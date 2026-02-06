قرعة نصف نهائي كأس الملك: قمة برشلونة وأتلتيكو تفرض نفسها

- أسفرت قرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2025-2026 عن مواجهة قوية بين برشلونة وأتلتيكو مدريد، حيث يتجدد اللقاء بين الفريقين بعد تعادلهما في الموسم الماضي وتفوق برشلونة إياباً بهدف نظيف. - المواجهة الثانية ستجمع بين أتلتيك بلباو وريال سوسييداد، حيث يسعى الفريقان لتعويض تراجع نتائجهما المحلية والأوروبية بالوصول إلى النهائي. - ريال سوسييداد خرج من نصف النهائي الموسم الماضي أمام ريال مدريد، بينما ودع أتلتيك بلباو البطولة من دور الـ16 بعد خسارته أمام أوساسونا.

أجرى الاتحاد الإسباني قرعة الدور نصف النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا لموسم 2025-2026، والتي أسفرت عن مواجهة قوية بين برشلونة وأتلتيكو مدريد، أبرز مرشحين للوصول إلى المباراة النهائية، في مواجهة تكتيكية ستكون كبيرة بين المدربين هانسي فليك ودييغو سيميوني.

وأسفرت القرعة التي أجراها الاتحاد الإسباني لكرة القدم، الجمعة، عن مواجهة بطل كأس ملك إسبانيا في العام الماضي فريق برشلونة، لمنافسه القوي أتلتيكو مدريد، في أول مباراة من الدور نصف النهائي للبطولة، في تكرار لما حصل في الموسم الماضي، عندما تواجه الفريقان في نفس الدور، فتعادل الكتالوني مع الأتلتي في ملعب مونتغويك (4-4)، ثم تفوق برشلونة إياباً في ملعب الرياض إير ميتروبوليتانو بهدف نظيف، ليتأهل إلى المباراة النهائية آنذاك.

وستجمع المواجهة الثانية في الدور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا قمة كبيرة أيضاً بين أتلتيك بلباو وريال سوسييداد. ففي وقت يعيش الفريقان أوضاعاً صعبة في موسم 2025-2026، بسبب تراجع النتائج على الصعيدين المحلي والأوروبي، تأتي هذه الفرصة الذهبية لمحاولة الوصول إلى نهائي بطولة الكأس وتعويض خيبة الأمل في الموسم.

وكان فريق ريال سوسييداد وصل إلى الدور نصف النهائي في نسخة الموسم الماضي، عندما لعب ضد ريال مدريد، فخسر ذهاباً على أرضه بهدف نظيف، ثم تعادل إياباً في ملعب سانتياغو برنابيو (4-4)، ليُودع المسابقة من المربع الذهبي (5-4)، في وقت خرج أتلتيك بلباو من دور الـ16في الموسم الماضي بالخسارة أمام أوساسونا (3-2) يوم 16 يناير/كانون الثاني عام 2025.