قصة مشجعة أردنية تحدّت المرض لدعم النشامى

- إصرار وتضحية من أجل الوطن: مشجعة أردنية تتحدى ظروفها الصحية وتؤجل دراستها لدعم منتخب "النشامى" في نصف نهائي كأس العرب 2025 ضد السعودية، مؤكدة أن الوطن يستحق كل تضحية. - إنجازات المنتخب الأردني: منتخب الأردن يحقق سلسلة انتصارات متتالية في البطولة، وصولاً إلى النهائي بعد فوزه على السعودية، مما يعزز آمال الجماهير في تحقيق اللقب لأول مرة. - تحدي النهائي المرتقب: يواجه منتخب الأردن "أسود الأطلس" في النهائي، حيث يُعتبر المنتخب المغربي المرشح الأبرز للفوز بفضل نجومه المميزين تحت قيادة المدرب طارق السكتيوي.

تحدّثت مشجعة أردنية عن ظروفها الشخصية، التي لم تمنعها من مساندة "النشامى" في بطولة كأس العرب 2025، بعدما أصرت على حضور المباراة أمام السعودية، التي استطاعت كتيبة المدرب المغربي، جمال السلامي، حسمها بهدف مقابل لا شيء، ضمن منافسات نصف نهائي المسابقة، التي تنتهي يوم 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وبعد نهاية المواجهة مع السعودية، خرجت المشجعة برفقة خالتها، التي قالت في حديثها مع "العربي الجديد": "هذه ابنة أختي الكريمة، التي خضعت قبل يومين لعملية جراحية، ولم تذاكر دروسها من أجل امتحانها، بل حرصت على دعم منتخب الأردن في المدرجات أمام السعودية".

وأضافت المشجعة الأردنية: "أهم شيء الوطن. كله فداء للوطن"، في إشارة واضحة إلى أن الظروف الشخصية لا يمكن نهائياً أن تقف أمام أي إنسان، في سبيل تلبية الواجب الذي ينتظره، خاصة في حال خاض منتخب بلاده مباراة مصيرية، ستحدد ما سيفعله في بطولة بحجم كأس العرب 2025، التي استطاع "النشامى" فيها تحقيق رغبة جماهيرهم العريضة، وهو الوصول إلى النهائي.

وتمكن منتخب الأردن من تحقيق الانتصار في خمس مواجهات متتالية، بداية من مرحلة المجموعات، وصولاً إلى ربع ونصف النهائي، وبقي أمام كتيبة المدرب المغربي، جمال السلامي، خطوة وحيدة تفصلهم عن تحقيق الحلم الكبير، وهو خطف لقب بطولة كأس العرب للمرة الأولى في تاريخهم، رغم أن المهمة لن تكون سهلة نهائياً، لأنهم سيواجهون "أسود الأطلس"، الذين رشحتهم وسائل الإعلام للتتويج أبطالاً لهذه النسخة، بفضل النجوم، الذين يمتلكهم المدير الفني لمنتخب المغرب الرديف، طارق السكتيوي.