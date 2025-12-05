قرعة كأس العالم 2026: مجموعات متوازنة للكبار وصعبة للعرب

- أُجريت قرعة كأس العالم 2026 في واشنطن، حيث ستُقام البطولة في الولايات المتحدة، كندا، والمكسيك، بمشاركة 48 منتخبًا موزعين على 12 مجموعة، مما يعد بمواجهات مثيرة. - المجموعة الأولى تضم المكسيك، كوريا الجنوبية، جنوب أفريقيا، والمتأهل من الملحق الأوروبي، بينما تضم المجموعة الثانية كندا، سويسرا، قطر، والمتأهل من الملحق الأوروبي. - من أبرز المواجهات: البرازيل مع المغرب في المجموعة الثالثة، وفرنسا مع السنغال في المجموعة التاسعة، والأرجنتين مع الجزائر في المجموعة العاشرة.

أسفرت قرعة بطولة كأس العالم 2026، التي أقيمت في العاصمة الأميركية واشنطن، اليوم الجمعة، عن مواجهات نارية في المجموعات الـ12 بين المنتخبات الـ48 المُشاركة في المونديال، الذي سيُقام في الولايات المتحدة كندا والمكسيك.

وفي المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم 2026، حلّ فيها كل من: المكسيك (مستضيف المسابقة الدولية)، كوريا الجنوبية، جنوب أفريقيا، بالإضافة إلى المتأهل من الملحق الأوروبي، فيما جاءت في المجموعة الثانية منتخبات: كندا (مستضيف البطولة)، سويسرا، قطر، والمتأهل من الملحق الأوروبي.

وأما في المجموعة الثالثة، فوقع منتخب البرازيل، مع منتخب المغرب (صاحب المركز الرابع في مونديال قطر 2022)، اسكتلندا وهايتي، فيما ضمت المجموعة الرابعة منتخبات: الولايات المتحدة الأميركية (مستضيف البطولة)، أستراليا، باراغواي، بالإضافة إلى المتأهل من الملحق الأوروبي، في حين ظهر بالمجموعة الخامسة، كل من منتخبات ألمانيا، الإكوادور، ساحل العاج، كوراساو.

وبدورها، جاءت منتخبات هولندا، اليابان، تونس، والمتأهل من الملحق الأوروبي في المجموعة السادسة، فيما حلت منتخبات: بلجيكا، إيران، مصر، نيوزيلندا في المجموعة السابعة، في حين ظهر بالمجموعة الثامنة: إسبانيا، وأوروغواي، السعودية، والرأس الأخضر، في حين حل منتخب فرنسا (وصيف النسخة الماضية)، مع السنغال، النرويج، والمتأهل من الملحق العالمي في المجموعة التاسعة.

ومن جهته، وقع منتخب الأرجنتين حامل اللقب، رفقة النمسا، والجزائر والأردن في المجموعة العاشرة، فيما ظهر بالمجموعة الحادية عشرة، كل من منتخبات: البرتغال، كولومبيا، أوزبكستان، بالإضافة إلى المتأهل من الملحق العالمي، في حين سيكون في المجموعة الثانية عشرة، منتخبات: إنكلترا، كرواتيا، بنما، غانا.