قرعة كأس العالم 2026.. نظام جديد وتوزيع غير مسبوق للمنتخبات

- تستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك كأس العالم 2026 بمشاركة 48 منتخباً لأول مرة، موزعين على 12 مجموعة، مع إجراء القرعة في واشنطن لتحديد مسار البطولة. - توضع منتخبات الدول المستضيفة في الوعاء الأول مع منتخبات قوية مثل إسبانيا والأرجنتين، ويتم توزيع البقية حسب التصنيف العالمي، مع استخدام كرات ملونة لتحديد رؤوس المجموعات. - يحرص الاتحاد الدولي على توازن المنافسة وتجنب تمركز المنتخبات القوية في جهة واحدة، مع مراعاة عدم وجود أكثر من منتخب من الاتحاد القاري نفسه في المجموعة ذاتها، باستثناء الاتحاد الأوروبي.

يستضيف مركز جون كينيدي للفنون بالعاصمة الأميركية واشنطن، يوم الجمعة، قرعة كأس العالم المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو/حزيران وحتى 19 يوليو/تموز المقبلين، بمشاركة 48 منتخباً لأول مرة في تاريخ البطولة، وسيتم توزيع هذه المنتخبات على 12 مجموعة تضم كل واحدة أربعة منتخبات، في خطوة تمنح نسخة 2026 طابعاً استثنائياً، حيث يتعرف المشاركون على مسارهم الكامل في الطريق نحو المواجهة الحاسمة التي ستحدد هوية بطل العالم الجديد.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم أن إجراءات القرعة تنص على وضع منتخبات الدول المستضيفة، وهي الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، في الوعاء الأول، بينما ستكون بقية المنتخبات الـ39 المتأهلة موزعة على أربعة أوعية حسب التصنيف العالمي لـ"فيفا" الأخير الصادر بتاريخ 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أما الكرتان المخصصتان للمنتخبين المتأهلين من الملحق العالمي، إضافة إلى الكرات الأربع الخاصة بالمنتخبات المتأهلة من الملحق الأوروبي، فستوضع جميعاً في الوعاء الرابع.

وبالإضافة إلى المنتخبات الثلاثة المستضيفة، سيضم الوعاء الأول منتخبات إسبانيا، الأرجنتين، فرنسا، إنكلترا، البرازيل، البرتغال، هولندا، بلجيكا، وألمانيا، أما الوعاء الثاني فيضم كرواتيا، المغرب، كولومبيا، أوروغواي، سويسرا، اليابان، السنغال، إيران، كوريا الجنوبية، الإكوادور، النمسا، وأستراليا، بينما يتكون الوعاء الثالث من منتخبات النرويج، بنما، مصر، الجزائر، اسكتلندا، باراغواي، تونس، ساحل العاج، أوزبكستان، قطر، المملكة العربية السعودية، وجنوب أفريقيا، ويأتي في الوعاء الرابع كل من الأردن، الرأس الأخضر، غانا، كوراساو، هايتي، ونيوزيلندا، إضافة إلى المتأهلين الست عبر الملحق العالمي.

وأوضح "فيفا" أنه سيتم تخصيص كرات ملوّنة لتحديد رؤوس المجموعات الخاصة بالدول المستضيفة، إذ توضع المكسيك على رأس المجموعة الأولى عبر الكرة الخضراء، وكندا على رأس المجموعة الثانية عبر الكرة الحمراء، والولايات المتحدة على رأس المجموعة الرابعة عبر الكرة الزرقاء، أما المنتخبات التسعة الأخرى في الوعاء الأول، فستُمنح كرات بلون موحد، على أن توضع تلقائياً على رأس المجموعات التي تسحب إليها، ما يمنح القرعة وضوحاً وسلاسة في تحديد هوية متصدر كل مجموعة.

ويحرص الاتحاد الدولي لكرة القدم على ضمان مبدأ توازن المنافسة، إذ اعتمد مسارين منفصلين لمباريات نصف النهائي بهدف تجنّب تمركز المنتخبات الأقوى في جهة واحدة من الجدول، ولذلك سيجري سحب المنتخبين الأعلى تصنيفاً، وهما إسبانيا (الأول) والأرجنتين (الثاني)، في مسارين مختلفين عبر عملية عشوائية، وينطبق الأمر ذاته على فرنسا (الثالث) وإنكلترا (الرابع)، ويضمن هذا الإجراء عدم التقاء أفضل أربعة منتخبات في العالم قبل نصف النهائي، في حال تصدرت مجموعاتها.

أما بالنسبة لبقية الأوعية، فسيُحدّد موقع كل منتخب داخل مجموعته وفق نمط معتمد يربط بين الوعاء الذي خرج منه المنتخب والمجموعة التي أوقعته فيها القرعة، ويقوم هذا النظام على قاعدة منع وجود أكثر من منتخب من الاتحاد القاري نفسه في المجموعة ذاتها، مع استثناء واحد يخص الاتحاد الأوروبي لارتفاع عدد ممثليه البالغ 16 منتخباً، وبموجب ذلك، يجب أن تضم كل مجموعة منتخباً أوروبياً واحداً على الأقل، وممثلين على الأكثر، لضمان تنوع القارات داخل المجموعات كافة.

وفي ما يتعلق بالمنتخبين المتأهلين عبر الملحق العالمي، فقد أكد "فيفا" التزامه بالمبدأ العام الذي يمنع وجود منتخبين من القارة نفسها في مجموعة واحدة، ولذلك سيتم تطبيق قيود الاتحادات القارية بشكل صارم على المنتخبات الثلاثة الموجودة في كل مسار من مسارات الملحق العالمي، لضمان عدم خرق هذا النظام عند وضع المنتخبين الفائزين ضمن الوعاء الرابع بعد اكتمال التصفيات.

وأخيراً، وبينما ستحدد القرعة النهائية هوية المواجهات في مرحلة المجموعات، فإن التفاصيل النهائية المتعلقة بمواعيد المباريات والملاعب ستصدر يوم السبت المقبل، ويعتمد "فيفا" في تحديد أماكن اللعب وتوقيت انطلاق المباريات على قواعد تهدف إلى ضمان أفضل الظروف لجميع المنتخبات، مع مراعاة الفوارق الزمنية حول العالم، مما يتيح للجماهير متابعة منتخباتها المفضلة بأفضل توقيت ممكن ومن مختلف القارات.