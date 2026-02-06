قصر يقرّب كلوب من تدريب ريال مدريد

- يورغن كلوب، المدرب الألماني البارز، يقترب من تولي تدريب ريال مدريد خلفاً لألفارو أربيلوا، بعد دراسة إدارة النادي لعدة خيارات واختيار كلوب بفضل خبرته الكبيرة وقدرته على إعادة الفريق لمنصات التتويج. - كلوب قام بشراء قصر في جزيرة مايوركا الإسبانية، مما يعزز احتمالية انتقاله لتدريب ريال مدريد، حيث يعتبر العيش في إسبانيا حلماً له بسبب الأجواء والمناخ وطبيعة السكان الودودة. - يعمل كلوب حالياً في شركة "ريد بول" الرياضية، لكنه يرى أن تدريب ريال مدريد هو الخيار المثالي للعودة إلى عالم التدريب بعد مغادرته ليفربول.

بات المدرب الألماني يورغن كلوب (58 عاماً) قريباً من الإشراف على الجهاز الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، خلفاً لألفارو أربيلوا، الذي تقضي مهمته المؤقتة، في تسيير أمور الفريق الملكي، حتى نهاية الموسم الحالي، وفقاً لما أكدته صحيفة "ديفينسا سنترال"، الإسبانية الجمعة.

وذكرت الصحيفة الإسبانية، أن يورغن كلوب بات قريباً جداً، من تدريب نادي ريال مدريد، بعدما درست إدارة الفريق الملكي، بقيادة الرئيس فلورنتينو بيريز، العديد من أسماء المدراء الفنيين، خلال الفترة الماضية، ووقع اختيارها على صاحب الـ 58 عاماً، الذي يمتلك خبرة كبرى في الملاعب الأوروبية، ولديه القدرة على إعادة رفاق النجم الفرنسي كيليان مبابي، إلى منصات التتويج مرة أخرى.

وأوضحت أن كلوب تحرك مؤخراً، بعدما اقتنع أن فرصة تدريب نادي ريال مدريد باتت شبه مؤكدة، من خلال قيامه بشراء قصر ضخم في جزيرة مايوركا الإسبانية، التي تبعد ساعة واحدة بالطائرة عن العاصمة مدريد، إذ تبلغ قيمة المنزل الفخم نحو أربعة ملايين يورو، وتبلغ مساحته خمسة آلاف متر مُربع، سيعمل الألماني على استثمارها، من خلال زراعة حديقة ضخمة.

وتابعت أن كلوب اعتبر في تصريحات سابقة لوسائل الإعلام، أن العيش في إسبانيا كان حُلماً بالنسبة لصاحب الـ 58 عاماً، لأنه يُحب الأجواء والمناخ في جزيرة مايوركا، بالإضافة إلى أن طبيعة السكان ودودة، الأمر الذي يجعله حراً في ممارسة هواياته اليومية، بعيداً عن التطفل، وبخاصة أن المدرب الألماني، يعشق لعب البادل والتنس، لأنها تُبعده عن الكسل.

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن يورغن كلوب يعمل في الوقت الحالي بمنصب إداري في شركة "ريد بول" الرياضية، لكنّه بات مقتنعاً أن نادي ريال مدريد سيكون الخيار المثالي، حتى يعود مرة أخرى إلى عالم التدريب، بعدما ترك كل شيء خلف ظهره، منذ قراره بالرحيل عن صفوف فريق ليفربول الإنكليزي، الذي حقق معه جميع الألقاب المحلية والقارية والدولية.