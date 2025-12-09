قضية المراهنات في تركيا... لاعبون دوليون بين الموقوفين

- فضيحة المراهنات في تركيا تتسع، حيث طالبت محكمة في إسطنبول باحتجاز 11 لاعباً من الدرجتين الأولى والثانية، بينهم مدافع غلطة سراي ميتيهان بالتاجي، للتحقيق في تورطهم بالمراهنات على مباريات أنديتهم. - التحقيقات كشفت عن تورط رئيسي ناديين من الدرجة الثالثة في التلاعب بنتائج المباريات، وأُفرج عن 19 مشتبهاً بهم بكفالة، بينما أوقفت السلطات نحو 40 شخصاً في إطار التحقيقات. - الفضيحة أدت إلى سجن ستة حكام وإقالة 150 حكماً من الاتحاد التركي لكرة القدم، بتهمة المراهنة النشطة على المباريات.

تستمر قضية المراهنات في تركيا في الكشف عن تفاصيل جديدة حول المتورطين في فضيحة كرة القدم في البلاد، إذ طالبت محكمة في إسطنبول بوضع 11 لاعباً من الدرجتين الأولى والثانية في تركيا قيد الاحتجاز المؤقت، وذلك في تطورات مثيرة للجدل في قضية فُتحت قبل نحو شهر ونصف الشهر وأصبحت حديث الشارع الرياضي في إسطنبول.

ووفقاً للمعلومات التي نشرتها وكالة فرانس برس، الثلاثاء، فإنه من بين الـ11 لاعباً الذين أصبحوا قيد الاحتجاز المؤقت للتحقيق معهم بسبب قضية المراهنات الكبيرة، تسعة متهمون بالمراهنة على مباريات أنديتهم، ومن بين خمسة لاعبين من الدرجة الأولى وُجهت إليهم التهم، مدافع نادي غلطة سراي، ميتيهان بالتاجي، والجناح السنغالي في نادي كونيا سبور، ألاسان نداو، ولاعب خط وسط نادي فنربخشة، ميرت هاكان يانداش، المتهم بالمراهنة على المباريات عبر طرف ثالث بحسب التحقيقات الأولية.

وأمر القضاة بالاحتجاز الموقت لتسعة مشتبه بهم آخرين، بينهم رئيسا ناديين من الدرجة الثالثة متهمان بالتواطؤ في نتيجة مباراة خلال موسم 2023-2024، وأُفرج عن 19 مشتبهاً بهم بكفالة، بينهم أربعة لاعبين من بطولة الدوري التركي للمحترفين. وكانت السلطات قد أوقفت نحو 40 شخصاً الأسبوع الماضي في إطار تحقيق واسع يجريه مكتب المدعي العام في إسطنبول بشأن شبهات تتعلق بالمراهنات غير القانونية والتلاعب بنتائج المباريات.

هذه التحقيقات، التي هزت كرة القدم التركية، أدت بالفعل إلى سجن ستة حكام أتراك ورئيس نادي أيوب سبور من الدرجة الأولى في مطلع شهر نوفمبر/تشرين الثاني، كما أقال الاتحاد التركي لكرة القدم الشهر الماضي نحو 150 حكماً، متهماً إياهم بالمراهنة على المباريات بشكل نشط ولفترة طويلة.