- ألقت الشرطة الأميركية القبض على ثلاثة نجوم سابقين في كرة السلة، تشونسي بيلوبس، تيري روزير، ودامون جونز، بتهم تتعلق بمراهنات غير قانونية وتزوير مدعوم من "المافيا". - اتهم الادعاء العام بيلوبس بالتلاعب بنتائج مباريات في دوري كرة السلة، وروزير بتدبير رهانات احتيالية باستخدام معلومات سرية، بينما تورط جونز في القضيتين. - تم الإفراج عن بيلوبس بشروط صارمة، بينما رهن روزير منزله كضمان للإفراج عنه، ويواجه الثلاثة عقوبات قاسية.

ألقت الشرطة الأميركية القبض على ثلاثة نجوم سابقين، وهم مدرب فريق بورتلاند تريل بلايزرز، تشونسي بيلوبس، ونجم فريق ميامي هيت، تيري روزير، ودامون جونز، الذي عمل مدرباً مساعداً مع فريق كليفلاند كافالييرز، ضمن تحقيق واسع في القيام بمراهنات غير قانونية في كرة السلة الأميركية، وعمليات تزوير مدعومة من "المافيا".

وذكرت شبكة إي إس بي إن الأميركية، اليوم الجمعة، أن الادعاء العام اتهم تشونسي بيلوبس بالمشاركة في عملية تلاعب بنتائج مواجهات في دوري كرة السلة الأميركية بولايات لاس فيغاس، وميامي، ومانهاتن وهامبتونز، مدعوماً من عصابات "لا كوزا نوسترا" الإجرامية، فيما اتهم تيري روزير بتدبير مخطط ثانٍ لتدبير رهانات احتيالية من خلال استغلال معلومات سرية عن نجوم وفرق دوري المحترفين، في حين اتُهم دامون جونز بالمشاركة في كلا القضيّتَين.

وكان تشونسي بيلوبس قد انضم إلى صالة مشاهير نايسميث التذكارية في عام 2024، وبدأ مسيرته في كرة السلة الأميركية، عبر الجامعة في كولورادو، ثم انضم إلى فريق بوسطن عام 1997، ولعب مع عدد من الفرق لمدة 17 عاماً، وجرى اختياره في عام 2004 أفضل لاعب في نهائيات الدوري المحلي، فيما نشأ تيري روزير مع والدته، بعدما قضى والده معظم حياته في السجن، وبدأت رحلته الاحترافية عام 2015 مع فريق بوسطن سيلتكس.

وأما دامون جونز فقد انطلق في مهنته بعالم التدريب عام 2014، بعدما أنهى مسيرته الاحترافية، التي استمرت لمدة 11 عاماً، وعمل مساعداً غير رسمي لمدرب لوس أنجليس ليكرز في موسم 2022-2023، إذ سبق له اللعب مع عدد من الفرق في دوري السلة الأميركي للمحترفين، لكنه يواجه عقوبة قاسية رفقة الثنائي، بعدما جرى توجيه الاتهامات الرسمية لهم من مكتب الادعاء العام.

وختمت الشبكة تقريرها أن تشونسي بيلوبس خرج من السجن بعد مثوله أمام أمام محكمة مقاطعة بورتلاند الجزئية، وجرى سحب جواز سفره، وفرض عليه منع مغادرة الولايات المتحدة الأميركية، بالإضافة إلى إيقافه عن العمل، فيما قام تيري روزير برهن منزله البالغ قيمته ستة ملايين دولار، ضماناً للإفراج عنه، مع تسليمه لجواز سفره في ولاية فلوريدا.