أسفرت قرعة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، لملحق التصفيات المؤهلة إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والتي أجريت اليوم الجمعة في مدينة نيون السويسرية، عن مواجهات قوية مُنتظرة من أجل التأهل والانضمام إلى الأندية الثمانية المتأهلة بشكل مباشر من المراكز الثمانية الأولى في مرحلة الدوري.

وسيواجه باريس سان جيرمان الفرنسي، بطل دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، منافسه الفرنسي موناكو في أول مواجهة ضمن الملحق، في قمة فرنسية قوية لن يكون فيها النادي الباريسي صاحب الكلمة العليا، لأن موناكو فريق مُميز ويُقدم كرة جيدة في الموسم الحالي، ويُمكنه أن يتسبب بالكثير من المشاكل لفريق المدرب الإسباني لويس إنريكي.

وسيلعب فريق يوفنتوس الإيطالي مباراة صعبة للغاية أمام نادي غلطة سراي التركي من أجل التأهل إلى دور الـ16، حيثُ ستكون فرص الفريقين متساوية تقريباً على أرض الملعب، نظراً للمستوى المُقدم في الدور الأول من البطولة الأوروبية، وكذلك نوعية النجوم التي يملكها كل فريق والتي تُعتبر متقاربة نوعاً ما بين الناديين الإيطالي والتركي.

أما ريال مدريد الإسباني فأوقعته القرعة مجدداً أمام نادي بنفيكا البرتغالي الذي تفوق عليه في الجولة الأخيرة من الدور الأول (4-2)، وتسبب بخروجه من الثمانية الكبار (التوب 8)، فيما تأهل النادي البرتغالي من المركز الـ24 والأخير من بين المقاعد المؤهلة إلى الملحق، وذلك بفضل الهدف القاتل الذي سجله في الثواني الأخيرة، لتكون مواجهة عنوانها الثأر من قبل النادي الملكي.

أما المباراة الرابعة فستجمع بين بوروسيا دورتموند الألماني وأتالانتا الإيطالي، فيما سيلعب كاراباخ الأذربيجاني أمام نيوكاسل يونايتد الإنكليزي، بينما يخوض كلوب بروج البلجيكي مواجهة مع أتلتيكو مدريد الإسباني، ويواجه وصيف النسخة الماضية إنتر ميلانو الإيطالي منافسه فريق بودو غليمنت النرويجي، وأخيراً يلعب باير ليفركوزن الألماني مباراة صعبة أمام أولمبياكوس اليوناني.

يُذكر أن مباريات الملحق المؤهل إلى دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ستُلعب يومي 17 و18 فبراير/ شباط 2026 (ذهاباً)، ويومي 24 و25 من الشهر نفسه إياباً.

قرعة ملحق الدوري الأوروبي

يُواجه نوتنغهام فورست الإنجليزي رحلة شاقّة إلى إسطنبول بعدما أوقعته القرعة في مواجهة فنربخشة التركي ضمن الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ"، في وقتٍ سيكون على سلتيك الاسكتلندي مواجهة شتوتغارت الألماني. وتشهد المواجهات الأخرى في الملحق لقاء بولونيا الإيطالي مع بران بيرغن النرويجي، وليل الفرنسي مع النجم الأحمر الصربي، دينامو زغرب (كرواتيا) × جنك (بلجيكا)، لودوغوريتس (بلغاريا) × فيرينتسفاروش (المجر)، باناثينايكوس (اليونان) × فيكتوريا بلزن (تشيكيا)، باوك (اليونان) × سلتا فيغو (إسبانيا).