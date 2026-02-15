أصبح المشجع الأكثر شهرة على مواقع التواصل لنادي مانشستر يونايتد فرانك إيليت، مضطراً للانتظار بضعة أسابيع إضافية قبل أن يقصّ شعره، بعدما كان قد تعهّد بعدم الاقتراب من المقص إلى أن يحقّق "الشياطين الحمر" خمسة انتصارات متتالية. ولم يكن يفصل إيليت عن الوفاء بوعده سوى مباراة واحدة، الثلاثاء الماضي أمام ويستهام، إلّا أن فريق مايكل كاريك اكتفى بالتعادل، ليُعاد عدّاد الانتصارات إلى نقطة الصفر، في وقتٍ ظن فيه الجميع أن الأمر قد حُسم.

وبحسب تقرير صحيفة سبورت الإسبانية، أمس السبت، فإنّ هذه القصة الطريفة لمشجع يونايتد دفعت كثيرين إلى التساؤل عن المدة التي قد يحتاجها مشجعو الأندية الأخرى لقصّ شعرهم في حال قرّروا السير على خطى المشجع الذي يلقّب نفسه بـ"يونايتد ستراند". ففي الدوري الإنكليزي الممتاز، كان مشجعو مانشستر سيتي سيتمكّنون من قصّ شعرهم مرات عدّة خلال الأشهر الماضية، كان آخرها في شهر ديسمبر/كانون الأول. أما أنصار تشلسي، فكان بإمكانهم زيارة الحلاق في أواخر شهر يناير/كانون الثاني. وعند الانتقال إلى الدوري الإسباني، يظهر برشلونة كصاحب أفضل سيناريو، إذ يعيش الفريق سلسلة نتائج إيجابية، بعدما حقق ستة انتصارات متتالية على حساب مايوركا، ألباسيتي، إلتشي، كوبنهاغن، أوفييدو وسلافيا براغ، ويعود آخر لقاء لم ينتهِ بفوز برشلونة إلى مواجهته أمام ريال سوسيداد في سان سيباستيان، والتي خسرها بنتيجة (2-1).

أما ريال مدريد، فكان على جماهيره الانتظار لفترة أطول نسبياً، رغم أن الفريق حقق هذا الإنجاز ثلاث مرات خلال الموسم. وكانت آخر سلسلة بين أواخر عام 2025 وبداية 2026، حين فاز على ألافيس، تالاڤيرا، إشبيلية، ريال بيتيس وأتلتيكو مدريد، قبل أن تتوقف السلسلة بالخسارة أمام برشلونة في كأس السوبر بنتيجة (3-2). من جانبه، سجل أتلتيكو مدريد أيضاً سلسلة لافتة بين شهرَي أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني، محققاً سبعة انتصارات متتالية على حساب أوفييدو، إنتر ميلان، خيتافي، ليفانتي، أونيون سانت جيلواز، إشبيلية وريال بيتيس، قبل أن يسقط أمام برشلونة بنتيجة (3-1).

في المقابل، تبدو الصورة قاتمة بالنسبة لثلاثة أندية في ذيل القائمة، إذ لن يضطر مشجعوها للانتظار أسابيع أو أشهراً لتغيير مظهرهم، بل سنوات كاملة. ويتصدر خيتافي هذه القائمة، كونه لم يحقق خمسة انتصارات متتالية منذ عام 2019، حين كان يشارك في الدوري الأوروبي وحقق سلسلة انتصارات على ليفانتي، إيبار، كراسنودار، بلد الوليد وإل بالمار. ويأتي إلتشي ثانياً، بعدما حقق آخر سلسلة من خمسة انتصارات في عام 2018، عندما كان يلعب في دوري الدرجة الثانية، خلال ملحق الصعود، بفوزه على فياريال "ب"، سبورتينغ أتلتيكو وريال مورسيا. أما جماهير أوساسونا، فهي الأكثر انتظاراً، إذ لم ينجح فريقها في تحقيق خمسة انتصارات متتالية منذ عشرة أعوام كاملة. وكانت آخر مرة بين 4 و18 يونيو/حزيران 2016، خلال ملحق الصعود إلى الدرجة الأولى، حين تفوق على أوفييدو، ناستيك (مرتين) وجيرونا (مرتين).