قضية بالوغون تطارد إنفانتينو.. شكوى أمام اللجنة الأولمبية الدولية

- قدمت منظمة فيرسكوير الحقوقية شكوى للجنة الأولمبية الدولية بشأن انتهاك قواعد الحياد السياسي في قضية لاعب المنتخب الأميركي فولارين بالوغون، وسط تساؤلات حول استقلالية إجراءات فيفا منذ تولي جياني إنفانتينو الرئاسة. - لم ينشر فيفا وثائق توضح كيفية اتخاذ قراراته التأديبية، بينما أثار تدخل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب جدلاً حول رفع الإيقاف عن بالوغون بعد تلقيه بطاقة حمراء. - رغم نفي إنفانتينو أي صلة بمكالمة ترامب، إلا أن الجدل حول طرد بالوغون هيمن على النصف الثاني من البطولة، مع إعلان رئيسة الاتحاد النرويجي نيتها تقديم شكوى رسمية.

قدمت منظمة فيرسكوير الحقوقية، وهي منظمة غير حكومية، شكوى أخلاقية بشأن حادثة لاعب المنتخب الأميركي فولارين بالوغون (25 عاماً) إلى اللجنة الأولمبية الدولية، التي يشغل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو (56 عاماً) عضوية منتخبة فيها، وذلك لانتهاكها قواعدها المتعلقة بالحياد السياسي.

ونادراً ما يعترف الاتحاد الدولي واللجنة الأولمبية الدولية بالقضايا المحتملة المعروضة أمام هيئاتهما الأخلاقية، أو يقدمان تحديثات بشأنها. وأُثيرت تساؤلات مؤخراً حول استقلالية إجراءات فيفا في التعامل مع الشكاوى المتعلقة بسلوكيات غير أخلاقية منذ استبدال كبير المحققين والقاضي في عام 2017، في السنة الثانية من رئاسة إنفانتينو.

وبحسب وكالة أسوشيتد برس الخميس، لم ينشر "فيفا" حتى الآن وثائق توضح كيفية توصل قضاة التأديب إلى أحكامهم بشأن بالوغون أو غيره من لاعبي كأس العالم. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد اتصل بالسويسري جياني إنفانتينو، رئيس فيفا، خلال بطولة كأس العالم الأخيرة التي أقيمت بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا، مطالباً بإلغاء عقوبة الإيقاف التي تلقاها المهاجم الأميركي، وذلك بعد حصوله على بطاقة حمراء في مباراة سابقة.

بعيدا عن الملاعب ترامب يريد إنفانتينو أميناً عاماً للأمم المتحدة

وقرر فيفا رفع الإيقاف عن بالوغون، لكن إنفانتينو نفى أي صلة لذلك بمكالمة ترامب، وبينما اتفق معظم المحللين على أن طرد اللاعب كان قاسياً، إلا أن الجدل الذي أثير حوله هيمن على النصف الثاني من البطولة. وكانت ليز كلافينيس، رئيسة الاتحاد النرويجي لكرة القدم، قد أعلنت في وقت سابق أنها سوف تتقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي بشأن قضية اللاعب الأميركي بالوغون.