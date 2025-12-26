قضية المراهنات في تركيا: اعتقال 26 شخصاً من بينهم 14 لاعباً

- كشفت النيابة العامة التركية عن تفاصيل جديدة في قضية التلاعب بنتائج المباريات، حيث اعتقلت 26 شخصاً، بينهم 14 لاعب كرة قدم ورئيس نادي غلطة سراي، إردن تيمور، بتهمة المراهنات للتأثير على نتائج المباريات. - التحقيقات شملت 11 محافظة، وتركز على فحص الحسابات المصرفية للمشتبه بهم، مع استمرار البحث عن آخرين، حيث تبين أن بعض اللاعبين راهنوا لصالح فرقهم المنافسة. - في مراحل سابقة، اعتُقل 20 شخصاً إضافياً، بينهم لاعبو فنربخشة وغلطة سراي، وتم إيقاف 149 حكماً، مع إحالة 1024 لاعباً للجنة التأديبية.

كشفت النيابة العامة التركية تفاصيل جديدة حول قضية المراهنات في تركيا، وذلك في مرحلة جديدة من التحقيقات حول التلاعب بنتائج مباريات نتيجة المراهنات التي شملت اعتقال 14 لاعب كرة قدم ومعهم رئيس نادٍ كبير في تركيا.

ووفقاً للتفاصيل التي نشرتها النيابة العامة التركية، الجمعة، اعتقلت الشرطة 26 شخصاً من بينهم 14 لاعب كرة قدم، وكذلك رئيس نادي غلطة سراي التركي إردن تيمور. وأشارت النيابة في بيان رسمي نشرته إلى أن تحليل الوثائق المصادرة والمواد الرقمية التي جرى الحصول عليها في العمليتَين السابقتَين سمح بتحديد سبعة مشتبه بهم قاموا بمراهنات "للتأثير على نتائج اللقاءات". ولم تكشف النيابة عن أسماء اللاعبين الموقوفين أو أنديتهم، وبحسب وسائل إعلام تركية، فإنه لا يلعب أحد منهم في دوري الدرجة الأولى.

ونفذت النيابة العامة التركية الاعتقالات في 11 محافظة تركية في الوقت نفسه، وأوضحت أن المشتبه بهم مسجونون فعلاً بجرائم أخرى، وما زالت الشرطة تبحث عمّن لم يُقبَض عليهم بعد، كما ذكر البيان الرسمي أنه يَجري فحص الحسابات المصرفية للمشمولين بالتحقيق، وأن بعض اللاعبين راهنوا في مباريات فرقهم الخاصة، بما في ذلك الرهان لصالح فوز المنافس، وفقاً للنيابة.

ويجري التحقيق بالفعل على مراحل عدّة. ففي ما تسمى بالمرحلة الثانية من العملية في 9 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، جرى اعتقال 20 شخصاً آخرين وإرسالهم إلى السجن، من بينهم لاعب نادي فنربخشة، ميرت هاكان يانداس، ولاعب غلطة سراي، ميتيهان بالتاجي، ورئيس نادي أدنا سبور السابق مراد سانغاك، وفقاً لوسائل إعلام محلية.

وفي الموجة الأولى التي جرت الشهر الماضي، صدرت أوامر تفتيش ومصادرة واعتقال بحق 21 شخصاً معظمهم من الحكام، ويوجد ثمانية منهم في السجن الاحتياطي، بمن فيهم رئيس نادي أيوب سبور في الدوري الممتاز، بحسب مصادر التحقيق. وفي إطار القضية، جرى إيقاف ما مجموعه 149 حكماً لمدة تتراوح بين ثمانية و12 شهراً، وأحال الاتحاد التركي لكرة القدم 1024 لاعباً إلى اللجنة التأديبية مع اتخاذ إجراءات احترازية، ومن بينهم تلقى 102 لاعب عقوبات تتراوح بين 45 يوماً و12 شهراً.