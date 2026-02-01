- في عالم كرة القدم، تتكرر قصص مواجهة الآباء لأبنائهم في الملاعب، مثل موقف روبن فان بيرسي مع ابنه شاكيل الذي تعرض لإصابة خطيرة، حيث غلبت مشاعر الأبوة على دوره كمدرب، مما أثار تعاطفاً واسعاً. - زين الدين زيدان عاش تجربة مشابهة مع ابنه لوكا في كأس أمم أفريقيا، حيث ارتكب خطأ أثر على أدائه، مما يبرز أن كرة القدم تتجاوز كونها مجرد لعبة لتشمل المشاعر الإنسانية. - تجارب أخرى مثل سيرجيو كونسيساو وآشلي يونغ وروميلو لوكاكو مع أبنائهم تبرز الجانب الإنساني في كرة القدم، وتعكس الروابط العائلية القوية التي تتجاوز المنافسة الرياضية.

تكررت قصص مشاهدة آباء وأبنائهم في ملاعب كرة القدم وجهاً لوجه، فقد برز جيل جديد من اللاعبين سار على خطى الآباء عبر التألق مع الأندية القوية أو المنتخبات، لنشهد في العديد من المواقف حصول قصص طريفة ومثيرة في بعض الأحيان، إلا أنه في الفترة الأخيرة، تكررت قصص قاسية ودرامية أحياناً، وبنهاية صعبة على الجميع.

The moment Van Persie and his son shared after his son sustained a career ending injury. 😢pic.twitter.com/dGKfSPtwJP — Man United Fan Club (@manufcnow) January 30, 2026

وتُعتبر التجربة التي عاشها النجم الهولندي السابق روبن فان بيرسي، مدرب نادي فينورد الهولندي، واحدة من أصعب قصص كرة القدم التي عاشها مدرب ونجله في المباراة نفسها، فبعد دخوله بديلاً في آخر اللقاء ضد ريال بيتيس في المباراة الأخيرة من دور المجموعات في الدوري الأوروبي مساء الخميس الماضي، تعرض شاكيل فان بيرسي، نجل مدرب فينورد، لإصابة خطيرة في الركبة أثناء المباراة. وقد أثار هذا الأمر قلق والده ومدربه روبن، الذي تأثر بشدة بهذه الإصابة.

وجلب فان بيرسي التعاطف من قبل الجماهير عبر منصّات التواصل بعد مشاهدته وهو يطلب من رجال الإسعاف أن يمنحوه وقتاً للحديث مع ابنه عندما كانوا بصدد إخراجه من الميدان على النقالة، وفي مثل هذه اللحظة الفارقة، فإن غريزة الأب تفوقت على مهمة المدرب، وقال نجم أرسنال سابقاً عن الحادثة في مؤتمر صحافي بعدها: "عندما يحدث شيء كهذا للاعب، ينتابك القلق. اليوم، جاء دور شاكيل. الأمر دائماً نفسه، وتأمل ألا تكون الإصابة خطيرة للغاية. عندما تكتشف من أولى العلامات أنها ليست كذلك، يكون الأمر مُفجعاً. نحن مدربون، بالطبع، لكنني قبل كل شيء أنا والده".

Robin van Persie leeft mee met zoon Shaqueel 😞



"Dat is als trainer, maar in dit bijzondere geval ook als vader, hartverscheurend" 💔 pic.twitter.com/rsg6HhkCGf — ESPN NL (@ESPNnl) January 29, 2026

وهذه التجارب الصعبة كانت عديدة في ملاعب كرة القدم، فمنذ أيام قليلة، كان مدرب ريال مدريد سابقاً زين الدين زيدان حاضراً في كأس أمم أفريقيا من أجل دعم نجله لوكا زيدان، حارس منتخب الجزائر، وبعد الانتصارات الأولى في البطولة التي لعب خلالها نجل زيدان دور البطولة بعدم قبول أي هدف في أول ثلاث مباريات شارك فيها، عاش زيدان تجربة قاسية بمشاهدة لوكا عاجزاً عن الدفاع عن مرماه ضد نيجيريا في ربع النهائي، إضافة إلى أن لوكا ارتكب خطأ في هدف نيجيريا الأول، كما أنه لم يتحكم في تصرفاته في نهاية اللقاء، ودخل في خلاف مع الحكم كلفه العقوبة لاحقاً.

PAI DO ANO! 🇩🇿



Simplesmente Zinedine ZIDANE em Rabat acompanhando a estreia do filho Luca, goleiro da seleção argelina.



Será que ele está orgulhoso? pic.twitter.com/NoCVwI3xxG#CAN2025#AFCON2025#CANnoPDL — Ponta de Lança (@pontalancapdl) December 24, 2025

وفي بداية العام الماضي، اختار البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب ميلان الإيطالي، مواساة لاعب يوفنتوس فرانسيسكو كونسيساو قبل ضربة بداية اللقاء في "السوبر الإيطالي"، فقد نسي سيرجيو أنه منافس فرانسيسكو، واختار القيام بواجبه أباً من خلال دعم ابنه معنوياً بعد تعرّضه إلى إصابة خلال الحركات الإحمائية، وبالتالي تعذر عليه خوض المباراة ومواجهة والده، وعانق سيرجيو ابنه بحرارة أمام جميع الحاضرين. وكان الثنائي قد جمعته قبل ذلك لقطة تاريخية في الدوري البرتغالي، عندما سجل فرانسيسكو هدفاً حاسماً لفريق بورتو الذي كان يدربه والده، ولم يتمالك سيرجيو نفسه واحتفل بحرارة مع ابنه فرحاً بالهدف التاريخي واللحظة التي لا تُنسى.

وواجه النجم الإنكليزي المخضرم آشلي يونغ مع فريقه إيفرتون ابنه تايلر، لاعب بيتربورو يونايتد، في كأس الاتحاد الإنكليزي في العام الماضي. ولم يتواجه الثنائي على الميدان، لكنهما تمكنا مع ذلك من مشاركة لحظة مميزة في نهاية المباراة. ودخل اللاعب الدولي الإنكليزي السابق في الدقيقة الـ73، لكن ابنه لم يُشارك في اللقاء بقرار من مدرب الفريق الذي حرمهما من المواجهة التاريخية، حيث لم تشهد المسابقة مواجهة أب وابنه في لقاء واحد. ورغم كل شيء، وعند صافرة النهاية، تمكن آشلي يونغ من مشاركة لحظة مميزة مع ابنه، حيث تبادلا أطراف الحديث وواساه بسبب الهزيمة وعدم مشاركته في المباراة. وقد تعرض مدرب بيتربورو يونايتد لانتقادات قوية بسبب عدم إشراك اللاعب الشاب حتى يُواجه والده.

أما البلجيكي روميلو لوكاكو، فقد عاش تجربة مختلفة عن البقية بسبب نجله الصغير الذي يلعب في أكاديمية لتعليم كرة القدم، فقد كشف في نهاية العام الماضي تفاصيل القصة التي عاشها عندما كان بصدد متابعة ابنه متخفياً لتفادي إقبال الجماهير عليه من أجل التقاط الصور والتشويش على المباراة، فقد دخل في خلاف مع أحد الحاضرين الذي أصرّ على التقاط صور تذكارية معه، في وقت كان فيه لوكاكو يريد البقاء بعيداً عن الأضواء، والاستمتاع بفرصة مشاهدة ابنه الصغير، خاصة أن التزاماته الاحترافية تمنعه من السفر بانتظام إلى بلجيكا لمتابعة ابنه في التدريبات أو المباريات، فدخل مهاجم نابولي في خلاف قوي مع المشجع منعه من مشاهدة نجله في المباراة، وبالتالي لم يستمتع بحضوره. وقال لوكاكو عن القصة في تصريحات نقلها موقع "سييد أنفو" البلجيكي حينها: " لقد ذهبت إلى سيارتي غير أنه لاحقني (يقصد المشجع) وقال: يا أخي إذا لم ترغب بالتقاط الصور مع الجميع، كان عليك البقاء في المنزل"، حينها خلعت قبعتي، واتجهت نحوه من دون تفكير. كدت أصفعه، حينها أدركت أنني مندفع مثل والدي".