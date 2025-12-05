قرعة مونديال 2026: المجموعة الثانية الأفضل للعرب جماهيرياً

الدوحة

رياض الترك

رياض الترك
صحافي لبناني وكاتب رياضي في موقع وصحيفة العربي الجديد منذ عام 2014. مولع بالرياضة ومختص في شؤون إدارتها أيضاً.
05 ديسمبر 2025   |  آخر تحديث: 13:27 (توقيت القدس)
من قرعة بطولة كأس العالم 2022 في قطر، 1 إبريل 2022 (Getty)
- تُقام قرعة مونديال 2026 في أميركا والمكسيك وكندا، حيث تتجه الأنظار نحو المنتخبات العربية والمجموعات التي ستتنافس فيها، مع التركيز على المدن المستضيفة التي تضم جاليات عربية كبيرة لدعم هذه المنتخبات.

- حدد "فيفا" ملاعب المجموعة الثانية في مدن تضم جاليات عربية كبيرة، مثل تورونتو الكندية وسانتا كلارا ولوس أنجليس في كاليفورنيا، مما يعزز فرص المنتخبات العربية في الحصول على دعم جماهيري مميز.

- تضم ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من المغتربين العرب في أميركا، مما يجعلها موقعًا مثاليًا لدعم المنتخبات العربية المشاركة في المجموعة الثانية من المونديال.

يُجري الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قرعة مونديال 2026، التي ستقام في أميركا والمكسيك وكندا في الصيف المقبل بين 11 يونيو/حزيران و19 يوليو/تموز القادمَين، وستكون الأنظار متجهة نحو المنتخبات العربية والمجموعات التي ستقع فيها للمنافسة في المونديال الكبير، بالإضافة للمدن المستضيفة التي لديها قاعدة جماهيرية عربية لدعم المنتخبات العربية. 

وقبل إجراء قرعة بطولة مونديال 2026، حدّد الاتحاد الدولي لكرة القدم الملاعب المستضيفة لمباريات المجموعات الـ12، التي توزعت بين أميركا والمكسيك وكندا، وفي بحث خاص أجراه "العربي الجديد"، من المُمكن أن تكون المجموعة الثانية أفضل مجموعة يقع فيها منتخب عربي من المنتخبات العربية المتأهلة وهي (مصر، تونس، الجزائر، المغرب، السعودية، قطر، الأردن)، بالإضافة لامتلاك العراق فرصة للتأهل في حال فوزه في المباراة الفاصلة من ملحق فيفا المؤهل. 

جاليات عربية كبيرة في مدن ملاعب المجموعة الثانية 

حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للمجموعة الثانية في مونديال 2026، ملاعب "بي أن أو فيلد" في مدينة تورونتو الكندية، ليفيس ستاديوم في سانتا كلارا في كاليفورنيا، صوفي ستاديوم في لوس أنجليس كاليفورنيا، بي سي بالاس في فانكوفر الكندية ولومين فيلد في مدينة سياتل واشنطن. وستضمُ هذه المجموعة منتخب كندا، أحد الدول المستضيفة لبطولة كأس العالم 2026، وثلاثة منتخبات من المستويات (الثاني والثالث والرابع)، وبالتالي تملك المنتخبات العربية فرصة للوقوع في هذه المجموعة، التي من الممكن أن تكون فأل خير على أي منتخب عربي يقع فيها، كونها تضمُ ملاعب في مدن مستضيفة فيها جاليات عربية كبيرة ومن الدول العربية المشاركة في المونديال. 

ويقع ملعب "بي أم أو فيلد" في مدينة تورونتو الكندية التابعة لمقاطعة أونتاريو، والتي تضمُ بحسب مركز التعداد السكاني في كندا (دراسة عام 2021)، حوالى 284 ألف مغترب عربي من مختلف الجنسيات، وعلى رأسهم الجنسية اللبنانية والمصرية والعراقية، ثم المغربية والجزائرية، وعليه المنتخب العربي الذي سيقع في المجموعة الثانية ويواجه كندا في المباراة الأولى سيحظى بدعم جماهيري عربي مُميز. 

مباراة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026، 14 أكتوبر 2025 (Getty)
أما ملعب ليفيس ستاديوم في سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا الأميركية، فيقع في مدينة تضمُ أكبر الجاليات العربية انتشاراً في أميركا، فوفقاً للمعهد العربي الأميركي (دراسة عام 2025)، فإن عدد المغتربين العرب في أميركا وصل إلى حوالى 3,7 ملايين نسمة متوزعين على جميع الولايات، ولكن ولاية كاليفورنيا تحديداً تضمُ العدد الأكبر بحوالى 330 ألف نسمة (وتضمُ مختلف الجنسيات العربية)، فهناك الأردنيون، واللبنانيون، والسوريون، والمصريون، والعراقيون، والمغاربة، والجزائريون، والتونسيون، ما يجعل المنتخب العربي الذي سيلعب في هذه المجموعة يحظى بدعم جماهيري عربي كبير أيضاً. 

أما الملعب الثالث في هذه المجموعة فهو صوفي ستاديوم في مدينة لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا أيضاً، وهي المدينة التي تحتضن عدداً كبيراً من المغتربين العرب، وعلى رأسهم المصريين، إذ بحسب المعهد العربي الأميركي للدراسة نفسها، فإنّ حوالى 30 ألف مصري يعيشون في مدينة لوس أنجليس، وبالتالي وقوع المنتخب المصري في هذه المجموعة سيكون مُميزاً للجماهير المصرية أيضاً، على سبيل المثال.

