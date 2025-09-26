- يواجه نادي أجاكسيو الفرنسي أزمة غير مسبوقة بسبب نزاع مالي مع اللاعب الجزائري يوسف بلايلي، حيث اتهم النادي بلايلي بتزوير وثيقة للحصول على 380 ألف يورو، مما أدى إلى منع النادي من التعاقد مع لاعبين جدد. - إدارة أجاكسيو الجديدة وصفت الوضع بالكارثي ورفعت شكوى جنائية بتهمة التزوير والاحتيال، مطالبة "فيفا" بالتدخل لرفع العقوبة التي تهدد بقاء النادي. - النادي وجه نداءً لرئيس "فيفا" جياني إنفانتينو للتدخل شخصياً، وسط توقعات بتطورات جديدة في القضية التي أصبحت بين أيدي القضاء الفرنسي و"فيفا".

عاد النجم الجزائري مع نادي الترجي التونسي يوسف بلايلي (33 عاماً) ليثير جدلاً واسعاً في فرنسا، بعد أن وجد ناديه السابق أجاكسيو نفسه في قلب قضية غير مسبوقة وصفها بـ"الاحتيال المجنون". وتعود القضية إلى نزاع مالي قديم، لكنها تحولت أخيراً إلى أزمة تهدد بزوال النادي الكورسي من الوجود، وهو الذي يعيش أصلاً وضعاً صعباً بعد إنزاله إلى دوري الدرجة السابعة المحلية.

ونشر نادي أجاكسيو، اليوم الجمعة، بياناً رسمياً على موقعه الإلكتروني، أكد فيه أنه ضحية عملية تزوير واضحة مرتبطة باللاعب يوسف بلايلي. وأوضح النادي أنّ محكمة التحكيم الرياضي "كاس" كانت قد ألزمت بلايلي في إبريل/نيسان 2023 بدفع مبلغ 380 ألف يورو إلى ناديه السابق الأهلي السعودي، لكن المفاجأة أن اللاعب رفع في 2024 دعوى لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مطالباً بالحصول على المبلغ نفسه من أجاكسيو، مستنداً إلى وثيقة اتفاق وصفها النادي بأنها "مزورة".

وأشار البيان إلى أن الوثيقة تحمل إمضاء المدير العام السابق للنادي ألان كالداريلا وممثل عن الأهلي السعودي، وهو ما نفاه الطرفان بشكل قاطع، إذ أكد الأهلي أنه لم يوقع أي اتفاق من هذا النوع، بينما بادر كالداريلا نفسه إلى رفع شكوى قضائية بتهمة التزوير، مؤكداً أن الوثيقة لا أساس لها من الصحة. ومع ذلك، اعتمد "فيفا" على هذا المستند لإصدار قرار يمنع أجاكسيو من التعاقد مع لاعبين جدد، وهو ما وضع النادي في مأزق خانق.

بدورها، إدارة أجاكسيو الجديدة، التي تسلمت زمام الأمور في سبتمبر/ أيلول 2025، اعتبرت أنها ورثت وضعاً كارثياً، مؤكدة أن القرار الصادر عن "فيفا" غير عادل لأنه بُني على وثيقة مزيفة، وأوضحت في بيانها أنها قررت رفع شكوى جنائية لدى النيابة العامة في أجاكسيو بتهمة التزوير والاحتيال، مطالبة في الوقت نفسه الاتحاد الدولي لكرة القدم بالتدخل العاجل ورفع العقوبة التي قد تؤدي إلى "الموت السريري" للنادي.

وفي خطوة لافتة، وجّه النادي الفرنسي نداءً مباشراً إلى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو داعياً إياه للتدخل شخصياً من أجل فتح تحقيق شفاف في هذه القضية، ووقف ما اعتبره ظلماً يُهدد بقاء النادي. ومن المتوقع أن تشهد هذه القضية تطورات في الأيام المقبلة، لا سيما بعد أن أصبحت بين أيدي القضاء الفرنسي من جهة، وبين يدي "فيفا" من جهة أخرى، ما يجعل مستقبل يوسف بلايلي في نظر الرأي العام الفرنسي على المحك، وسط جدل كبير رافق واحدة من أعقد النزاعات الكروية الأخيرة.