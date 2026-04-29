- يستعد نادي كولونغا الإسباني لإشراك الحارس أنخيل ماتيوس، البالغ من العمر 70 عامًا، في مباراة رسمية ضمن الدرجة الثالثة، في خطوة رمزية وإنسانية تكريمًا لمسيرته الطويلة في النادي، حيث ظل مرتبطًا بكرة القدم لأكثر من 60 عامًا. - مشاركة ماتيوس ليست مجرد "لقطة استعراضية"، بل تأتي تقديرًا لالتزامه ودوره الفعلي في الفريق، حيث واصل التدرب والمساهمة في تدريب الحراس الشباب، مما جعله جزءًا فعليًا من المجموعة. - قصة ماتيوس تُجسد القيم الإنسانية والانتماء في كرة القدم، مذكّرة بأن الشغف يمكن أن يتحدى العمر، وأن اللعبة الجميلة لا تزال قادرة على صنع لحظات استثنائية خارج الحسابات التقليدية.

يستعد نادي كولونغا الإسباني لكتابة واحدة من أغرب وأجمل القصص في كرة القدم، بعدما قرر إشراك حارس مرمى يبلغ من العمر 70 عامًا في مباراة رسمية ضمن منافسات الدرجة الثالثة، في مناسبة ستُقام يوم الأحد المقبل ويُنتظر أن تتحول إلى احتفال كروي استثنائي، إذ سيكون بطل القصة الحارس المخضرم أنخيل ماتيوس، الذي سيعود إلى الملاعب في مباراة فريقه أمام برافِيانو، في خطوة تحمل طابعًا رمزيًا وإنسانيًا أكثر من كونها مجرد قرار رياضي.

وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية، فإن مشاركة ماتيوس ليست مجرد "لقطة استعراضية"، بل تأتي تكريمًا لمسيرة طويلة من العطاء داخل النادي، حيث ظل مرتبطًا بكرة القدم لأكثر من 60 عامًا دون انقطاع، سواء كلاعب أو كجزء من الجهاز الفني. وأكدت الصحيفة أن الحارس السبعيني لم يبتعد يومًا عن الملاعب، إذ واصل التدرب والحفاظ على لياقته، بل وشارك في مساعدة حراس الفريق خلال الموسم الحالي، ما جعله جزءًا فعليًا من المجموعة وليس مجرد اسم تكريمي.

ونقلت الصحيفة عن مدرب الفريق قوله إن اللاعب سيحصل على دقائق فعلية خلال المباراة، تأكيدًا على أن القرار نابع من تقدير حقيقي لمسيرته والتزامه، وليس فقط بسبب عامل السن أو العاطفة. وتحوّلت هذه القصة إلى حديث الشارع الرياضي في إسبانيا، خاصة أنها تُجسد جانبًا نادرًا في كرة القدم الحديثة، حيث تغلب القيم الإنسانية والانتماء على الأرقام والإحصائيات.

وتأتي قصة ماتيوس في زمن أصبحت فيه كرة القدم قائمة على السرعة والاحترافية العالية، لتذكر تلك الحكاية الجميع، بأن الشغف قد يتحدى العمر، وأن اللعبة الجميلة لا تزال قادرة على صنع لحظات استثنائية خارج الحسابات التقليدية.

ويُعد الحارس ماتيوس واحدًا من أكثر الشخصيات ارتباطًا بكرة القدم الإقليمية في إسبانيا، حيث تمتد مسيرته لأكثر من ستة عقود داخل الملاعب، وبدأ ماتيوس رحلته مع كرة القدم في سن مبكرة داخل الأندية المحلية في منطقة أستورياس، حيث نشأ وترعرع بين الملاعب الترابية، في زمن كانت فيه اللعبة تُمارس بدافع الحب أكثر من الاحتراف. ومنذ خطواته الأولى، اختار مركز حراسة المرمى، ليصبح لاحقًا أحد أبرز الحراس في البطولات الإقليمية. وارتبط اسمه بشكل وثيق مع نادي كولونغا، الذي مثّل فيه رمزًا حقيقيًا عبر سنوات طويلة، سواء كلاعب أساسي أو كعنصر داعم داخل الفريق. ولم يكن مجرد حارس مرمى، بل قائدًا داخل غرفة الملابس ومرجعًا للأجيال الصاعدة.

وخلال مسيرته، تنقّل ماتيوس بين عدة فرق محلية، لكنه ظل وفيًا لكرة القدم في أستورياس، رافضًا الابتعاد عن الملاعب رغم تقدمه في العمر. ومع مرور السنوات، لم يتخلَّ عن دوره، بل واصل الحضور في التدريبات والمباريات، وساهم في دعم الحراس الشباب بخبرته الكبيرة.