الأمر الذي جعل مهاجم مانشستر سيتي يشعر بفداحة ما فعله.

كرة عالمية إنكلترا تنهي مغامرة النرويج وتتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم

واستطاع نجوم منتخب إنكلترا عزل هالاند عن الخط الهجومي لمنتخب النرويج، الذي عانى كثيراً في جعل المهاجم الهدّاف يتحرك بحرية، الأمر الذي دفع المدير الفني إلى إخراج صاحب الـ25 عاماً في الدقيقة 106 من عمر الأشواط الإضافية، التي انتهت لصالح كتيبة المدرب توماس توخيل بهدفين مقابل هدف، ليصل "الأسود الثلاثة" إلى نصف نهائي بطولة كأس العالم 2026، فيما توقفت رحلة "الفايكنغ" عند ربع النهائي.

وتوقف قطار هالاند في منافسات بطولة كأس العالم 2026 عند ربع النهائي، لأنه لم يستطع تجاوز نجوم "البريمييرليغ"، الذين تمكنوا من الحدّ بشكل كبير في إيقاف خطورته أمام شباك حارس المرمى جوردان بيكفورد، ليتوقف رصيده عند سبعة أهداف سجلها في شباك منافسيه خلال رحلة منتخب النرويج في المسابقة الدولية.