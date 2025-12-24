قصة من أرض أمم أفريقيا.. مشجعان من المغرب والجزائر معاً في ملاعب البطولة

بعيدا عن الملاعب
الرباط

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
24 ديسمبر 2025   |  آخر تحديث: 25 ديسمبر 2025 - 00:03 (توقيت القدس)
مُشجعان من المغرب بطلا قصة طريفة في كأس أمم أفريقيا
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- تشهد بطولة كأس أمم أفريقيا في المغرب حضوراً قوياً للجماهير العربية، التي تدعم منتخباتها بحماس، مما يعزز من روح التضامن والتآزر بين الدول العربية، بهدف استعادة اللقب بعد خيبة النسخة الماضية.
- الجماهير لا تقتصر على دعم منتخباتها فقط، بل تمتد لدعم المنتخبات العربية الأخرى، كما رصدت كاميرا "العربي الجديد" لقاءً استثنائياً بين مشجعين جزائري ومغربي.
- التنظيم في البطولة نال استحسان المشجعين، رغم التحديات المناخية، مع توقعات بتنافس قوي على اللقب بين المنتخبات القوية.

تشهد بطولة كأس أمم أفريقيا، التي تحتضن المغرب منافساتها حالياً، حضوراً قوياً للجماهير العربية، التي ترافق منتخباتها في البطولة لدعمها بقوة، حتى تحصد أفضل النتائج، خاصة مع قوة المنافسة التي تجدها، ومثلما اعتاد الجميع في البطولات الكبرى، فقد صنع المشجعون العرب الحدث بفضل دورهم الكبير في التحفيز والسيّر خلف بلادهم، مهما كانت الظروف، لكن اليوم، ننقل قصة مختلفة رصدتها كاميرا "العربي الجديد"، خلال تجوالها في مدينة الرباط على هامش البطولة، التي تمتد حتى يوم 18 يناير/ كانون الثاني 2026.

ولا يقتصر حضور الجماهير على مباريات منتخباتها فقط، بل تُحاول دعم بقية المنتخبات العربية المشاركة في البطولة، لتؤكد حالة التضامن والتآزر بينها، بحثاً عن إعادة اللقب إلى العرب، لتعويض خيبة المشاركة في النسخة الماضية من البطولة، عندما كان حصاد المشاركة العربية صادماً ومخيباً في الآن نفسه، إذ حصدت ساحل العاج اللقب وقبلها السنغال، وبالفعل رصدت كاميرا "العربي الجديد"، حضور مشجع جزائري رفقة آخر مغربي في المباريات، وكان اللقاء بينهما استثنائياً.

وقال المشجع الجزائري: "هذه مباراتي الثالثة، تابعت المغرب في أول يوم، وتونس أمس، واليوم الجزائر، والتنظيم ممتاز، بالنسبة إلى الأجواء داخل الملعب لم أدخل بعد وسنرى لاحقاً (يقصد مباراة الجزائر التي فاز فيها الخضر أمام السودان)"، أما مشجع منتخب المغرب فقد أشاد بدوره بالتنظيم وقال: "ما يقوم به المغرب استثنائي، لم يسبق أن شاهدناه في أفريقيا، للأسف هناك الأمطار، ولكن هذا جيد، لن نتذمر من هذا، رغم أننا مبللون سندعم المنتخب الوطني، حتى نفوز بالكأس وهو الأهم".

الشريف أكد صحة قرار حكم المواجهة (العربي الجديد/Getty)
كرة عربية
التحديثات الحية

جمال الشريف يفصل في لقطة محرز الجدلية أمام السودان

وعندما تعلق الأمر باختيار المنتخب، الذي سيحصل على اللقب في نهاية البطولة، كانت الإجابة مختلفة، فمشجع المغرب تمنى تتويج منتخب بلاده، باعتبار أن البطولة على الأراضي المغربية، بينما قال المشجع الجزائري: "ليكن الفوز للأفضل". وسيكون التنافس بطبيعة الحال قوياً للحصول على لقب النسخة الـ35 من كأس أمم أفريقيا مع وجود منتخبات قويّة.

دلالات

ذات صلة

مشجعون تونسيون خلال تصفيات مونديال 2022 (ياسين جعيدي/فرانس برس)

رياضة

مشجع تونسي بروح مغربية في أمم أفريقيا.. توقعات كروية مثيرة

في زاوية بعيدة حيث لا تصل الكاميرات ولا تُنقل التفاصيل الصغيرة، يحاول "العربي الجديد" أن يكون أقرب إلى الحدث. من أرض كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب.

حسام تقا مع منتخب تونس في بطولة كأس العرب، 4 ديسمبر 2025 (Getty)

رياضة

حسام تقا: نجحنا في فك عقدة المباراة الأولى وسنضع أقدامنا على الأرض

تحدث لاعب منتخب تونس الأول حسام تقا (25 سنة)، بعد نهاية مباراة منتخب بلاده أمام أوغندا، التي انتهت بفوز "نسور قرطاج" (3-1) في بداية المشوار.

احتفال العاشوري في الرباط، 23 ديسمبر 2025 (فزنهاوس/Getty)

رياضة

لمن سيُهدي العاشوري جائزة أفضل لاعب؟ نجم تونس يجيب

فرض لاعب منتخب تونس، إلياس العاشوري (26 عاماً)، نفسه نجماً في مباراة منتخب "نسور قرطاج" أمام أوغندا، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة.

ساسي خلال عمليات الإحماء قبل مواجهة أوغندا، 23 ديسمبر 2025 (بول إليس/فرانس برس)

رياضة

ساسي ونجما تونس: طريق لقب كأس أمم أفريقيا خطوة بخطوة

تحدث قائد منتخب تونس، فرجاني ساسي (33 عاماً)، برفقة نجمين آخرين، بعد الانتصار على أوغندا (2-0)، ضمن منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

المساهمون
المزيد في رياضة
بن ناصر في استاد مولاي الحسن في 24 ديسمبر 2025 (توربيورن تاندي/Getty)
التحديثات الحية
كرة عربية
مباشر

بن ناصر يعترف: الضغط موجود وهذا رأيي بمنتخب تونس

لقطة من الاحتفال بلاعبي منتخب الأردن (الكرمة/فيسبوك)
التحديثات الحية
بعيدا عن الملاعب
مباشر

الكرمة يفاجئ نجوم الأردن بعد إنجاز كأس العرب بلفتة تجاوزت التنافس

بونجاح خلال مواجهة الجزائر والسودان، 24 ديسمبر 2025 (توربجورن تاندي/Getty)
التحديثات الحية
بعيدا عن الملاعب
مباشر

بونجاح يُثير جدلاً.. و"العربي الجديد" يكشف سبب رفضه مصافحة محرز